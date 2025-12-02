México activa Dispositivo Nacional de Emergencia por gusano barrenador. ¿Qué implica?

Redacción/SinEmbargo

02/12/2025 - 2:42 pm

La Secretaría de Agricultura de México activó el Dispositivo Nacional de Emergencia, con lo que elevó a todo el país la alerta por el gusano barrenador.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Agricultura detecta caso de gusano barrenador en Jalisco; ampliaría alerta a mascotas

Sheinbaum se reúne con Rollins en Palacio para hablar de combate al gusano barrenador

Sader detecta y controla nuevo caso de gusano barrenador en NL; ganado venía del sur

La emergencia nacional busca proteger la producción ganadera y evitar pérdidas económicas por la plaga.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) formalizó la activación del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal tras publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con ello, la alerta por la presencia del gusano barrenador del ganado pasó de nivel regional a nacional en México.

La decisión implica acciones inmediatas en las ocho regiones zoosanitarias, debido al riesgo de que la plaga se expanda hacia zonas ganaderas del norte del país consideradas libres:

  • Restricciones estrictas a la movilización de animales susceptibles.
  • Inspecciones físicas minuciosas en puntos de control.
  • Tratamientos preventivos y baños insecticidas para obtener el Certificado Zoosanitario de Movilización.
  • Prohibición de trasladar animales con heridas o gusaneras.

Las reglas aplican a bovinos, bisontes, ovinos, caprinos, porcinos, equinos y aves, con criterios distintos según su procedencia. Los traslados con destino a rastro quedan exceptuados de ciertos tratamientos para evitar residuos, aunque estarán sujetos a monitoreo.

El 30 de noviembre, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó sobre un caso aislado de miasis por gusano barrenador en Montemorelos, Nuevo León, en una hembra bovina proveniente del sur de Veracruz.

El protocolo para zonas libres se activó de inmediato: inspecciones, toma de muestras y tratamiento del lote.

El análisis confirmó que la infestación ocurrió antes del arribo del animal y que no existen otros casos en la región. La Sader señaló que el riesgo de establecimiento en Nuevo León es mínimo, gracias a tres factores:

  1. La liberación constante de mosca estéril en un polígono de contención.
  2. Condiciones climáticas poco favorables para la reproducción del insecto.
  3. Acciones inmediatas de limpieza e inspección.

Para blindar la zona, la autoridad desplegó personal para rastreo epidemiológico en un radio de 20 kilómetros, instaló más trampas y reforzó la coordinación con APHIS-USDA para la liberación de mosca estéril en áreas estratégicas.

La dependencia subrayó que la activación del dispositivo busca prevenir la entrada y diseminación del gusano barrenador, controlarlo y erradicarlo, conforme a la Ley Federal de Sanidad Animal y su reglamento.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Esclavitud con rostro digital

"Así como se enseña a cruzar la calle, se debe enseñar a navegar la red. En el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La paz de la tiranía a nadie sirve

"La herencia de López Obrador, de sostenerse atizando al fuego de la caldera polarizadora y explícitamente colocarse...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

EU va contra Maduro y por los recursos de Venezuela

"Estados Unidos quiere los recursos venezolanos. Con más de 303 mil millones de barriles de petróleo probados,...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

+ Sección

Galileo

Bimbo

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Oncología

Nuevas tecnologías permiten detección precoz del cáncer y estudio de primeras fases

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Juan Orlando Hernández, el Presidente de Honduras que inundó de droga a EU y que liberado por Trump pese a haber pactado con "El Chapo".
1

Inundó los barrios de EU con coca. Narco en serio. Y ahora (tómala), Trump lo libera

Senado recorta lista de aspirantes a la FGR.
2

Senado reduce a 10 lista de aspirantes a FGR: están Godoy, Almaguer, Pérez de Acha...

