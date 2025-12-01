Autoridades detienen a 8 en Michoacán; les aseguran armas y desmantelan 2 campamentos

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades realizan patrullajes en plantas de producción de limón y aguacate, con el objetivo de brindar seguridad a trabajadores y empresarios.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- En el marco de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales lograron la detención de ocho presuntos delincuentes, además de que desmantelaron dos campamentos clandestinos, aseguraron dos armas y nueve vehículos.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal informó que dichos arrestos se lograron como resultado de diversos operativos implementados durante el fin de semana del 28 al 30 de noviembre, en los que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Justicia del estado y de la Secretaría de Seguridad estatal.

Las ocho personas detenidas fueron informadas de sus derechos de ley y junto con las armas y vehículos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de determinar su situación jurídica.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 28 al 30 de noviembre se realizaron operativos coordinados donde elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich detuvieron a 8 personas y aseguraron 2 armas, 9 vehículos e inhabilitaron 2… pic.twitter.com/hZsN7Jdtjp — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 1, 2025

Autoridades patrullan plantas de limón y aguacate en Michoacán

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales, estatales y municipales llevan a cabo labores de reconocimiento y patrullaje en plantas de producción de aguacate y limón, con el propósito de brindar seguridad a los trabajadores, así como a los dueños.

Dichas acciones de seguridad se llevan a cabo principalmente en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Zacapu, Tacámbaro, Tarímbaro, Reyes de Salgado, Morelia, Uruapan y Zamora.

La SSPC informó que, como resultado de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 10 al 30 de noviembre se logró la detención de 142 personas que presuntamente están relacionadas con actividades delictivas, además de que se aseguraron 59 armas de fuego, seis mil 925 cartuchos, 364 cargadores, 116 vehículos, 89 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo.

También se han logrado decomisar 18.5 kilos de mariguana, 426 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y siete mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, además de que se desmantelaron nueve campamentos clandestinos presuntamente utilizados por grupos criminales.