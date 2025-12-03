ENTREVISTA ¬ Expresidente liberado por Trump supera al "Chapo" o Escobar: Mike Vigil

En entrevista con "Los Periodistas", Mike Vigil afirmó que el indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, confirma que Donald Trump no tiene un interés real en combatir las drogas.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- Mike Vigil, exjefe de Operaciones de la DEA, afirmó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que recibió el indulto por parte de Donald Trump, es un capo de la droga mas grande que Joaquín Guzmán Loera o el mismo Pablo Escobar, debido a que contaba con todo el control del Gobierno para operar de manera libre.

"Trump ahora liberó a uno de los mas grandes narcotraficantes, él es mas grande que 'El Chapo' Guzmán, es mas grande que Pablo Escobar, ¿por qué? Porque 'Chapo' Guzmán y Pablo Escobar no fueron presidentes, él tenía todo el poder de la presidencia", dijo Mike Vigil en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El exjefe de Operaciones de la DEA señaló la decisión de Trump "no tiene sentido" debido a que contradice su discurso de combate al narcotráfico y deja en ridículo a la justicia estadounidense.

"Le da el indulto a Juan Orlando Hernández que fue Presidente por ocho años en Honduras, que convirtió a Honduras en un narco-Estado, lo acusaron de importar 400 toneladas de coca a los Estados Unidos. Su hermano Tony Hernández fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico a cadena perpetua. Esto pone en ridículo a la justicia de Estados Unidos delante de la comunidad internacional, desprecia a la DEA y a los fiscales federales que llevaron a cabo la investigación y el juicio".

Juan Orlando Hernández fue perdonado por el Gobierno de Donald Trump aún cuando facilitó el tránsito de más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y recibió millones de dólares en sobornos del narcotráfico, incluyendo un millón de dólares de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Washington alegó que desde alrededor de 2004 hasta 2022, Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. El Departamento de Justicia incluso señaló que Hernández recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el Ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares.

Pese a ello, Donald Trump lo indultó e incluso aseguró que según él, fue víctima de persecución política, aunque no presentó ninguna prueba que respaldara esa afirmación.

Al respecto, el exjefe de la DEA insistió en que la decisión revela el desinterés del exmandatario republicano por enfrentar al narcotráfico.

“A Donald Trump no le importa combatir las drogas, todo lo que él dice es puro show”.

Mike Vigil también calificó como falsa la afirmación de Trump de que sectores hondureños celebran el indulto. Al contrario, dijo, el clima en el país es de preocupación.

"Este señor ha hecho bastante daño y le da el indulto. Luego dice que habló con mucha gente en Honduras que decía que quería que regresara Juan Orlando Hernández y no es cierto, todos andan preocupados por este indulto porque ellos saben que si regresa a Honduras en una persona vengativa que va a generar mucho caos, que se va a ir contra de gente que él piensa que lo traicionó. Es un desastre".

Finalmente, Vigil advirtió que la decisión de Trump tendrá consecuencias profundas sobre la justicia y la democracia estadounidense.

"No beneficia a los Estados Unidos, esto causa un impacto fuerte sobre la justicia, sobre la democracia. Hay muchos elementos de la DEA, de la policía estatal que están preocupados porque a Donald Trump no le importa nada de la ley y en realidad no le importan nada del narcotráfico, esto es un teatro político que él está haciendo para desviar la atención de la gente en Estados Unidos".