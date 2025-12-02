Taquería temporal de Dua Lipa por su gira "Radical Optimism" genera furor en la CdMx

Redacción/SinEmbargo

02/12/2025 - 2:48 am

Taquería de Dua Lipa

La enorme expectativa por la taquería de Dua Lipa generó que los boletos para acceder a este negocio se agotaran en poco tiempo. El "Taco Radical Optimism" forma parte de su menú.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- Dua Lipa, la cantante, compositora y modelo albanesa, británica y kosovar, abrió una taquería temática por tiempo limitado en la Ciudad de México (CdMx) que generó furor entre sus fans, pero los boletos para acceder a este lugar se agotaron rápidamente.

En el marco de la gira "Radical Optimism" que realiza Dua Lipa en el Estadio GNP entre los días 1, 2 y 5 de diciembre, la cantante abrió temporalmente la "Taquería La Dua", la cual se estableció en un local con el mismo giro que lleva por nombre "Los Caramelos", el cual está ubicado en Avenida Michoacán 93, casi esquina con Atlixco, en la Colonia Condesa.

El horario del servicio de este negocio es de 12:00 pm hasta la medianoche, durante el mismo periodo de las presentaciones de Dua Lipa. Es decir, hasta el viernes 5 de diciembre. No obstante, las entradas se limitaron a un total de 800 por día y ya están agotadas.

Taquería de Dua Lipa
Taquería de Dua Lipa en la Ciudad de México. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

El pase para acceder a "Taquería La Dua" llegaba por medio de un correo en el que se indicaba un horario de visita específico y con un tiempo máximo de estadía de 30 minutos. En la invitación al lugar se incluía una bolsa de regalo con servilletas, un gorro de taquero y un calendario 2026 con una fotografía de Dua Lipa.

En el paquete con un costo de 250 pesos estaba incluido el servicio, mientras que el menú es el siguiente:

  • Taco Radical Optimism (Caramelo con queso).
  • Taco Houdini (de chicharrón).
  • Taco María (arrachera).
  • Consomé Illusion.
  • Agua Training Season (agua embotellada de pepino)

La "Taquería La Dua" generó mucha expectativa entre el público que asistió, lo cual ocasionó largas filas en la fecha de apertura del lugar. También en redes sociales, algunos usuarios expresaron su punto de vista por el evento.

Taquería de Dua Lipa
Taquería de Dua Lipa en la Ciudad de México. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

"Quiero ir a 'Taquería La Dua' a chingarme unos tacos de 500 varos para poder postear que en efecto comí en la taquería de Dua Lipa", comentó un usuario de X.

Otras personas no compartieron el mismo ánimo de quienes acudieron a este negocio.
"Te comento, no fue Dua Lipa la que tuvo la idea y/o decisión de poner una taquería llamada “La Dua”, todo fue de su disquera, que conocen perfectamente el mercado chilango y como se iban a emocionar por una nacada así. Sólo están usando su imagen", dijo otro usuario en respuesta a un comentario.

