ENTREVISTA ¬ Expresidente liberado por Trump supera al "Chapo" o Escobar: Mike Vigil

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

03/12/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Inundó los barrios de EU con coca. Narco en serio. Y ahora (tómala), Trump lo libera

Trump libera al expresidente culpable de traficar cientos de toneladas de coca a EU

Oposición acusa posible fraude y Trump amenaza a Honduras con “consecuencias graves”

En entrevista con "Los Periodistas", Mike Vigil afirmó que el indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, confirma que Donald Trump no tiene un interés real en combatir las drogas.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- Mike Vigil, exjefe de Operaciones de la DEA, afirmó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que recibió el indulto por parte de Donald Trump, es un capo de la droga mas grande que Joaquín Guzmán Loera o el mismo Pablo Escobar, debido a que contaba con todo el control del Gobierno para operar de manera libre.

"Trump ahora liberó a uno de los mas grandes narcotraficantes, él es mas grande que 'El Chapo' Guzmán, es mas grande que Pablo Escobar, ¿por qué? Porque 'Chapo' Guzmán y Pablo Escobar no fueron presidentes, él tenía todo el poder de la presidencia", dijo Mike Vigil en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El exjefe de Operaciones de la DEA señaló la decisión de Trump "no tiene sentido" debido a que contradice su discurso de combate al narcotráfico y deja en ridículo a la justicia estadounidense.

"Le da el indulto a Juan Orlando Hernández que fue Presidente por ocho años en Honduras, que convirtió a Honduras en un narco-Estado, lo acusaron de importar 400 toneladas de coca a los Estados Unidos. Su hermano Tony Hernández fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico a cadena perpetua. Esto pone en ridículo a la justicia de Estados Unidos delante de la comunidad internacional, desprecia a la DEA y a los fiscales federales que llevaron a cabo la investigación y el juicio".

Juan Orlando Hernández fue perdonado por el Gobierno de Donald Trump aún cuando facilitó el tránsito de más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y recibió millones de dólares en sobornos del narcotráfico, incluyendo un millón de dólares de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Washington alegó que desde alrededor de 2004 hasta 2022, Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. El Departamento de Justicia incluso señaló que Hernández recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el Ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares.

Pese a ello, Donald Trump lo indultó e incluso aseguró que según él, fue víctima de persecución política, aunque no presentó ninguna prueba que respaldara esa afirmación.

Al respecto, el exjefe de la DEA insistió en que la decisión revela el desinterés del exmandatario republicano por enfrentar al narcotráfico.

“A Donald Trump no le importa combatir las drogas, todo lo que él dice es puro show”.

Juan Orlando Hernández, el Presidente de Honduras que inundó de droga a EU y que liberado por Trump pese a haber pactado con "El Chapo".
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, facilitó el tránsito de más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y recibió millones de dólares en sobornos del narcotráfico. Foto: Secretaría de Educación de Honduras

Mike Vigil también calificó como falsa la afirmación de Trump de que sectores hondureños celebran el indulto. Al contrario, dijo, el clima en el país es de preocupación.

"Este señor ha hecho bastante daño y le da el indulto. Luego dice que habló con mucha gente en Honduras que decía que quería que regresara Juan Orlando Hernández y no es cierto, todos andan preocupados por este indulto porque ellos saben que si regresa a Honduras en una persona vengativa que va a generar mucho caos, que se va a ir contra de gente que él piensa que lo traicionó. Es un desastre".

Finalmente, Vigil advirtió que la decisión de Trump tendrá consecuencias profundas sobre la justicia y la democracia estadounidense.

"No beneficia a los Estados Unidos, esto causa un impacto fuerte sobre la justicia, sobre la democracia. Hay muchos elementos de la DEA, de la policía estatal que están preocupados porque a Donald Trump no le importa nada de la ley y en realidad no le importan nada del narcotráfico, esto es un teatro político que él está haciendo para desviar la atención de la gente en Estados Unidos".

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Esclavitud con rostro digital

"Así como se enseña a cruzar la calle, se debe enseñar a navegar la red. En el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La paz de la tiranía a nadie sirve

"La herencia de López Obrador, de sostenerse atizando al fuego de la caldera polarizadora y explícitamente colocarse...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

+ Sección

Galileo

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Oncología

Nuevas tecnologías permiten detección precoz del cáncer y estudio de primeras fases

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Pedro Haces
1

Pedro Haces recibe a rabino israelí en San Lázaro y desata choque entre morenistas

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
2

La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

¿Por qué reaparece López Obrador?
3

¿Por qué reaparece López Obrador?

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este domingo que sólo hay tres razones por las que volvería a luchar en las calles de México.
4

RADICALES ¬ La reaparición de AMLO saca lo peor de la oposición: odio, ira y espuma

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre
5

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

El Senado aprueba la lista de 10 aspirantes a la FGR; pasa a manos de la Presidenta
6

El Senado aprueba la lista de 10 aspirantes a la FGR; pasa a manos de la Presidenta

IPN suspende a Secretario de Administración por presunto desvío; denuncian a director
7

IPN suspende a Secretario de Administración por presunto desvío; denuncian a director

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
8

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
9

Trump amenaza con bombardear países con narcos... después de liberar a un súper narco

La cantante y modelo albanesa, británica y kosovar, Dua Lipa, abrió una taquería temática por tiempo limitado en la Ciudad de México (CdMx) que generó furor.
10

Taquería temporal de Dua Lipa por su gira "Radical Optimism" genera furor en la CdMx

En las Farmacias del Bienestar las personas beneficiarias del programa Salud Casa por Casa podrán obtener sus medicamentos de forma gratuita.
11

Farmacias del Bienestar: Conoce cómo operarán, a quiénes beneficiarán y dónde estarán

Noem dijo que, tras una reunión con Trump, recomendó una prohibición total de viajes a los países que, según ella, envían migrantes peligrosos a EU.
12

Noem propone a Trump prohibir viajes de "invasores" a EU tras tiroteo en Washington

Video Diputado del PT
13

VIDEO ¬ Diputado del PT, Wblester Santiago, agrede a guardias en Metepec, Edomex

Trump denunció un supuesto intento de “alterar los resultados” de las elecciones presidenciales de Honduras. Por otra parte, la oposición acusó posible fraude.
14

Oposición acusa posible fraude y Trump amenaza a Honduras con “consecuencias graves”

Juan Orlando Hernández, el Presidente de Honduras que inundó de droga a EU y que liberado por Trump pese a haber pactado con "El Chapo".
15

Inundó los barrios de EU con coca. Narco en serio. Y ahora (tómala), Trump lo libera

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Mike Vigil, exjefe de Operaciones de la DEA, afirmó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que recibió el indulto por parte del Gobierno de Donald Trump, es un capo de la droga mas grande incluso que personajes como Joaquín Guzmán Loera o el mismo Pablo Escobar, debido a que contaba con todo el control del Gobierno para operar de manera libre.
1

ENTREVISTA ¬ Expresidente liberado por Trump supera al "Chapo" o Escobar: Mike Vigil

Autoridades detienen a Roberto "N", alias "02" y generador de violencia en Chihuahua
2

Autoridades detienen al "02" y otros 10 generadores de violencia en Aldama, Chihuahua

Pedro Haces
3

Pedro Haces recibe a rabino israelí en San Lázaro y desata choque entre morenistas

Para mejorar su desempeño, también se necesita que las fiscalías estatales diseñen y apliquen métodos de análisis y clasificación de información que permitan la investigación, persecución y esclarecimiento de hechos delictivos.
4

#PuntosyComas ¬ Las fiscalías estatales son foco de corrupción e ineficiencia

Efraín Morales, Conagua
5

ENTREVISTA ¬ Titular de la Conagua explica qué sí y qué no cambia con reforma al agua

6

Autoridades detienen a "Cali", jefe de Los Cromos y generador de violencia en Oaxaca

IPN suspende a Secretario de Administración por presunto desvío; denuncian a director
7

IPN suspende a Secretario de Administración por presunto desvío; denuncian a director

Lula y Trump hablan
8

Lula y Trump suavizan relación: pactan combatir al narco y avanzar en área comercial

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este domingo que sólo hay tres razones por las que volvería a luchar en las calles de México.
9

RADICALES ¬ La reaparición de AMLO saca lo peor de la oposición: odio, ira y espuma

Video Diputado del PT
10

VIDEO ¬ Diputado del PT, Wblester Santiago, agrede a guardias en Metepec, Edomex

Ovidio y Joaquín Guzmán López están bajo custodia de EU. Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar siguen, libres, en México.
11

"Van dos, nos faltan otros dos", dice EU a "Chapitos" tras declaratoria de "El Güero"

La Fiscalía de Sonora anunció que ha hallado documentos apócrifos en el caso de la sucursal de Waldo`s que se incendio en Sonora y dejó 24 muertos.
12

Fiscalía de Sonora descubre documentos apócrifos a un mes del incendio en Waldo’s