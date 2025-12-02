Ernestina Godoy nombra a Héctor Elizalde Mora en la Agencia de Investigación Criminal

Elizalde Mora se desempeñó como Subsecretario de Inteligencia Policial en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entonces encabezada por Omar García Harfuch.

Ciudad de México, 2 de diciembre.- Ernestina Godoy Ramos, encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), nombró este martes a Héctor Elizalde Mora será el nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), área responsable de coordinar, planear y supervisar acciones contra la delincuencia en todo el país.

A pocos días de asumir el cargo tras la salida de Alejandro Gertz Manero Godoy Ramos ha comenzado a realizar comenzó los primeros ajustes dentro de la institución, a pocos días de asumir el cargo tras la salida de Alejandro Gertz Manero. La funcionaria destacó que se reunió con Mora el 1 de diciembre.

"En la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, es el órgano que coordina, planea, supervisa y ejecuta, acciones para combatir la delincuencia. Ayer me reuní con Héctor Elizalde Mora, quien se convierte en el titular de dicha agencia y cuenta con una trayectoria honesta, profesional y comprometida dentro del servicio público", escribió este martes Godoy en su cuenta de X, antes Twitter.

En la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, es el órgano que coordina, planea, supervisa y ejecuta, acciones para combatir la delincuencia.

Ayer me reuní con Héctor Elizalde Mora, quien se convierte en el titular de dicha agencia y cuenta con una… pic.twitter.com/HjpEj8smhY — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 2, 2025

De igual forma, recordó que desde el viernes 28 de noviembre fue confirmado el nombramiento de César Oliveros Aparicio como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Los dos funcionarios designados tienen en común haber trabajado previamente con Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Elizalde Mora se desempeñó como subsecretario de Inteligencia Policial en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CdMx).

Por su parte, Oliveros Aparicio ocupó la titularidad de Planeación y Análisis de la SSPC y formó parte de la Coordinación de Investigaciones de Delitos de Alto Impacto en la Fiscalía capitalina, durante la administración de Claudia Sheinbaum al frente del Gobierno de la CdMx.

El pasado 28 de noviembre, Ernestina Godoy Ramos anunció el fin de su etapa al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y sumió como encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), un día después de que Alejandro Gertz Manero formalizara su renuncia ante la institución para encaminarse a una Embajada.