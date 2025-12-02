Oposición acusa posible fraude y Trump amenaza a Honduras con “consecuencias graves”

Redacción/SinEmbargo

02/12/2025 - 8:49 am

Trump denunció un supuesto intento de “alterar los resultados” de las elecciones presidenciales de Honduras. Por otra parte, la oposición acusó posible fraude.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Nasry Asfura lidera elección presidencial de Honduras tras llamado al voto de Trump

Izquierda y derecha disputan Honduras con injerencia de Trump. Inicia conteo de votos

Trump dice que EU "no malgastará dinero" en Honduras si Tito Asfura no es Presidente

Las autoridades electorales de Honduras señalaron que no darán plazos forzosos y que la prioridad es garantizar la certeza en el resultado final.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, escaló el lunes la tensión con Honduras al denunciar un supuesto intento de “alterar los resultados” de las elecciones presidenciales y exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) reactivar el escrutinio sin demora. Por otra parte, la oposición acusó posible fraude, tal y como lo había hecho de manera anticipada en las últimas semanas.

En un mensaje publicado la noche del lunes en Truth Social, advirtió que, de confirmarse un cambio en la tendencia, “habrá consecuencias graves”.

“Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales. Si lo hacen, habrá que pagar un alto precio”, escribió el Presidente estadounidense al insistir en que es “imperativo” concluir el conteo.

Según los datos preliminares, basados en el 56.85 por ciento de las actas escrutadas, Nasry Asfura y Salvador Nasralla se encuentran en un empate técnico, ambos con alrededor del 39.9 por ciento de los votos.

La postura del mandatario contrasta con el mensaje oficial del Departamento de Estado, que pidió “paciencia” y subrayó que los resultados son todavía preliminares.

En tanto, la Embajada estadounidense en Tegucigalpa replicó el pronunciamiento, recordando que el proceso “debe continuar hasta su finalización”.

El segundo boletín del CNE coloca a Asfura (Partido Nacional) con 746 mil 708 votos (39.93 por ciento), apenas por encima de los 745 mil 620 votos (39.87 por ciento) obtenidos por Nasralla (Partido Liberal). La diferencia, de unos mil sufragios, mantiene el escenario abierto mientras avanza el conteo manual.

El CNE informó más temprano que inició la revisión de actas por contingencia, sin ofrecer una fecha estimada para concluir. "Debemos guardar calma, tener paciencia y esperar", señaló su Consejera presidenta, Ana Paola Hall.

Trump ha intervenido activamente en la contienda hondureña. Apoya abiertamente a Asfura y ha advertido que podría recortar la cooperación con Honduras si el resultado final no le favorece. Incluso acusó a Nasralla de ser “casi comunista”.

En tanto, Nasralla rechazó las declaraciones, atribuyéndolas a “desinformación malintencionada”. Asfura dijo ayer que está “listo para colaborar” con EU.

El Presidente también anunció que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en territorio estadounidense por narcotráfico, lo que ha generado críticas de sectores de izquierda y se interpreta como un gesto hacia las élites conservadoras del país.

La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó la “alta participación” y el “espíritu cívico”, aunque reportó incidentes: Juntas Receptoras de Voto que no abrieron en el municipio de San Antonio de Flores, militares fotografiando credenciales de observadores y trabas para ingresar al escrutinio.

La OEA pidió reforzar la comunicación institucional del CNE, garantizar máxima transparencia, asegurar la protección de documentos electorales y completar la votación pendiente en El Paraíso.

Un país dividido y sin pronóstico claro

Tras una campaña marcada por denuncias anticipadas de fraude, Honduras votó con calma el domingo, pero el cierre estrecho mantiene al país en vilo. “Es imposible determinar al ganador con los datos que tenemos”, advirtió el analista Carlos Cálix.

Asfura busca la Presidencia por segunda vez y Nasralla por tercera, en un país con 60 por ciento de la población en situación de pobreza y un gran rechazo hacia la clase política.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Esclavitud con rostro digital

"Así como se enseña a cruzar la calle, se debe enseñar a navegar la red. En el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La paz de la tiranía a nadie sirve

"La herencia de López Obrador, de sostenerse atizando al fuego de la caldera polarizadora y explícitamente colocarse...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

EU va contra Maduro y por los recursos de Venezuela

"Estados Unidos quiere los recursos venezolanos. Con más de 303 mil millones de barriles de petróleo probados,...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

+ Sección

Galileo

Bimbo

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Oncología

Nuevas tecnologías permiten detección precoz del cáncer y estudio de primeras fases

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Donald Trump
2

Se desploma la popularidad de Trump. Y sus acciones, y sus criptomonedas. ¿Por qué?

