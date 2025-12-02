Quieren volver al Porfiriato, dice CSP sobre el PAN y candidatura para Salinas Pliego

Redacción/SinEmbargo

02/12/2025 - 10:53 am

La Presidenta Sheinbaum aseguró que el PAN ahora busca aliarse con la ultraderecha, representada por Salinas Pliego, para retornar al Porfiriato.

Sheinbaum aseguró que el PAN ha mostrado su hipocresía al venderse como "progresista" en las elecciones del 2024 y ahora se alía con la ultraderecha. Buscan el retorno de los privilegios de unos cuántos, añadió.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que el Partido Acción Nacional (PAN) busca volver al Porfiriato, cuando unos cuantos acumulaban todos los privilegios, y por ello se alía ahora abiertamente con la ultraderecha, luego de que el dirigente panista Jorge Romero abriera las puertas al empresario y deudor de impuestos Ricardo Salinas Pliego como posible candidato presidencial.

Sheinbaum pidió ver qué es lo enarbola la "nueva visión del PAN, por parte de este empresario, y de la derecha internacional". Son quienes "han hecho todas estas campañas en contra nuestra, y es muy relevante. ¿Qué se defiende desde la ultraderecha? Lo que se defiende es regresar al Porfiriato. Aunque digan lo contrario, eso ha sido históricamente la ultraderecha, es que no haya democracia, que no haya libertades. Recordemos los golpes de Estado en Sudamérica, el fascismo. No había libertad de ningún tipo, no había elecciones definidas por el pueblo", dijo la Presidenta en su conferencia de prensa matutina.

"La otra es: ¿qué es su visión? El dinero. La acumulación. Acumular y acumular dinero, a costa de otros, por cierto. Como decía el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador, que venía de una frase de Hidalgo: su dios es el dinero", añadió desde Palacio Nacional.

Jorge Romero gastó más de 4 millones en promocionarse en redes sociales en su primer año como dirigente del PAN.
Jorge Romero le había abierto las puertas del PAN a Salinas Pliego y una eventual candidatura presidencial. Foto: Facebook, Jorge Romero

Sheinbaum recordó su discurso del 20 de noviembre, durante la conmemoración de la Revolución mexicana. "Reivindican el Porfiriato: el desarrollo del país. Sí, pero fue el momento de mayor represión, de mayor explotación a la gente. Incluso prácticas de esclavismo, de exterminio de pueblos originarios. Si no, no hubiera habido una revolución", dijo este martes.

"Fíjense cómo hay tanta hipocresía. Pasaron en 2024 a decir que estaban a favor de los programas sociales, que ellos ahora eran muy liberales. que reivindicaban temas que nunca habían reivindicado. Ahora, que hicieron su relanzamiento, ¿hacia dónde se orientan? Hacia el conservadurismo más alejado del pueblo, alejados de la gente. Porque no reivindican los derechos de la gente, sino al revés: los privilegios de unos cuantos", destacó la Presidenta.

"Hay que poner todo en su lugar. Una cosa es justicia, y hay quien quiere politizar eso como si fuera un tema político. No es un tema político, es de cumplir al ley. Y la otra es la candidatura que quiere proponer el PAN. O la nueva reivindicación del PAN, que no es más que reivindicar a los conservadores del Siglo XIX, que trajeron a Maximiliano, que hicieron la Guerra de Reforma en contra de la Constitución de 1857. O aquellos que defendían a Porfirio Díaz, o a Santa Anna", aseveró.

Hace una semana, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, dijo que la candidatura presidencial de Salinas Pliego con el blanquiazul es una posibilidad si es que el empresario estuviera interesado y la ciudadanía también mostrara un apoyo hacia él.

"A Ricardo Salinas Pliego lo veo con perfecta claridad. Si él se anima, avanza y vemos que va creciendo en el ánimo, por supuesto que no lo descartamos", indicó Romero en una entrevista con el diario El País.

Las declaraciones del dirigente nacional del PAN se dan en un contexto donde el propio Salinas Pliego ha dejado entrever sus intenciones de convertirse en Presidente de México bajo su Movimiento Anticrimen y Anticorrupción (MAAC), frente opositor al actual Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Cuarta Transformación (4T) que fue presentado formalmente en septiembre.

Si bien el empresario, que en días recientes ha recibido fuertes golpes por parte del Poder Judicial que le ordenó el pago de más de 40 mil millones de pesos que adeuda al fisco mexicano, no ha expresado abiertamente su deseo de competir por la Presidencia, sí ha emitido varios mensajes en los que da a entender dicha posibilidad, con el objetivo de sacar a los "zurdos de mierda" del país.

Pero, añadió Sheinbaum esta mañana, "el pueblo de México no está con eso, el pueblo quiere bienestar". "La visión del que es pobre porque no trabaja: es su visión. Nosotros lo que pensamos es que durante 36 años hubo un salario de hambre al pueblo de México, donde no se aumentó el salario mínimo por una visión ideológica y también política. Y dejaron a mucha gente en la miseria", explicó.

"Nuestra visión es que el recurso público tiene que usarse para construir derechos. Que el Estado debe garantizar los derechos al pueblo de México. Ellos no creen en ese Estado. Nosotros creemos que el Estado debe brindar educación pública, gratuita. Que debe haber un sistema de salud pública, independientemente de los ingresos. Creemos que debe haber acceso a la vivienda. Que debe haber acceso a un salario digno, al empleo. ¿Todo lo tiene que hacer el Estado? No, para eso hay inversión privada, por eso necesitamos también empresarios con visión social. Es una visión completamente distinta", diferenció la Presidenta.

Para la mandataria mexicana "es muy importante visualizar un proyecto frente a otro. Es uno proyecto de nación que defiende los derechos del pueblo, la democracia –entendida como representación del pueblo– y las libertades. Y otro proyecto, que defiende a unos cuantos, el privilegio, que no defiende la democracia y no las libertades salvo la de mercado", indicó. "Y qué bueno que desde ahora lo diga, porque no tiene asidero".

SCJN notifica al SAT sobre Salinas Pliego; daremos a conocer el procedimiento: CSP

Antes, en la misma conferencia matutina, Sheinbaum se había referido al tema de la justicia, con respecto al adeudo millonario de impuestos de Salinas Pliego. "Una persona que debe impuestos, que pasaron 15 años en un procedimiento jurídico, de amparos, amparos, amparos. Una resolución de la Corte y cómo debe pagar los impuestos. Es Estado de Derecho. Se tiene que cumplir esa resolución. Y es importante que todos sepan cuáles son los procedimientos para que se cumpla", dijo desde Palacio Nacional.

"La otra es politizar ese tema, que nosotros no lo politizamos. Esta es la ley, y se tiene que cumplir con la ley. Politizar el tema del cobro de impuestos, eso no lo hacemos nosotros, eso se ha hecho fuera, por quien debe los impuestos", añadió.

Por ello indicó que desde la "mañanera" se dará a conocer cuál es el procedimiento para el cobro de impuestos que definió la Corte. "Apenas la Corte notificó al SAT, entonces es importante que aquí se conozca porque ha sido un tema que se ha tocado aquí y que además la gente quiere conocer cuáles son los procedimientos para el cobro de estos impuestos, donde ya la Corte definió un criterio y una resolución", explicó Sheinbaum.

Además, también se dará a conocer la información de la suspensión de actividades de los casinos, algunos de ellos propiedad de TV Azteca, luego de que obtuvieran una suspensión para volver a operar, aunque se les rechazara una medida cautelar para descongelar sus cuentas.

