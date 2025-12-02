Trump libera al expresidente culpable de traficar cientos de toneladas de coca a EU

El sitio web de reclusos de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos ya muestra que Hernández fue liberado de la Penitenciaría de Hazelton, en Virginia Occidental.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de introducir cientos de toneladas de coca a Estados Unidos (EU) y sentenciado el año pasado a 45 años de prisión por ayudar a narcotraficantes, fue liberado de prisión tras un indulto del Presidente Donald Trump, dan a conocer distintos medios estadounidenses este día.

El sitio web de reclusos de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos ya muestra que Hernández fue liberado de la Penitenciaría de Hazelton, en Virginia Occidental. Salió ayer lunes. Associated Press dice que un portavoz de la oficina confirmó el martes su liberación. Y la madrugada de este martes, la esposa, Ana García, agradeció a Trump por indultar a Hernández a través de la plataforma social X.

“Tras casi cuatro años de dolor, espera y desafíos difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández REGRESÓ a la libertad gracias al indulto presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, dijo la señora García. Incluyó una foto del listado de Hernández en la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, indicando su liberación.