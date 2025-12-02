Morena celebra 7 años de la 4T; llama a acompañar a Sheinbaum el 6 de diciembre

Redacción/SinEmbargo

01/12/2025 - 8:36 pm

Con motivo del séptimo aniversario de la 4T, Morena hizo un llamado a la ciudadanía a asistir a la movilización convocada por la Presidenta Sheinbaum.

Morena hizo un recuento de los logros alcanzados por los gobiernos de AMLO y Sheinbaum en el marco del séptimo aniversario del inicio de la 4T.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- Con motivo del séptimo aniversario del inicio de la llamada Cuarta Transformación (4T) que se cumple este lunes, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena hizo un llamado a toda la ciudadanía a asistir a la movilización convocada por la Presidenta Claudia Sheinbaum que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre.

Este 1 de diciembre se cumplen siete años desde que el movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió el poder, cuando el tabasqueño fue investido con la Banda Presidencial tras ganar las elecciones del 2018.

En este contexto, la dirigencia del partido guinda publicó un boletín en el que resaltó los logros alcanzados durante las dos administraciones lideradas por morenistas en distintos rubros, como seguridad, salud, economía y combate a la pobreza, entre otros.

Morena festejó los siete años del inicio de la 4T destacando los avances logrados por los gobiernos de AMLO y Sheinbaum, además de que invitó a todas las mexicanas y mexicanos a asistir al Zócalo de la Ciudad de México el sábado 6 de diciembre para ser parte de la movilización convocada por la Presidenta.

Morena destaca avances en los 7 años de la 4T

Con motivo del séptimo aniversario de la 4T, Morena aseveró que su movimiento ha generado mejores condiciones para la población, esto gracias a la implementación de los Programas del Bienestar, la política laboral y la inversión pública.

Destacó que de 2018 a 2025, más de 33 millones de personas en todo el país han sido beneficiadas por los programas sociales implementados por la Secretaría del Bienestar, como las becas, pensiones y apoyos que se entregan de manera directa.

El partido resaltó que en los siete años de la 4T se han creado programas para ayudar a distintos sectores de la población, como: la Pensión Mujeres Bienestar, Apoyos para Mujeres Trabajadoras, Salud Casa por Casa, Sembrando Vida, La Clínica es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, La Escuela es Nuestra, Beca Universal "Rita Cetina", la Beca Universal de Educación Media Superior "Benito Juárez", Jóvenes escribiendo el Futuro, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Precios de Garantía, Bienpesca, Leche para el Bienestar y el Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar.

En materia de seguridad, Morena destacó que de 2018 a 2024, durante el sexenio de AMLO, el delito de homicidio doloso se redujo un nueve por ciento, mientras que en los primeros 13 meses de la administración de Sheinbaum este delito disminuyó un 37 por ciento.

Respecto a la política exterior, señaló que gracias a que los gobiernos de la 4T se han conducido "siempre anteponiendo el respeto y la defensa irrestricta de nuestra soberanía", gracias a lo que la Presidenta logró evitar que Estados Unidos aumentara los aranceles a productos mexicanos y salvaguardó el tratado económico entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

