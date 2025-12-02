Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Europa Press

02/12/2025 - 3:21 pm

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Científicos destacaron que la cura del VIH es "excepcionalmente rara", ya que sólo se han documentado seis casos entre los cerca de 88 millones de personas que han contraído el virus.

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS).- Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece, según un estudio publicado en la revista Nature.

Según reconocen sus autores, la cura del VIH es excepcionalmente rara, documentada en sólo seis casos entre los aproximadamente 88 millones de individuos que han adquirido el virus desde el inicio de la epidemia.

En este sentido, apuntan que las curas exitosas, incluido el llamado "paciente Berlín", se limitan a individuos que reciben trasplantes de células madre alogénicos (alo-SCT) para cánceres hematológicos.

Según explican, la resistencia al VIH de donantes de células madre con la rara mutación homocigótica CCR5delta32 se consideró durante mucho tiempo el principal mecanismo para la remisión del VIH sin terapia antirretroviral (TAR), pero informes recientes destacan los mecanismos independientes de CCR5 como contribuyentes importantes para la cura del VIH.

Ahora, el nuevo caso proporciona más evidencia para este cambio conceptual, al conseguir una remisión del VIH "excepcionalmente larga" y sin tratamiento después del alo-SCT con CCR5 funcionalmente activo. Concretamente el paciente lleva seis años libre del virus tras el trasplante de células madre.

Este paciente, un hombre heterocigótico CCR5 de tipo salvaje/delta32 que vive con VIH, recibió alo-SCT de un donante heterocigótico CCR5 de tipo salvaje/delta32 no relacionado con HLA compatible como tratamiento para la leucemia mieloide aguda.

Tres años después del trasplante alogénico de células madre, el paciente suspendió el tratamiento antirretroviral y, según confirman los investigadores, hasta la fecha, "la remisión del VIH se ha mantenido durante más de seis años con ARN del VIH plasmático indetectable".

Explican que el análisis del reservorio reveló VIH proviral intacto antes del trasplante, pero no virus con capacidad de replicación en sangre ni tejidos intestinales después del trasplante alogénico de células madre.

Por ello, apuntan que la disminución o ausencia de respuestas de anticuerpos y linfocitos T específicos del VIH respalda la ausencia de actividad viral, y señalan que la alta actividad de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA) en el momento del trasplante podría haber contribuido a la eliminación del reservorio del VIH.

Estos resultados demuestran que la resistencia al VIH mediada por CCR5delta32 no es esencial para una remisión duradera, lo que subraya la importancia de la reducción efectiva del reservorio viral en las estrategias de curación del VIH, concluyen.

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

