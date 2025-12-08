Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

Alejandra Padilla

08/12/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Gobernador poblano ataca periodistas y responde a las quejas con manotazos y censura

La red de amigos congela el caso de firmas falsas y libros a sobreprecio de Monreal

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, esconde el costo de sus viajes y asegura que “no hay una partida específica para cubrirlos”. Aunque no es posible saber cómo se traslada a diferentes estados del país, registros públicos sugieren que podría hacerlo en un helicóptero adquirido durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, cuyas bitácoras la administración actual también mantiene ocultas. 

Puebla, Puebla, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Alejandro Armenta Mier, Gobernador de Puebla, hizo 101 viajes en 10 meses. Todos fueron al interior del país (la mayoría a la Ciudad de México) y de ninguno es posible conocer el costo, según el Gobierno del Estado.

En respuesta a una solicitud de información dirigida por la Unidad de Datos de SinEmbargo, la Oficina del Gobernador asegura que “no es posible identificar el registro de los gastos de manera puntual, toda vez que esta Dependencia no cuenta con una partida de gasto específica para cubrir los gastos requeridos, y en caso de requerirlos los mismos se erogan del presupuesto propio de esta Dependencia (sic)”.  

No obstante, la administración de Armenta entregó una lista de los viajes hechos entre el 19 de diciembre de 2024 (cinco días después de tomar posesión) y el 9 de octubre de 2025. Entre estos, hay siete que coinciden con las bitácoras de viaje de los dos helicópteros en posesión del gobierno estatal, mismas que la administración poblana hizo privadas a partir de septiembre de este año, después de que los medios e-consulta y El CEO documentaran los vuelos del gobernador.

La opacidad de los viajes de Armenta: ¿cuánto costaron y cómo los hizo?

Aunque el Gobierno de Puebla está obligado a transparentar sus gastos en comisiones oficiales, que son los viajes que hacen los funcionarios públicos como parte de su trabajo, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ha reportado 144 gastos en comisiones oficiales de 19 funcionarios públicos que suman 401 mil 685 pesos. Ninguno de estos corresponde a los gastos erogados por el Gobernador Armenta en los 101 viajes que hizo hasta los primeros días de septiembre de este año. 

El Gobierno de Puebla asegura que “no es posible identificar el registro de los gastos (del Gobernador) de manera puntual” de los 101 viajes que Armenta hizo hasta el 9 de octubre pasado. Según esta información, la mayoría (85 viajes) fueron a la Ciudad de México. Solo cinco fueron a Tlaxcala. A Hidalgo, Baja California y Guerrero fue en dos ocasiones a cada uno. Además, estuvo en Querétaro, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas en una ocasión respectivamente. 

Pero, ¿por qué el Gobernador de Puebla visitó esos estados? Casi la mitad de estos viajes fueron para tener reuniones de trabajo con funcionarios federales. Por ejemplo, durante 2025 ha tenido tres reuniones con Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex): una el 4 de marzo, otra el 8 de mayo y la más reciente el 23 de julio.

En materia de seguridad, se reunió con el Secretario de la Defensa, General Ricardo Trevilla Trejo; el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, además de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Otros funcionarios que han tenido reuniones de trabajo con Armenta son el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo (el 4 de marzo) y Rommel Pacheco Marrufo, el Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), con quien se reunió el 7 de enero. 

El Gobernador poblano asistió a 16 eventos presidenciales, entre los que destaca el “Informe de los 100 días del segundo piso de la Cuarta Transformación”, realizado el 12 de enero de 2025 en la Ciudad de México. Acudió a reuniones de gobernadores con IMSS-Bienestar, el Encuentro Nacional Municipal donde se firmó el convenio para crear el Componente Indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y la ceremonia por el 108 aniversario de la Constitución. Armenta también reporta haber asistido a la mañanera del 26 de junio de 2025, al Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum y al evento “Los primeros 365 días: La Transformación Avanza”, que tuvo lugar el 5 de octubre pasado. 

Cuatro de los viajes reportados por Armenta fueron para acudir a entrevistas: dos con Paco Zea, una con Jenaro Villamil y una con Milenio Televisión. Todas estas entrevistas fueron hechas en la Ciudad de México. 

Asistió a los informes de gobierno de Américo Villarreal Anaya (Gobernador de Tamaulipas), Julio Menchaca Salazar (Gobernador de Hidalgo) y Evelyn Salgado Pineda (Gobernadora de Guerrero), según el reporte entregado por su Gobierno. 

¿Armenta rentó un avión para ir a Phoenix, Arizona? El Gobierno no reporta el viaje

El 9 de octubre pasado, el Gobernador de Puebla fue fotografiado bajando de un avión privado en el que habría viajado a Nueva Jersey, Estados Unidos, con su familia. El Gobierno estatal publicó un posicionamiento en el cual aseguró que el mandatario se trasladó a ese país “para acompañar a una persona integrante de su familia, quien fue hospitalizada”. Además, la administración estatal dijo que no fueron utilizados recursos públicos en ese traslado y que “a la conferencia de semiconductores de Phoenix, Arizona, acudió un equipo de trabajo de la Secretaría de Ciencia”. 

