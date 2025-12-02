Farmacias del Bienestar: Conoce cómo operarán, a quiénes beneficiarán y dónde estarán

Redacción/SinEmbargo

02/12/2025 - 1:13 pm

En las Farmacias del Bienestar las personas beneficiarias del programa Salud Casa por Casa podrán obtener sus medicamentos de forma gratuita.

Las Farmacias del Bienestar surtirán 22 tipos de medicamentos a pacientes y entregarán la cantidad suficiente para cubrir dos meses de tratamiento.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno federal anunció que a partir de este martes arranca el programa de Farmacias del Bienestar, en las cuales las personas adultas mayores y con discapacidad que son beneficiarias de Salud Casa por Casa podrán obtener sus medicamentos de forma gratuita.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que como parte de esta estrategia se instalarán pequeños módulos al exterior de las unidades de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar y Tiendas del Bienestar, en donde se entregarán las medicinas a quienes presenten su receta.

“Para que no tengan que entrar al Centro de Salud a hacer la fila, que normalmente hay para las farmacias, entonces va a haber afuera y la próxima semana inicia en las Tiendas Bienestar un módulo donde van a poder recoger sus medicamentos. Este pequeño módulo es lo que llamamos Farmacias del Bienestar”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.

El programa inició este martes en 500 unidades de salud del IMSS, IMSS Bienestar y Tiendas del Bienestar del Estado de México (Edomex), mientras que la meta es que para el mes de marzo de 2026 se implemente esta estrategia en todos los estados de la República.

Es importante mencionar que las Farmacias del Bienestar surtirán 22 tipos de medicamento distintos, principalmente para tratar enfermedades crónicas, además de que cada persona recibirá medicina suficiente para dos meses de tratamiento.

¿Cómo obtener y canjear una receta en las Farmacias del Bienestar?

Como parte del programa Salud Casa por Casa, personal de salud ya realizó dos visitas domiciliarias a personas adultas mayores y con discapacidad, en las cuales se hizo una valoración para conocer su estado de salud y para integrar su historial clínico.

Durante la tercera consulta, las y los servidores de la salud entregarán a pacientes una receta con los medicamentos necesarios para su tratamiento, misma que podrán surtir en las Farmacias del Bienestar de forma gratuita.

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que dichas recetas contarán con elementos de seguridad para evitar que sean falsificadas, como un número de folio y un código de barras.

Por su parte, el Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García, detalló que se entregarán recetas de las Farmacias del Bienestar a pacientes en tres casos específicos:

  1. Personas que padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y dislipidemia.
  2. Personas que no pueden surtir su receta por falta de recursos.
  3. Personas que sean diagnosticadas por personal del programa Salud Casa por Casa para que inicien su tratamiento inmediatamente.