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
3

La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
4

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

En las Farmacias del Bienestar las personas beneficiarias del programa Salud Casa por Casa podrán obtener sus medicamentos de forma gratuita.
5

Farmacias del Bienestar: Conoce cómo operarán, a quiénes beneficiarán y dónde estarán

Kristi Noem
6

Noem propone a Trump prohibir viajes de "invasores" a EU tras tiroteo en Washington

Trump denunció un supuesto intento de “alterar los resultados” de las elecciones presidenciales de Honduras. Por otra parte, la oposición acusó posible fraude.
7

Oposición acusa posible fraude y Trump amenaza a Honduras con “consecuencias graves”

La Presidenta Sheinbaum aseguró que el PAN ahora busca aliarse con la ultraderecha, representada por Salinas Pliego, para retornar al Porfiriato.
8

Quieren volver al Porfiriato, dice CSP sobre el PAN y candidatura para Salinas Pliego

La presión sobre Nicolás Maduro aumentó tras el ultimátum que el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, le dio para dejar el poder, reveló Reuters.
9

Reuters: Trump dio ultimátum a Maduro para dejar el cargo y evalúa sus próximos pasos

¿Por qué reaparece López Obrador?
10

¿Por qué reaparece López Obrador?

Donald Trump
11

Se desploma la popularidad de Trump. Y sus acciones, y sus criptomonedas. ¿Por qué?

La cantante y modelo albanesa, británica y kosovar, Dua Lipa, abrió una taquería temática por tiempo limitado en la Ciudad de México (CdMx) que generó furor.
12

Taquería temporal de Dua Lipa por su gira "Radical Optimism" genera furor en la CdMx

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de introducir cientos de toneladas de coca a EU, fue liberado de prisión tras un indulto de Trump.
13

Trump libera al expresidente culpable de traficar cientos de toneladas de coca a EU

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió el periodo de postulaciones en diciembre, por lo que te decimos cómo realizar el registro y cuáles son los requisitos.
14

Jóvenes Construyendo el Futuro abre postulaciones. ¿Cómo registrarte? Aquí te decimos

Jorge Romero gastó más de 4 millones en promocionarse en redes sociales en su primer año como dirigente del PAN.
15

Jorge Romero usa el “relanzamiento” para gastar dinero del PAN en su propia imagen

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Secretaría de Agricultura de México activó el Dispositivo Nacional de Emergencia, con lo que elevó a todo el país la alerta por el gusano barrenador.
1

México activa Dispositivo Nacional de Emergencia por gusano barrenador. ¿Qué implica?

Trump amenaza con bombardear países con narcos... después de liberar a un súper narco.
2

Trump amenaza con bombardear países con narcos... después de liberar a un súper narco

La Presidenta Sheinbaum indicó que no tiene información respecto a si EU investiga a Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de operar una red de "factureras".
3

EU no ha informado si investiga a Álvarez Puga; Sheinbaum insiste en su extradición

La presión sobre Nicolás Maduro aumentó tras el ultimátum que el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, le dio para dejar el poder, reveló Reuters.
4

Reuters: Trump dio ultimátum a Maduro para dejar el cargo y evalúa sus próximos pasos

En las Farmacias del Bienestar las personas beneficiarias del programa Salud Casa por Casa podrán obtener sus medicamentos de forma gratuita.
5

Farmacias del Bienestar: Conoce cómo operarán, a quiénes beneficiarán y dónde estarán

Juan Orlando Hernández, el Presidente de Honduras que inundó de droga a EU y que liberado por Trump pese a haber pactado con "El Chapo".
6

Inundó los barrios de EU con coca. Narco en serio. Y ahora (tómala), Trump lo libera

Senado recorta lista de aspirantes a la FGR.
7

Senado reduce a 10 lista de aspirantes a FGR: están Godoy, Almaguer, Pérez de Acha...

La Presidenta Sheinbaum aseguró que el PAN ahora busca aliarse con la ultraderecha, representada por Salinas Pliego, para retornar al Porfiriato.
8

Quieren volver al Porfiriato, dice CSP sobre el PAN y candidatura para Salinas Pliego

La Presidenta Sheinbaum reveló que está tratando de sostener una llamada telefónica con el Papa León XIV para invitarlo personalmente a visitar México.
9

"Queremos que visite México": Claudia busca llamada con el Papa para hacer invitación

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de introducir cientos de toneladas de coca a EU, fue liberado de prisión tras un indulto de Trump.
10

Trump libera al expresidente culpable de traficar cientos de toneladas de coca a EU

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió el periodo de postulaciones en diciembre, por lo que te decimos cómo realizar el registro y cuáles son los requisitos.
11

Jóvenes Construyendo el Futuro abre postulaciones. ¿Cómo registrarte? Aquí te decimos

Trump denunció un supuesto intento de “alterar los resultados” de las elecciones presidenciales de Honduras. Por otra parte, la oposición acusó posible fraude.
12

Oposición acusa posible fraude y Trump amenaza a Honduras con “consecuencias graves”