Lula y Trump suavizan relación: pactan combatir al narco y avanzar en área comercial

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo este martes una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos mandatarios expresaron su disposición a reforzar la colaboración bilateral en el combate al crimen organizado internacional, informó la Presidencia brasileña.

Durante la conversación, Lula subrayó la necesidad de intensificar el intercambio de información y las acciones conjuntas con Washington para frenar las operaciones transnacionales de organizaciones delictivas. Trump, por su parte, manifestó “plena disposición” para apoyar las iniciativas brasileñas y respaldar estrategias coordinadas contra estas redes criminales.

El mandatario brasileño comentó a Trump los avances recientes de su gobierno en operaciones destinadas a “asfixiar financieramente” a grupos delictivos, muchas de ellas con ramificaciones fuera del país.

Telefonei nesta terça-feira (2) para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na chamada, que durou 40 minutos, tivemos uma conversa muito produtiva sobre nossa agenda comercial e econômica e sobre o combate ao crime organizado. Indiquei ter sido muito positiva a decisão… — Lula (@LulaOficial) December 2, 2025

Además, agradeció al republicano su decisión de eliminar aranceles adicionales a las importaciones estadounidenses de productos brasileños, incluidos el café y la carne de vacuno, y agregó que Brasil busca avanzar en las conversaciones sobre productos aún gravados, dijo el palacio en un comunicado.

La llamada, que se extendió por 40 minutos, coincide con la ofensiva militar lanzada recientemente por Estados Unidos contra el narcotráfico, que incluye el despliegue en el Caribe de su portaaviones más grande, acompañado de buques de guerra y aviones de combate.

En los últimos meses, Brasil ha intensificado investigaciones contra actividades financieras ilícitas de organizaciones criminales, entre ellas el Primeiro Comando da Capital (PCC).

En agosto, la policía desarticuló una red de lavado de dinero vinculada al PCC que operaba en el sector de combustibles y que habría movido cerca de 10 mil millones de dólares entre 2020 y 2024.