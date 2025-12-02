Jóvenes Construyendo el Futuro abre postulaciones. ¿Cómo registrarte? Aquí te decimos

Redacción/SinEmbargo

02/12/2025 - 9:32 am

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió el periodo de postulaciones en diciembre, por lo que te decimos cómo realizar el registro y cuáles son los requisitos.

Las y los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un apoyo económico mensual y cobertura médica por parte del IMSS.

Ciudad de México, 2 de diciembre, (SinEmbargo).- Jóvenes Construyendo el Futuro abrió el lunes el periodo de postulaciones para nuevas y nuevos beneficiarios, por lo que a continuación te decimos cómo puedes realizar el registro y cómo solicitar un lugar en un centro de trabajo.

Este programa social está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan y tiene el objetivo de permitirles capacitarse durante un año para que puedan adquirir experiencia laboral, lo que aumenta sus posibilidades de conseguir un empleo.

Las y los jóvenes beneficiarios reciben un apoyo económico mensual de ocho mil 480.17 pesos, mismo que aumentará en 2026 según el incremento al salario mínimo, además de cobertura médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Cómo registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las personas interesadas en formar parte de Jóvenes Construyendo el Futuro primero deben realizar su registro en la plataforma del programa para poder postularse en un centro de trabajo. Lo pueden hacer siguiendo estos pasos:

  1. Ingresa al sitio web oficial del programa en la dirección jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.
  2. Crea una cuenta en la plataforma.
  3. Completa tu perfil proporcionando la información que se te solicita, incluyendo datos personales, historial académico e información de contacto.
  4. Adjunta una copia digital en formato PDF o JPEG de tus documentos personales: identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio y una fotografía.
  5. Acepta la carta compromiso, así como los términos y condiciones del programa.
  6. Espera a que se abra un periodo de postulaciones para solicitar un lugar en un centro de trabajo.

¿Cómo postularse en un centro de trabajo en diciembre?

A partir del lunes 1 de diciembre, Jóvenes Construyendo el Futuro abrió el periodo de postulaciones para que las personas que se registraron en el programa puedan solicitar un lugar en un centro de trabajo, para lo cual deben seguir estos pasos:

  1. Ingresa a tu cuenta en la plataforma web de Jóvenes Construyendo el Futuro a partir del 1 de diciembre.
  2. Consulta el mapa de focalización para saber cuántos espacios disponibles hay en el municipio en el que vives.
  3. Revisa la lista de centros de trabajo disponibles y postúlate al que sea de tu preferencia.
  4. El centro de trabajo se pondrá en contacto con las y los candidatos para programar una entrevista, por lo que debes mantenerte al pendiente de tus medios de contacto (teléfono o correo electrónico).
  5. Luego de la entrevista, el centro de trabajo tiene tres días naturales para aceptar o declinar.
  6. En caso de no tener respuesta o que la postulación sea declinada, la plataforma liberará el perfil del solicitante para que pueda postularse en otro centro de trabajo.
  7. Las y los jóvenes que sean aceptados en un centro de trabajo iniciarán su capacitación a partir de enero del 2026, y podrán consultar en la plataforma el día en el que inicia su capacitación y cuándo deben acudir a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar.

Las y los aprendices que sean aceptados en un centro de trabajo deberán acudir de lunes a viernes de cinco a ocho horas diarias y cumplir con el plan de actividades bajo la supervisión de una tutora o un tutor, quien será la o el encargado de evaluar su desempeño cada mes.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

