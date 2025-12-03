¡Es oficial! México jugará contra Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte

El Tricolor confirmó partidos de preparación contra Bélgica y Portugal en la fecha FIFA de marzo.

Ciudad de México, 2 de diciembre (ASMéxico).- México ya tiene rivales confirmados para la fecha FIFA de marzo. Este martes por medio de un comunicado, la Selección nacional dio a conocer que Bélgica será su contrincante en la ventana de partidos internacionales, con fecha para el 31 de dicho mes desde el Soldier Field de Chicago. Como ya se había adelantado meses antes, Portugal será el otro rival del Tricolor, esto el día 28 en la reinauguración del Estadio Banorte.

El Alcalde de la ciudad de Chicago, Brandon Johnson, comentó lo siguiente: “La ciudad siempre ha abierto sus puertas a personas de todos los rincones del mundo, y estamos emocionados de compartir con todos nuestra hospitalidad, nuestra cultura y nuestro amor por el juego. Esperamos recibir tanto a visitantes como a residentes para un partido inolvidable e invitamos a todos a disfrutar de todo lo que nuestra gran ciudad tiene para ofrecer."

Rival de alto nivel 🔝 ¡Incondicionales! Nos mediremos ante Bélgica en Chicago como parte de la preparación para la Copa del Mundo🔥.https://t.co/t7rYvudrFC 📰✍️#SomosMéxico💚🤍❤️ pic.twitter.com/BVvuCHZ3S9 — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 2, 2025

El último antecedente de México y Portugal data de hace ocho años, en la Copa Confederaciones del 2017. Ambas naciones se enfrentaron en la fase de grupos con resultado de 2-2; Quaresma, Soares, Javier Hernández y Héctor Moreno fueron los anotadores. Posteriormente se volvieron a encontrar en el partido por el tercer lugar que ganaron los lusitanos con goles de Pepe y Adrien Silva.

En cuanto a Bélgica, la última vez que se enfrentaron también ocurrió en 2017 durante un amistoso que acabó empatado 3-3, anotaciones de Andrés Guardado y doblete de Hirving Lozano, esto en el mes de noviembre. Con la mira puesta en el Mundial de Rusia, el equipo viajó a Bruselas para medirse contra un equipo que contaba en aquel entonces con nombres como Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois, estos últimos vigentes en el combinado de su país.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.