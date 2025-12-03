IPN suspende a Secretario de Administración por presunto desvío; denuncian a director

Además de los señalamientos contra el Secretario de administración, Javier Tapia, por presunto desvío de recursos, la Fundación Politéctico denunció al director del instituto por irregularidades por peculado, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó este martes la suspensión temporal de Javier Tapia Santoyo, Secretario de Administración de la institución, en respuesta a la solicitud de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SGAB) por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos y enriquecimiento inexplicable.

"De acuerdo con los oficios del 26 y 28 de noviembre de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, giró las instrucciones al Abogado General del Politécnico, Marx Yazalde Ortiz Correa, para acatar la inmediata suspensión temporal del Secretario de Administración del IPN, Javier Tapia Santoyo, a partir del 29 de noviembre, mientras se realizan las investigaciones", informó la casa de estudios en X, antes Twitter.

A raíz de ello, el instituto informó que la suspensión a partir del 29 de noviembre, como parte del procedimiento previsto en los artículos 54 y 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La casa de estudios indicó que el proceso se desarrollará conforme al marco jurídico vigente, por lo que reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración con las autoridades investigadoras.

"El IPN es garante de la transparencia, la honorabilidad y la rendición de cuentas y siempre protegerá el interés de la comunicad por encima de intereses ajenos a la institución", se lee en la tarjeta informativa.

Fundación Politécnico denuncia a director del IPN por peculado

La suspensión ocurrió en paralelo a la difusión de denuncias presentadas por la Fundación Politécnico A.C. contra el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, a quien la organización atribuyó posibles irregularidades relacionadas con peculado, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones.

La Fundación recordó que, en julio, reportó la falta de comprobación del uso de 353 millones de pesos en donativos entregados al Instituto más de dos años atrás, situación que derivó en tensiones con la administración actual. Asimismo, argumentó que existía riesgo de manipulación o eliminación de pruebas si el funcionario continuaba en su cargo.

El caso también incluye un contrato por dos mil 500 millones de pesos otorgado a la empresa Servicios Integrales Retimar, vinculada a un grupo de compañías conocido como el “cártel de la limpieza”.

Además de varios depósitos recibidos entre 2019 y 2022 en cuentas bancarias del funcionario y de empresas relacionadas con él, entre ellas Human Mobile Systems y Labi Scientific.

Como parte de la rendición de cuentas, hoy presidí la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). En el encuentro, conocimos los resultados del Sistema de Control Interno Institucional y ratificamos los valores de transparencia con los que… pic.twitter.com/wj0J1GcdCB — Arturo Reyes Sandoval (@ArturoReyesS_) November 12, 2025

Por otra parte, la autoridad reportó que, durante su paso por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Tapia Santoyo habría autorizado recursos públicos para empresas presuntamente “fantasma”, como Interacción Biomédica, que obtuvieron más de mil 613 millones de pesos.

La Secretaría Anticorrupción ordenó además restringir el acceso de Santoyo a correos institucionales, sistemas internos y recursos públicos para asegurar el avance de la investigación.