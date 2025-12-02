Oposición acusa posible fraude y Trump amenaza a Honduras con “consecuencias graves”

Las autoridades electorales de Honduras señalaron que no darán plazos forzosos y que la prioridad es garantizar la certeza en el resultado final.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, escaló el lunes la tensión con Honduras al denunciar un supuesto intento de “alterar los resultados” de las elecciones presidenciales y exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) reactivar el escrutinio sin demora. Por otra parte, la oposición acusó posible fraude, tal y como lo había hecho de manera anticipada en las últimas semanas.

En un mensaje publicado la noche del lunes en Truth Social, advirtió que, de confirmarse un cambio en la tendencia, “habrá consecuencias graves”.

“Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales. Si lo hacen, habrá que pagar un alto precio”, escribió el Presidente estadounidense al insistir en que es “imperativo” concluir el conteo.

Según los datos preliminares, basados en el 56.85 por ciento de las actas escrutadas, Nasry Asfura y Salvador Nasralla se encuentran en un empate técnico, ambos con alrededor del 39.9 por ciento de los votos.

La postura del mandatario contrasta con el mensaje oficial del Departamento de Estado, que pidió “paciencia” y subrayó que los resultados son todavía preliminares.

En tanto, la Embajada estadounidense en Tegucigalpa replicó el pronunciamiento, recordando que el proceso “debe continuar hasta su finalización”.

El segundo boletín del CNE coloca a Asfura (Partido Nacional) con 746 mil 708 votos (39.93 por ciento), apenas por encima de los 745 mil 620 votos (39.87 por ciento) obtenidos por Nasralla (Partido Liberal). La diferencia, de unos mil sufragios, mantiene el escenario abierto mientras avanza el conteo manual.

El CNE informó más temprano que inició la revisión de actas por contingencia, sin ofrecer una fecha estimada para concluir. "Debemos guardar calma, tener paciencia y esperar", señaló su Consejera presidenta, Ana Paola Hall.

Trump ha intervenido activamente en la contienda hondureña. Apoya abiertamente a Asfura y ha advertido que podría recortar la cooperación con Honduras si el resultado final no le favorece. Incluso acusó a Nasralla de ser “casi comunista”.

En tanto, Nasralla rechazó las declaraciones, atribuyéndolas a “desinformación malintencionada”. Asfura dijo ayer que está “listo para colaborar” con EU.

El Presidente también anunció que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en territorio estadounidense por narcotráfico, lo que ha generado críticas de sectores de izquierda y se interpreta como un gesto hacia las élites conservadoras del país.

La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó la “alta participación” y el “espíritu cívico”, aunque reportó incidentes: Juntas Receptoras de Voto que no abrieron en el municipio de San Antonio de Flores, militares fotografiando credenciales de observadores y trabas para ingresar al escrutinio.

La OEA pidió reforzar la comunicación institucional del CNE, garantizar máxima transparencia, asegurar la protección de documentos electorales y completar la votación pendiente en El Paraíso.

Un país dividido y sin pronóstico claro

Tras una campaña marcada por denuncias anticipadas de fraude, Honduras votó con calma el domingo, pero el cierre estrecho mantiene al país en vilo. “Es imposible determinar al ganador con los datos que tenemos”, advirtió el analista Carlos Cálix.

Asfura busca la Presidencia por segunda vez y Nasralla por tercera, en un país con 60 por ciento de la población en situación de pobreza y un gran rechazo hacia la clase política.