México activa Dispositivo Nacional de Emergencia por gusano barrenador. ¿Qué implica?

La emergencia nacional busca proteger la producción ganadera y evitar pérdidas económicas por la plaga.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) formalizó la activación del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal tras publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con ello, la alerta por la presencia del gusano barrenador del ganado pasó de nivel regional a nacional en México.

La decisión implica acciones inmediatas en las ocho regiones zoosanitarias, debido al riesgo de que la plaga se expanda hacia zonas ganaderas del norte del país consideradas libres:

Restricciones estrictas a la movilización de animales susceptibles.

Inspecciones físicas minuciosas en puntos de control.

Tratamientos preventivos y baños insecticidas para obtener el Certificado Zoosanitario de Movilización.

Prohibición de trasladar animales con heridas o gusaneras.

Las reglas aplican a bovinos, bisontes, ovinos, caprinos, porcinos, equinos y aves, con criterios distintos según su procedencia. Los traslados con destino a rastro quedan exceptuados de ciertos tratamientos para evitar residuos, aunque estarán sujetos a monitoreo.

El 30 de noviembre, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó sobre un caso aislado de miasis por gusano barrenador en Montemorelos, Nuevo León, en una hembra bovina proveniente del sur de Veracruz.

El protocolo para zonas libres se activó de inmediato: inspecciones, toma de muestras y tratamiento del lote.

El análisis confirmó que la infestación ocurrió antes del arribo del animal y que no existen otros casos en la región. La Sader señaló que el riesgo de establecimiento en Nuevo León es mínimo, gracias a tres factores:

La liberación constante de mosca estéril en un polígono de contención. Condiciones climáticas poco favorables para la reproducción del insecto. Acciones inmediatas de limpieza e inspección.

Para blindar la zona, la autoridad desplegó personal para rastreo epidemiológico en un radio de 20 kilómetros, instaló más trampas y reforzó la coordinación con APHIS-USDA para la liberación de mosca estéril en áreas estratégicas.

La dependencia subrayó que la activación del dispositivo busca prevenir la entrada y diseminación del gusano barrenador, controlarlo y erradicarlo, conforme a la Ley Federal de Sanidad Animal y su reglamento.