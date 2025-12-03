Pedro Haces recibe a rabino israelí en San Lázaro y desata choque entre morenistas

Ante el cuestionamiento, Pedro Haces respondió a través de un mensaje en X aseguró que en la Cámara de Diputados “todas las voces pueden ser escuchadas”.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- Diputados del PRI, PAN, el Partido Verde y Morena recibieron esta tarde al rabino israelí David Yosef, defensor del genocidio en Gaza, en la oficina de Pedro Haces, lo que generó críticas de morenistas.

Esta tarde, la activista Arlin Medrano denunció que entre los que asistieron a la reunión están Miguel Alejandro Alonso (PRI), ⁠Éctor Jaime Ramírez (PAN), ⁠Carlos Arturo Madrazo (PVEM), Teresita de Jesús Vargas y Raymundo Vázquez Conchas, ambos de Morena.

También recordó que no es la primera vez que legisladores muestran su respaldo a defensores del genocidio en Palestina.

“Cuando siete compatriotas íbamos en la Global Sumud Flotilla arriesgando nuestras vidas hubo diputadas y diputados que tuvieron la osadía de querer hacer un grupo de amistad México-Israel a pesar de esta situación”, expuso.

El Diputado de Morena Manuel Vázquez Arellano confirmó que el rabino israelí sería recibido en el salón de legisladores, pero terminaron reuniéndose en la oficina de Pedro Haces.

No a los G3n0clda$! No estoy de acuerdo en el recibimiento que se le da al Rabino David Yosef, cómplice del G3n0cidi0 en Gaza!!

“No es posible que aún en nuestra banda y en nuestro movimiento no entiendan que no se puede apoyar al genocidio que se está perpetuando. […] No es posible que seamos cómplices”, expuso en un video que difundió en sus redes.

La Diputada de Morena Magdalena Rosales Cruz también se manifestó con la bandera de Palestina y en un video cuestionó “¿por qué hacer las cosas a hurtadillas, a escondidas?”.

Pedro Miguel, escritor y fundador de Morena, calificó como “lamentable, indignante y absurdo” la intención de instalar en el Salón Legisladores de San Lázaro un Grupo de Amistad México-Israel. Describió al rabino David Yosef como “un ultrasionista y mileísta defensor del genocidio en Gaza”.

Ante el cuestionamiento, Pedro Haces respondió a través de un mensaje en X a Pedro Miguel en el que aseguró que en la Cámara de Diputados “todas las voces pueden ser escuchadas”.

Como diputado federal tengo la obligación de atender a quien viene a tocar la puerta. Mi oficina está abierta para toda la gente; la @Mx_Diputados es la casa del pueblo, donde todas las voces se escuchan.

“Tengo la libertad de recibir a quien yo quiera, tú a mí no me vas a decir que tengo que hacer, toda persona que me visite es bienvenida. La casa del pueblo (@Mx_Diputados ) es de puertas abiertas. Con diálogo y respeto fortalecemos un espacio donde todas las voces pueden ser escuchadas”, escribió el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Haces también dijo a la prensa que recibió a Yosef en su oficina porque entre la comitiva que acudió hoy a la Cámara de Diputados estaban amigos suyos.

"Son empresarios mexicanos de origen judío, que pagan impuestos y han hecho muchas inversiones en este país, vienen a saludarme, son amigos míos personales", dijo Haces a la prensa.