Ese viaje fue controversial porque dos días antes el Secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, había confirmado que Armenta estaba en Phoenix, Arizona, en donde estaría realizando “gestiones de carácter económico y tecnológico en beneficio del estado” que incluirían impulsar la instalación del Centro de Diseño de Semiconductores Kutzari, que se ubicará en el municipio de San Andrés Cholula, y consolidar a Puebla como un polo de innovación tecnológica.

En la lista de viajes entregada por el Gobierno estatal, el único viaje reportado el 9 de octubre es a la Ciudad de México para asistir a la rueda de prensa “Infraestructura y Presentación de Tech Capital Summit 2025 en Puebla”. Según la versión publicada después por la administración poblana, Armenta dijo que viajó a Estados Unidos con recursos propios para acompañar a su familiar hospitalizado. Pero, ¿cuánto costó el viaje de Puebla a la Ciudad de México? ¿Armenta utilizó el helicóptero de Moreno Valle? Esas son preguntas que el gobierno de Puebla no respondió. 

Armenta usa helicópteros de Moreno Valle, pero ahora las bitácoras son secretas

El 15 de septiembre pasado, el Gobernador de Puebla dijo que "algunas veces" viaja en helicóptero porque “tenemos que recorrer todas las distancias y acudir a puntos extremos que nos permite estar cerca de una contingencia, o atender una llamada que tenemos que cubrir”. Pero hasta entonces, la mayoría de los viajes que hizo en la aeronave habían sido a la Ciudad de México para atender a eventos oficiales. 

Armenta hizo esa declaración después de que los medios e-consulta y El CEO publicaran las bitácoras del helicóptero modelo Agusta A109S matrícula XC-LMO. 

Los registros públicos, consultados en la plataforma Flight Aware, mostraban que sólo en agosto de 2025 la aeronave había hecho 72 viajes. Los destinos estaban en el mismo estado de Puebla, así como la Ciudad de México (15 vuelos), el Estado de México y Guerrero. 

Después de justificar así el uso de la aeronave, adquirida durante la administración del panista Rafael Moreno Valle Rosas, Armenta decidió ocultar el rastreo público de la misma. 

Armenta esconde el costo de sus 101 viajes es su primer año
Se cerró el registro de los vuelos del Gobernador luego de la información publicada en medios. Foto: Captura de pantalla

Aunque ahora es imposible conocer los vuelos hechos por los helicópteros del Gobierno de Puebla, el periodista Diego Ramírez documentó en e-consulta (cuando la información todavía era pública) las bitácoras de 20 viajes: tres fueron hechos en julio, 15 durante agosto y dos en septiembre. 

Los viajes consultados en Fligt Aware por el medio local van del 25 de julio al 2 de septiembre. En ese periodo, el Gobierno estatal reportó 14 viajes, de los cuales siete coinciden con las bitácoras públicas de la aeronave. Solamente el del 6 de agosto a la Ciudad de México no aparece en las rutas de vuelo. 

En 2020, el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta puso a la venta los tres helicópteros que el gobierno de Puebla había adquirido durante las administraciones de Mario Plutarco Marín Torres y Rafael Moreno Valle: el Agusta de matrícula XC-LMO que ahora usa Armenta, otro Agusta con matrícula XC-LNA (ahora utilizado por la Coordinación General de Protección Civil) y un Bell Modelo 407, matrícula XC-HPZ (que el Gobierno usa para combatir incendios). 

Barbosa dejó de utilizar los helicópteros después de que Martha Erika Alonso Hidalgo, Gobernadora electa del Estado, y su esposo (el exgobernador Moreno Valle) murieran como consecuencia del desplome del helicóptero privado Agusta A109 con matrícula XA-BON, en diciembre de 2018. Esa aeronave no era propiedad del Gobierno estatal, sino de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, S.A. de C.V. (SAASA). La pareja lo rentó como “taxi aéreo” para trasladarse a la Ciudad de México. 

Dos años después, el mismo Barbosa confirmó que ningún comprador se había interesado en las aeronaves porque “tienen un señalamiento de mal funcionamiento, terrible”. Barbosa murió en diciembre de 2022 a causa de un infarto y en enero del siguiente año, el gobernador interino Sergio Salomón Céspedes Peregrina retomó el uso de las aeronaves. En el inicio de su Gobierno, Armenta continuó con el uso de estos helicópteros para traslados oficiales. 

