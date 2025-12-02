Trump amenaza con bombardear países con narcos... después de liberar a un súper narco.

El mandatario estadounidense advirtió que otros países que produzcan o trafiquen drogas hacia EU también podrían ser objetivo de ataques.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, confirmó este martes que su gobierno “empezará con los ataques por tierra” en Venezuela contra el narcotráfico que, según él, opera bajo la protección del Presidente Nicolás Maduro, a quien acusó de poner en riesgo a la región y advirtió que la línea dura de su administración podría no limitarse únicamente a ese país.