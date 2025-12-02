¿Cuáles son los mejores sitios pet friendly en Nayarit? Acá te compartimos algunos

Nayarit es un paraíso pet friendly donde todos se divierten en compañía de sus amigos de cuatro patas.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- Viajar acompañado es una de las mejores experiencias en la vida, pero hay ocasiones en que ese cómplice de aventuras tiene 4 patas, mucho pelo y un amor incondicional por nosotros. Sí, hablamos de pasear con nuestras mascotas, en el estado de Nayarit existen los mejores destinos pet friendly para divertirse al máximo con ellas.

La lista de sitios amigables con las mascotas es grande e incluye hoteles, alojamientos, Pueblos Mágicos y playas.

Hoteles

Empezamos esta lista con varios hoteles de ensueño ubicados en las costas nayaritas: Delta Hotels Riviera Nayarit, W Punta de Mita y The St. Regis Punta Mita Resort. Estos tres lugares que forman parte de Grupo Marriot aceptan mascotas haciendo un pago extra por noche, además de ofrecer servicio especial a la habitación y menús diseñados para consentir su estómago.

Otras opciones son Viajero Sayulita Hostel y Hotel Garza Canela en San Blas, donde aceptan mascotas en determinadas habitaciones (solo perros y gatos) con un cargo de 300 pesos por noche por cada una de ellas. En ambos sitios admiten animales de servicio sin cargo.

Pueblo mágico

De los hoteles pasamos al Pueblo Mágico de Sayulita, un destino lleno de vida y colores, donde el surf es el deporte que domina en el mar y la comida deliciosa está por todas partes. En este oasis turístico se trata con mucho amor, cariño y respeto a las mascotas, en especial a los perritos, ya sea en la playa, los restaurantes como La Rústica y hasta los bares nocturnos.

Algunas de las actividades más recomendadas para compartir con tu peludo compañero son recorrer la Plaza Principal, las calles empedradas del centro, las galerías de arte o vagar por el mercado de artesanías. Lo mejor está en la playa, ya que podrá correr y jugar en la arena con toda libertad. Cuando se canse solo debe pararse bajo la sombra de una sombrilla y refrescarse con agua fría y algún snack perruno. También hay tours en bote donde los operadores son felices de que las mascotas acompañen a sus dueños a recorrer el mar.

A solo unos minutos al norte de Sayulita, se ubica San Pancho donde la experiencia pet friendly es más tranquila. Las playas de este destino son ideales para paseos largos que relajan a las mascotas. Se recomienda mantener a los perros con correa todo el tiempo, así como recoger sus desechos para preservar limpio el lugar. Otra opción es Chacala, otra playa poco conocida de la costa nayarita pero igualmente encantadora para disfrutar con un amigo de cuatro patas, siempre respetando las reglas para tener una convivencia armoniosa con otros visitantes y sus mascotas.

Airbnb

Para los que prefieren un hospedaje más privado e íntimo, en la plataforma Airbnb hay muchas opciones para consentir a los amigos peludos. Algunos de estos alojamientos son Casa María y Langostino en el Centro de Tepic, Casa Mural en San Blas, Casa Alessandra en Playa Cocos y Villa Puesta del Sol: Beach & Pool Views en Los Otates en el municipio de Santiago Ixcuintla. En estos lugares las mascotas pueden pasear libremente por las habitaciones e instalaciones, incluso en algunas de ellas hay albercas para que puedan darse un refrescante chapuzón.