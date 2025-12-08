Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, esconde el costo de sus viajes y asegura que “no hay una partida específica para cubrirlos”. Aunque no es posible saber cómo se traslada a diferentes estados del país, registros públicos sugieren que podría hacerlo en un helicóptero adquirido durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, cuyas bitácoras la administración actual también mantiene ocultas.

Puebla, Puebla, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Alejandro Armenta Mier, Gobernador de Puebla, hizo 101 viajes en 10 meses. Todos fueron al interior del país (la mayoría a la Ciudad de México) y de ninguno es posible conocer el costo, según el Gobierno del Estado.

En respuesta a una solicitud de información dirigida por la Unidad de Datos de SinEmbargo, la Oficina del Gobernador asegura que “no es posible identificar el registro de los gastos de manera puntual, toda vez que esta Dependencia no cuenta con una partida de gasto específica para cubrir los gastos requeridos, y en caso de requerirlos los mismos se erogan del presupuesto propio de esta Dependencia (sic)”.

No obstante, la administración de Armenta entregó una lista de los viajes hechos entre el 19 de diciembre de 2024 (cinco días después de tomar posesión) y el 9 de octubre de 2025. Entre estos, hay siete que coinciden con las bitácoras de viaje de los dos helicópteros en posesión del gobierno estatal, mismas que la administración poblana hizo privadas a partir de septiembre de este año, después de que los medios e-consulta y El CEO documentaran los vuelos del gobernador.

La opacidad de los viajes de Armenta: ¿cuánto costaron y cómo los hizo?

Aunque el Gobierno de Puebla está obligado a transparentar sus gastos en comisiones oficiales, que son los viajes que hacen los funcionarios públicos como parte de su trabajo, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ha reportado 144 gastos en comisiones oficiales de 19 funcionarios públicos que suman 401 mil 685 pesos. Ninguno de estos corresponde a los gastos erogados por el Gobernador Armenta en los 101 viajes que hizo hasta los primeros días de septiembre de este año.

El Gobierno de Puebla asegura que “no es posible identificar el registro de los gastos (del Gobernador) de manera puntual” de los 101 viajes que Armenta hizo hasta el 9 de octubre pasado. Según esta información, la mayoría (85 viajes) fueron a la Ciudad de México. Solo cinco fueron a Tlaxcala. A Hidalgo, Baja California y Guerrero fue en dos ocasiones a cada uno. Además, estuvo en Querétaro, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas en una ocasión respectivamente.

Pero, ¿por qué el Gobernador de Puebla visitó esos estados? Casi la mitad de estos viajes fueron para tener reuniones de trabajo con funcionarios federales. Por ejemplo, durante 2025 ha tenido tres reuniones con Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex): una el 4 de marzo, otra el 8 de mayo y la más reciente el 23 de julio.

En materia de seguridad, se reunió con el Secretario de la Defensa, General Ricardo Trevilla Trejo; el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, además de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Otros funcionarios que han tenido reuniones de trabajo con Armenta son el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo (el 4 de marzo) y Rommel Pacheco Marrufo, el Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), con quien se reunió el 7 de enero.

El Gobernador poblano asistió a 16 eventos presidenciales, entre los que destaca el “Informe de los 100 días del segundo piso de la Cuarta Transformación”, realizado el 12 de enero de 2025 en la Ciudad de México. Acudió a reuniones de gobernadores con IMSS-Bienestar, el Encuentro Nacional Municipal donde se firmó el convenio para crear el Componente Indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y la ceremonia por el 108 aniversario de la Constitución. Armenta también reporta haber asistido a la mañanera del 26 de junio de 2025, al Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum y al evento “Los primeros 365 días: La Transformación Avanza”, que tuvo lugar el 5 de octubre pasado.

Cuatro de los viajes reportados por Armenta fueron para acudir a entrevistas: dos con Paco Zea, una con Jenaro Villamil y una con Milenio Televisión. Todas estas entrevistas fueron hechas en la Ciudad de México.

Asistió a los informes de gobierno de Américo Villarreal Anaya (Gobernador de Tamaulipas), Julio Menchaca Salazar (Gobernador de Hidalgo) y Evelyn Salgado Pineda (Gobernadora de Guerrero), según el reporte entregado por su Gobierno.

