VIDEO ¬ Diputado del PT, Wblester Santiago, agrede a guardias en Metepec, Edomex

Redacción/SinEmbargo

02/12/2025 - 7:24 pm

Video Diputado del PT

Además de agredir a los guardias de seguridad, el petista y uno de sus acompañantes lanzaron un basurero por las escaleras del centro comercial provocando daños a la infraestructura. 

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- El video de una altercado violento protagonizado presuntamente por el Diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda, en la plaza comercial Town Square, en Metepec, Estado de México, se está volviendo viral en redes.

El legislador, acompañado de varias personas y en aparentemente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente a elementos de seguridad, y causó daños materiales en el lugar.

De acuerdo con los videos difundidos por el periodista Carlos Jiménez (@c4jimenez), el Diputado insultó a los guardias en el estacionamiento, lanzó amenazas y golpeó a quienes intentaban controlar la situación.

En uno de los clips se escucha a Santiago Pineda gritar “¡Soy el Diputado de aquí…!”, mientras increpa a los trabajadores del centro comercial.

Las grabaciones también muestran a los agresores arrastrando un basurero metálico y arrojándolo por unas escaleras eléctricas, ocasionando destrozos en la infraestructura y afectando otras áreas del complejo. Testigos señalan que el grupo intentó impedir que los presentes grabaran los hechos.

Denuncia desaparecida y presuntas amenazas

Una de las personas afectadas presentó una denuncia ante el Ministerio Público en Metepec; sin embargo, al regresar a la institución ya no se encontró el acta correspondiente. Según relataron, al salir del lugar un automóvil con vidrios polarizados los interceptó y les advirtió que no publicaran los videos de la agresión.

“Nos dijeron que el acta ya no estaba ahí, y saliendo del Ministerio nos interceptó un coche blanco amenazándonos para que no difundiéramos el material”, señaló uno de los denunciantes.

Video Diputado del PT agrede a personal de plaza.
El Partido del Trabajo no ha emitido postura sobre lo ocurrido. Foto: Captura de pantalla

Los afectados han solicitado apoyo a las autoridades estatales para garantizar su seguridad y la de sus familias, y para esclarecer por qué la denuncia aparentemente desapareció.

Sin postura oficial del Diputado

Aunque el incidente generó indignación en redes sociales y ya fue señalado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, hasta el momento el Diputado Wblester Santiago Pineda no ha ofrecido una explicación pública. Tampoco el Partido del Trabajo ha emitido postura sobre lo ocurrido.