La cantante y modelo albanesa, británica y kosovar, Dua Lipa, abrió una taquería temática por tiempo limitado en la Ciudad de México (CdMx) que generó furor.
3

Taquería temporal de Dua Lipa por su gira "Radical Optimism" genera furor en la CdMx

Kristi Noem
4

Noem propone a Trump prohibir viajes de "invasores" a EU tras tiroteo en Washington

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
5

La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

¿Por qué reaparece López Obrador?
6

¿Por qué reaparece López Obrador?

Si estás suscrito a Netflix debes estar alerta, ya que la Policía Cibernética de la SSC-CdMx alertó por nuevos fraudes que buscan engañar a suscriptores.
7

¿Eres suscriptor de Netflix? La SSC-CdMx alerta por nueva forma de fraude a usuarios

Singapur y México formalizaron el establecimiento de una Embajada del país asiático en la capital mexicana.
8

Confiamos en México: Singapur. Abrirá aquí primera Embajada en país de habla hispana

Jorge Romero gastó más de 4 millones en promocionarse en redes sociales en su primer año como dirigente del PAN.
9

Jorge Romero usa el “relanzamiento” para gastar dinero del PAN en su propia imagen

Juez aplaza audiencia de “El Mayo” Zambada a petición de la Fiscalía.
10

Juez de NY adelanta la sentencia de "El Mayo" Zambada sin explicar motivo específico

Alejandro Gertz Manero
11

VERSUS ¬ Una embajada es mucho para Gertz: consumió 7 años por su ambición y egoísmo

12

Joaquín Guzmán López, "El Güero", acepta que secuestró a "El Mayo" para dárselo a EU

Los años de Gertz frente a la FGR fueron años perdidos porque echó por la borda la posibilidad de indagatorias contra las estructuras altas de la corrupción.
13

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

Bimbo
14

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que jamás lo van a sacar del poder y que su país cuenta con una “capacidad defensiva integral" inédita.
15

"Jamás nos van a sacar": Maduro afirma que Venezuela tiene capacidad para defenderse

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump denunció un supuesto intento de “alterar los resultados” de las elecciones presidenciales de Honduras. Por otra parte, la oposición acusó posible fraude.
1

Oposición acusa posible fraude y Trump amenaza a Honduras con “consecuencias graves”

Kristi Noem
2

Noem propone a Trump prohibir viajes de "invasores" a EU tras tiroteo en Washington

Juez aplaza audiencia de “El Mayo” Zambada a petición de la Fiscalía.
3

Juez de NY adelanta la sentencia de "El Mayo" Zambada sin explicar motivo específico

La cantante y modelo albanesa, británica y kosovar, Dua Lipa, abrió una taquería temática por tiempo limitado en la Ciudad de México (CdMx) que generó furor.
4

Taquería temporal de Dua Lipa por su gira "Radical Optimism" genera furor en la CdMx

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
5

La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

Jorge Romero gastó más de 4 millones en promocionarse en redes sociales en su primer año como dirigente del PAN.
6

Jorge Romero usa el “relanzamiento” para gastar dinero del PAN en su propia imagen

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que jamás lo van a sacar del poder y que su país cuenta con una “capacidad defensiva integral" inédita.
7

"Jamás nos van a sacar": Maduro afirma que Venezuela tiene capacidad para defenderse

Fiscalía de Tabasco cita a Requena a audiencia.
8

Audiencia de Bermúdez Requena será pronto: Fiscal de Tabasco; se revisarán sus bienes

Si estás suscrito a Netflix debes estar alerta, ya que la Policía Cibernética de la SSC-CdMx alertó por nuevos fraudes que buscan engañar a suscriptores.
9

¿Eres suscriptor de Netflix? La SSC-CdMx alerta por nueva forma de fraude a usuarios

Harfuch concentra las principales funciones para reducir la violencia
10

#PuntosyComas ¬ Harfuch concentra las principales funciones para reducir la violencia

Con motivo del séptimo aniversario de la 4T, Morena hizo un llamado a la ciudadanía a asistir a la movilización convocada por la Presidenta Sheinbaum.
11

Morena celebra 7 años de la 4T; llama a acompañar a Sheinbaum el 6 de diciembre

Donald Trump
12

Se desploma la popularidad de Trump. Y sus acciones, y sus criptomonedas. ¿Por qué?