¿Armenta rentó un avión para ir a Phoenix, Arizona? El Gobierno no reporta el viaje

El 9 de octubre pasado, el Gobernador de Puebla fue fotografiado bajando de un avión privado en el que habría viajado a Nueva Jersey, Estados Unidos, con su familia. El Gobierno estatal publicó un posicionamiento en el cual aseguró que el mandatario se trasladó a ese país “para acompañar a una persona integrante de su familia, quien fue hospitalizada”. Además, la administración estatal dijo que no fueron utilizados recursos públicos en ese traslado y que “a la conferencia de semiconductores de Phoenix, Arizona, acudió un equipo de trabajo de la Secretaría de Ciencia”.

Ese viaje fue controversial porque dos días antes el Secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, había confirmado que Armenta estaba en Phoenix, Arizona, en donde estaría realizando “gestiones de carácter económico y tecnológico en beneficio del estado” que incluirían impulsar la instalación del Centro de Diseño de Semiconductores Kutzari, que se ubicará en el municipio de San Andrés Cholula, y consolidar a Puebla como un polo de innovación tecnológica.

En la lista de viajes entregada por el Gobierno estatal, el único viaje reportado el 9 de octubre es a la Ciudad de México para asistir a la rueda de prensa “Infraestructura y Presentación de Tech Capital Summit 2025 en Puebla”. Según la versión publicada después por la administración poblana, Armenta dijo que viajó a Estados Unidos con recursos propios para acompañar a su familiar hospitalizado. Pero, ¿cuánto costó el viaje de Puebla a la Ciudad de México? ¿Armenta utilizó el helicóptero de Moreno Valle? Esas son preguntas que el gobierno de Puebla no respondió.

Armenta usa helicópteros de Moreno Valle, pero ahora las bitácoras son secretas

El 15 de septiembre pasado, el Gobernador de Puebla dijo que "algunas veces" viaja en helicóptero porque “tenemos que recorrer todas las distancias y acudir a puntos extremos que nos permite estar cerca de una contingencia, o atender una llamada que tenemos que cubrir”. Pero hasta entonces, la mayoría de los viajes que hizo en la aeronave habían sido a la Ciudad de México para atender a eventos oficiales.

Armenta hizo esa declaración después de que los medios e-consulta y El CEO publicaran las bitácoras del helicóptero modelo Agusta A109S matrícula XC-LMO.

Los registros públicos, consultados en la plataforma Flight Aware, mostraban que sólo en agosto de 2025 la aeronave había hecho 72 viajes. Los destinos estaban en el mismo estado de Puebla, así como la Ciudad de México (15 vuelos), el Estado de México y Guerrero.

Después de justificar así el uso de la aeronave, adquirida durante la administración del panista Rafael Moreno Valle Rosas, Armenta decidió ocultar el rastreo público de la misma.

Aunque ahora es imposible conocer los vuelos hechos por los helicópteros del Gobierno de Puebla, el periodista Diego Ramírez documentó en e-consulta (cuando la información todavía era pública) las bitácoras de 20 viajes: tres fueron hechos en julio, 15 durante agosto y dos en septiembre.

Los viajes consultados en Fligt Aware por el medio local van del 25 de julio al 2 de septiembre. En ese periodo, el Gobierno estatal reportó 14 viajes, de los cuales siete coinciden con las bitácoras públicas de la aeronave. Solamente el del 6 de agosto a la Ciudad de México no aparece en las rutas de vuelo.

En 2020, el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta puso a la venta los tres helicópteros que el gobierno de Puebla había adquirido durante las administraciones de Mario Plutarco Marín Torres y Rafael Moreno Valle: el Agusta de matrícula XC-LMO que ahora usa Armenta, otro Agusta con matrícula XC-LNA (ahora utilizado por la Coordinación General de Protección Civil) y un Bell Modelo 407, matrícula XC-HPZ (que el Gobierno usa para combatir incendios).

Barbosa dejó de utilizar los helicópteros después de que Martha Erika Alonso Hidalgo, Gobernadora electa del Estado, y su esposo (el exgobernador Moreno Valle) murieran como consecuencia del desplome del helicóptero privado Agusta A109 con matrícula XA-BON, en diciembre de 2018. Esa aeronave no era propiedad del Gobierno estatal, sino de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, S.A. de C.V. (SAASA). La pareja lo rentó como “taxi aéreo” para trasladarse a la Ciudad de México.

Dos años después, el mismo Barbosa confirmó que ningún comprador se había interesado en las aeronaves porque “tienen un señalamiento de mal funcionamiento, terrible”. Barbosa murió en diciembre de 2022 a causa de un infarto y en enero del siguiente año, el gobernador interino Sergio Salomón Céspedes Peregrina retomó el uso de las aeronaves. En el inicio de su Gobierno, Armenta continuó con el uso de estos helicópteros para traslados oficiales.