Alejandra Padilla

Alejandra Padilla

Periodista especializada en Periodismo de Datos y cofundadora de Serendipia.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

AMLO, el Cincinato tropical

"El ofrecimiento de salvador de la Patria de este Cincinato tropical, a quien perjudica es a su...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Defensores asesinados en México

"Si bien las cifras de defensores asesinados en México por defender el territorio difieren, no así la...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Los sueños de Patanjali

"La sombra, los sueños, allí donde el sentimiento oceánico nos permite apenas atisbar el misterio, solemos hablar...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

+ Sección

Galileo

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Marina informó el sábado que se registró un incidente con un civil armado en el acceso de la Décima Segunda Zona Naval, ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco.
1

VIDEO ¬ Marina dispara a civil armado que amenazó a personal naval en Puerto Vallarta

Kristi Noem podría ser sustituida como Secretaria de Seguridad de EU, de acuerdo con un reporte
2

Noem tendría los días contados como Secretaría de Seguridad, dicen dos exfuncionarios

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.
3

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Trump calificó como "muy bueno y productivo" su encuentro con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.
4

Trump destaca su reciente encuentro con CSP y Carney; "hablamos de comercio", dice

El Secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, defendió la decisión del ejército estadounidense de matar a dos sobrevivientes de un ataque letal en el Caribe.
5

Hegseth intenta reacomodar los hechos para evitar un juicio por crímenes de guerra

Igualdad Animal México
6

¿Qué pasa con los terneros machos en la industria de la leche?

El Presidente Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpo de Venezuela y aseguró que era usado por narcotraficantes para traficar drogas.
7

Alejandro fue de los primeros asesinados por EU en el Caribe. Esta es su historia…

Jóvenes Construyendo el Futuro anunció que elevará el apoyo mensual que entrega a beneficiarias y beneficiarios gracias al aumento al salario mínimo en 2026.
8

Jóvenes Construyendo el Futuro elevará apoyo mensual. ¿Cuánto dará a partir de 2026?

Guerrero promocionó la caravana de Coca-Cola en Acapulco en diciembre de 2025.
9

Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas

Inspectores del municipio de Querétaro se enfrentaron a golpes con artesanos indígenas que se opusieron a dejar de vender sus productos en calles del centro.
10

VIDEOS ¬ Ayuntamiento de Querétaro desaloja con violencia a comerciantes indígenas

Empresario mexicano
11

Juez condena en EU a empresario de origen mexicano por sobornar a empleados de Pemex

Operativo en Chiapas deja 12 detenidos del CJNG.
12

Las autoridades desarticulan célula de CJNG en Chiapas; Harfuch confirma 12 detenidos

Debido al ingreso del frente frío 19 a México se esperan fuertes lluvias y temperaturas muy bajas en la mayor parte del país, según el pronóstico del SMN.
13

¡Abrígate bien! El SMN prevé heladas y lluvias en 11 estados por el frente frío 19

La historia de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey llegó a su fin tras la eliminación del equipo del Torneo Apertura 2025 en la Liga Mx.
14

"Lo dejé bastante claro la semana pasada": Sergio Ramos confirma su salida de Rayados

Jorge Castañeda comparte imagen del gabinete de Vicente Fox.
15

FOTO ¬ "25 años después": Jorge Castañeda sube foto con Vicente Fox, Rubén Aguilar...

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
1

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

Trump calificó como "muy bueno y productivo" su encuentro con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.
2

Trump destaca su reciente encuentro con CSP y Carney; "hablamos de comercio", dice

Inspectores del municipio de Querétaro se enfrentaron a golpes con artesanos indígenas que se opusieron a dejar de vender sus productos en calles del centro.
3

VIDEOS ¬ Ayuntamiento de Querétaro desaloja con violencia a comerciantes indígenas

Guerrero promocionó la caravana de Coca-Cola en Acapulco en diciembre de 2025.
4

Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas

La FGR inició una investigación por delincuencia organizada a raíz de la explosión frente a la sede de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán.
5

La FGR investiga explosión en Coahuayana; 3 de los muertos eran policías, dice la FGE

Kristi Noem podría ser sustituida como Secretaria de Seguridad de EU, de acuerdo con un reporte
6

Noem tendría los días contados como Secretaría de Seguridad, dicen dos exfuncionarios

Estados Unidos tiene mecanismos para localizar migrantes detenidos; se ha convertido en una necesidad urgente dentro de los procesos migratorios actuales en EU.
7

¿Sospechas que un conocido cayó en manos del ICE? Así puedes verificarlo oficialmente

Debido al ingreso del frente frío 19 a México se esperan fuertes lluvias y temperaturas muy bajas en la mayor parte del país, según el pronóstico del SMN.
8

¡Abrígate bien! El SMN prevé heladas y lluvias en 11 estados por el frente frío 19

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que un Juez de Control vinculó a proceso de Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda de Sonora.
9

Un Juez vincula a proceso a exsecretario de Hacienda de Sonora; es acusado de fraude

Habitantes de Jonacatepec tomaron el Ayuntaiento y quemaron un árbol de Navidad en protesta luego de que un niño y su tío fueron atropellados por una patrulla.
10

VIDEO ¬ Queman árbol navideño en Jonacatepec luego de que patrulla arrollara a niño

Pablo Vázquez, titular de la SSC-CdMx, informó de la detención de tres personas en posesión de unas 800 dosis de droga en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco.
11

La SSC-CdMx realiza cateos en Cuauhtémoc e Iztacalco; detiene a 3 y les asegura droga

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.
12

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica