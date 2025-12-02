RESEÑA ¬ Atrapada en las vacaciones: una comedia romántica en un bucle temporal

La novela Atrapada en las vacaciones, escrita por el dúo Christina Lauren, sigue a Maelyn Jones, una joven en un momento de estancamiento que, tras unas desastrosas vacaciones, queda atrapada en un bucle temporal, reviviendo la misma semana de celebraciones en una cabaña en Utah. La historia es publicada en México por VR Editoras.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– Maelyn Jones es una una joven que atraviesa un momento de estancamiento laboral, emocional y familiar. Luego de unas desastrosas vacaciones navideñas pide al universo que la ayude a encontrar la felicidad sin saber que su anhelo la mantendrá inmersa en un bucle temporal al estilo del mítico filme Groundhog Day, protagonizado por Andie MacDowell y Bill Murray.

Se trata de la novela Atrapada en las vacaciones —publicada en México por VR Editoras—, una comedia romántica escrita por Christina Lauren, el seudónimo elegido por las escritoras y amigas Christina Hobbs y Lauren Billings, una dupla estadounidense que desde 2013 ha dado vida a más de 17 novelas bestsellers caracterizadas por ser historias atrapantes con diálogos ágiles.

Esta historia sigue a Maelyn Jones, quien se ve obligada a revivir la misma semana una y otra vez en una cabaña en Utah donde varias familias se reúnen cada año para celebrar la Navidad. La historia se alimenta de la chispa romántica entre Mae y Andrew, así como de los dilemas internos de la protagonista, quien debe aprender a ser honesta consigo misma y dejar de vivir para complacer a los demás.

La historia combina humor, romance y la angustia de ser adulto sin perder ritmo ni ligereza, todo eso con un toque navideño de luces, tradiciones, juegos, chocolate caliente y una atmósfera acogedora que le da al relato un tono reconfortante.