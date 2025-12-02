Senado reduce a 10 lista de aspirantes a FGR: están Godoy, Almaguer, Pérez de Acha...

La lista será turnada a la Mesa Directiva, luego al pleno, y finalmente enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum para integrar una terna.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- De una lista inicial de 43 nombres, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República recortó a 10 perfiles que siguen en la contienda por la Fiscalía General de la República (FGR), para definir quién sucederá a Alejandro Gertz Manero.

La lista, integrada de manera paritaria por cinco mujeres y cinco hombres, incluye a perfiles con trayectoria política, académica y jurídica. Entre ellos destacan la actual encargada de despacho de la FGR, Ernestina Godoy Ramos; el abogado fiscalista Luis Manuel Pérez de Acha; y el Diputado morenista Hamlet García Almaguer, lo que anticipa un debate intenso en la Cámara Alta.

El procedimiento seguirá su curso: la lista será enviada a la Mesa Directiva, luego sometida al voto del pleno del Senado, con el requisito de mayoría calificada de dos terceras partes de las y los legisladores presentes.

Una vez avalada, será enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien deberá integrar una terna y devolverla al Senado, de dónde saldrá la persona que ocupará la titularidad de la FGR por un periodo de nueve años.

Las y los aspirantes que conformen la terna tendrán que comparecer ante el pleno para exponer su proyecto de trabajo y responder a las preguntas de las y los senadores. Este paso será clave para definir el perfil que encabezará la Fiscalía en un momento de alta expectativa sobre su papel en el combate a la corrupción, la seguridad y la procuración de justicia.

De acuerdo con el Artículo 102 de la Constitución, si el Senado no hace la designación en los plazos establecidos, el Poder Ejecutivo podrá nombrar directamente al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o la terna respectiva.

Los 10 finalistas son: Ernestina Godoy, Hamlet García Almaguer, Luis M. Pérez de Acha, Luz María Zarza, Maribel Bojorges, Sandra Luz González, Mirna Lucía Grande, Alfredo Barrera, David Borja y Miguel Nava.