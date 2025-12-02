La Casa Blanca confirma que Trump asistirá al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA

Donald Trump asistirá al sorteo de la Copa Mundial de futbol 2026, confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, y Mark Carney, Primer Ministro de Canadá, también podrían estar presentes en el evento.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmó que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el 5 de diciembre al sorteo en el que se definirán los grupos rumbo al Mundial de futbol de 2026, que es organizado entre México, EU y Canadá.

"El viernes el Presidente Trump asistirá al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA en el Kennedy Center", declaró Leavitt en un encuentro con medios de comunicación.

La ceremonia, donde se revelará el futuro de las 48 selecciones nacionales que participarán en el evento deportivo, está programada para llevarse a cabo en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México), y podría contar también con la presencia de Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, y Mark Carney, Primer Ministro de Canadá.

El pasado 27 de noviembre, la mandataria mexicana afirmó que contemplaba la posibilidad de viajar a Estados Unidos para asistir al sorteo, lo cual dependía de si Trump y Carney confirmaban su presencia.

"Estamos viendo si está comprobado que va el Presidente Trump, el Primer Ministro de Canadá y dependiendo de ello, pues ya asistiría al sorteo, entonces ya les informaríamos la próxima semana", explicó la mandataria federal durante una de sus conferencias matutinas.

Mencionó que sería el miércoles 3 de noviembre cuando informará si se trasladará a Washington, a donde fue invitada por la Federación Internacional de Futbol Asociación, pero destacó que hay muy buena relación con Estados Unidos y que prácticamente ya está subsanado el tema de barreras relacionadas con el tratado comercial.

La FIFA adelanta posibles rivales de México para inauguración del Mundial

A pocos días de celebrarse el sorteo del Mundial de 2026, una de las mayores incógnitas para la afición mexicana se despejó parcialmente hace unos días, cuando se reveló una lista con los posibles rivales que podría enfrentar México en el partido inaugural del torneo, el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca.

Tras el análisis del procedimiento del sorteo publicado por la FIFA, se determinó que existen 11 posibilidades específicas para este duelo de apertura, descartándose a Panamá por pertenecer a la misma confederación (Concacaf), ya que no puede haber dos equipos de la misma zona en un grupo.

Los 11 posibles rivales de México para la inauguración del Mundial 2026 son: