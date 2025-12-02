Grecia Quiroz reacciona a ofensas en su contra; "sigan desgastándose en tirar", dice

Grecia Quiroz defendió la memoria de Carlos Manzo ante las críticas surgidas tras su asesinato y afirmó que continuaría con el trabajo que él dejó pendiente.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- La Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reaccionó a los ataques contra su persona que se han realizado en fechas recientes y aseguró que mantendrá el legado político de su esposo, Carlos Manzo, luego de que fuera asesinado el pasado 1 de noviembre durante un evento público.

Por medio de un mensaje publicado en sus redes sociales, la viuda del exedil destacó que no permitirá manchar la imagen de Manzo, a quien describió como "el mejor presidente del mundo", pese a recibir diversas críticas y amenazas en los últimos días.

"Durante estos días he recibido un sinfín de ataques hacia mi persona, mi familia, aún hacia mi amado Carlos (Manzo) que quiero que sepan que, aunque él ya no pueda defenderse aquí estaré yo para hacerlo, y no permitiré quieran manchar su nombre", escribió en su cuenta de Facebook.

En su mensaje, la Presidenta Municipal insistió en que su familia ha enfrentado un periodo de tensión derivado del ataque que cobró la vida de Manzo; sin embargo, afirmó que su compromiso con la población de Uruapan se mantiene firme.

Asimismo, Quiroz destacó que su equipo de Gobierno trabaja de manera constante y que sus programas se desarrollan conforme a la planeación original, sin pausas administrativas.

Con ello, la Alcaldesa pidió a las personas que critican al denominado “Movimiento del Sombrero” concentrarse en sus propias tareas y permitir que el Gobierno municipal opere sin interrupciones.

"Ya mucho nos lastimaron quitándonos al mejor presidente del mundo, pero como decía Carlos [Manzo] 'si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien'", afirmó.

Finalmente, Grecia Quiroz hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la colaboración institucional y aseguró que su gobierno actuará con responsabilidad en todas sus áreas.

Noroña llama fascista a Quiroz

La publicación de Grecia Quiroz se da luego de que, el pasado 25 de noviembre, el Senador Gerardo Fernández Noroña arremetió en al menos tres ocasiones contra ella, a raíz de que pidió que se investigue a Raúl Morón y Leonel Godoy, dos cuadros morenista de Michoacán, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, el 1 de noviembre.

“La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea”, afirmó Noroña en una transmisión en Facebook. Dijo que la oposición la va a apoyar "porque requiere figuras fascistas, que legitimen y que tengan además cierto respaldo popular, porque lo demás es saliva, es mentira”.

Las afirmaciones de Gerardo Fernández Noroña ocurrieron en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo que generó decenas de críticas contra el legislador.

Ante los cuestionamientos sobre misoginia, Noroña convocó a una conferencia de prensa a la que ningún medio asistió, ni tampoco ninguna otra persona de su partido. "Quise institucionalmente aquí, en el espacio de atención a los medios de información, dar la cara, y la respuesta es el vacío. La respuesta es el vacío porque es una campaña sesgada, perversa, de mala fe, sin profesionalismo", aseguró.