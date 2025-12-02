Margarita Molina, madre de Brugada, fallece; CSP y funcionarios expresan condolencias

Funcionarios y dependencias del Gobierno de la CdMx expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) informó la tarde de hoy sobre el lamentable fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, hecho que fue lamentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) y funcionarios capitalinos.

En una publicación compartida en redes sociales, el Gobierno de la CdMx expresó sus condolencias para la mandataria a nombre de las y los servidores públicos que forman parte de su equipo de trabajo.

"Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz", se lee en el mensaje de la Administración capitalina.

Cabe mencionar que Clara Brugada viajó este lunes al estado de Jalisco para participar en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, y que, al momento de redactar esta nota, no se ha pronunciado al respecto.

El Gobierno de la Ciudad de México expresa su más sentido pésame a la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo,… pic.twitter.com/04vWJPBqgJ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 1, 2025

Sheinbaum y funcionarios lamentan el deceso

Luego de que se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Margarita Molina Ríos, distintas figuras de la política, incluida la Presidenta de México, expresaron sus condolencias a la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, ante el deceso de su madre.

"Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos", indicó la mandataria federal en redes sociales.

Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 1, 2025

Otro que también le dio el pésame a la mandataria capitalina fue Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano (C5) de la CdMx, quien en una publicación en su cuenta de X escribió: "Que su memoria permanezca como luz y fortaleza para su familia".

A él se sumaron Gaby Osorio, Alcaldesa de Tlalpan, y Eurípides Flores, abogado de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Además, el Congreso capitalino y la Secretaría de Cultura de la CdMx también publicaron en sus redes sociales una esquela para expresar sus condolencias por la muerte de la madre de Clara Brugada.

🕊️ El #CongresoCDMX lamenta profundamente el fallecimiento de la Sra. Margarita Molina Ríos, madre de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM. Expresamos nuestra solidaridad y respeto a su familia en este momento de profunda tristeza. Su legado de amor, fortaleza y entrega… pic.twitter.com/yiV6KNKxMS — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) December 1, 2025

Lamento profundamente el sensible fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, mamá de nuestra querida Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM Acompaño su dolor con cariño y respeto, enviando un abrazo solidario y todo mi consuelo para ella y su familia en este momento tan… pic.twitter.com/x7SD9AwZMx — Gaby Osorio (@Gabyosoriohdz) December 1, 2025