Villancicos, Jack Skellington y teatro en el primer fin de semana del mes en la CdMx

Redacción/SinEmbargo

05/12/2025 - 7:00 am

¿Qué hacer en la CdMx?

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Una relación tóxica, caos, un motel y el peso del pasado en la obra Loco amor

Películas con el espíritu navideño para ver sin costo en streaming en esta temporada

¿Te gusta el surrealismo? Esta exposición de Rodney Smith parece salida de un sueño

Si te gusta la Navidad, este fin de semana tiene opciones con todo el espíritu de la temporada. 

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Llegó el primer fin de semana de diciembre y ya trae todo el espíritu navideño, así que aquí te dejamos algunas opciones para disfrutar estos días de villancicos, teatro y cine.

Concierto Navideño en la Catedral Metropolitana

Este 6 de diciembre a las 19:00 horas, se realizará un Concierto Navideño en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). El programa incluirá villancicos clásicos y algunas piezas latinoamericanas.

En el concierto participarán cerca de cien artistas entre ellos miembros de la Orquesta Sinfónica de la UDLAP, Coro de Cámara y el Ballet Folklórico Zentzontle.

¿Dónde? Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06000, Ciudad de México).
¿Cuánto? Sin costo.

Concierto Navideño de la Orquesta Sinfónica Nacional

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) presenta su Concierto Navideño, bajo la dirección artística de Ludwig Carrasco y con la participación especial de Solistas Ensamble de Bellas Artes, dirigidos por Christian Gohmer. Este concierto realizará un recorrido musical que involucra alegría y devoción, un mosaico sonoro con una selección de obras de Handel, Bach, Miguel Bernal Jiménez, Vaughan Williams y Chaikovski, quienes han ofrecido visiones distintas de la celebración navideña.

Las funciones se realizarán en la Sala Principal del Palacio de Bellas, en los siguientes horarios: viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas y domingo 7 de diciembre a las 12:15 horas.

¿Dónde? Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico, C.P. 06050, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México).
¿Cuánto? Luneta 1 tiene un costo de 300 pesos; anfiteatro bajo 250 pesos; anfiteatro altos 150 pesos y galería 150 pesos.

Orquesta Sinfónica Nacional
La orquesta más representativa de México cierra su temporada 2025 con una invitación al asombro y al recogimiento. Foto: inba.gob.mx

El otro Cascanueces

El director artístico y coreógrafo Diego Vázquez presenta una reinterpretación del clásico de Tchaikovsky, que cruza ballet contemporáneo con hip hop, voguing y danza aérea. Con humor y potencia visual, la compañía Laleget Danza integra la participación de niñas, niños y jóvenes de academias de la Ciudad de México.

Las funciones serán del viernes 5 al domingo 14 de diciembre (excepto viernes 12), los jueves y viernes a las 20 horas; sábados y domingos a las 16 horas y 19 horas.

La función del 5 de diciembre a las 11 am será Función relajada para personas con autismo y neurodivergentes; sólo para esta función el acceso es gratuito con previa reservación a: [email protected]

¿Dónde? Teatro de las Artes del CENART (Av. Río Churubusco 79, Churubusco Country Club, Coyoacán, 04210 Ciudad de México).
¿Cuánto? El acceso tiene un costo de 250 pesos. Los boletos se pueden comprar dando clic aquí.

El otro cascanueces
Reinterpretación del clásico de Tchaikovsky. Foto: Especial

Todo está bien en el CENART

La obra Todo está bien toma el escenario del Foro de las Artes del CENART, la obra que cuenta con la dirección de Angélica Rogel; nos revela lo más absurdo de la vida laboral contemporánea tras un fallido intento de suicidio y un laberinto burocrático.

Las funciones se realizan los jueves y viernes a las 19:30 horas; sábados 19:00 horas y domingos 18:00 horas. SE presentará hasta el 14 de diciembre 2025 (excepto viernes 12 de diciembre) en el Foro de las Artes. La obra es para mayores de 15 años.

¿Dónde? Foro de las Artes del CENART (Av. Río Churubusco 79, Churubusco Country Club, Coyoacán, 04210 Ciudad de México).
¿Cuánto? El acceso tiene un costo de 250 pesos. Los boletos se pueden comprar dando clic aquí. Los miércoles hay 2×1 en línea, jueves 50 pesos en línea y en taquilla, viernes 2×1 en taquilla.

El Extraño Mundo de Jack en el Auditorio Nacional

Este 7 de diciembre, la película El Extraño Mundo de Jack se proyectará acompañada por música en vivo interpretada por la Orquesta Sinfónica de Minería, a través de su proyecto Minería Pops. La cinta es ya un clásico que encanta tanto a niños como a adultos. Un dato importante es que la película se proyectará en inglés con subtítulos en español.

¿Dónde? Auditorio Nacional (Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco, V Sección, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México).
¿Cuánto? Van de los 380 a los 2 mil pesos (más cargos).

El Extraño Mundo de Jack
Película en vivo con la Orquesta Minería Pops. Foto: auditorio.com.mx

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

El espejismo del Salario Mínimo

“Un trabajador que gana el mínimo puede tener un ingreso nominal más alto, pero la realidad es...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Cuando todo falle, consulte el instructivo

"López Obrador no necesitaba preguntar, mucho menos escuchar la crítica de los expertos. Él, en su inmensa...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El amparo resiste, pero la amenaza sigue

"La buena noticia es que, esta vez, los amagos no se consumaron. La mala es que volverán....
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

+ Sección

Galileo

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Gertz no cultivó solo el jardín de la impunidad: Colmenares (ASF) es otro jardinero

La UIF congela las cuentas de Raúl Rocha Cantú.
2

La UIF congela cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo

Ley de Aguas Senado
3

Ya es oficial: Senado avala Ley de Aguas de CSP por 85 votos a favor y 36 en contra

Cuando todo falle consulte el instructivo, dice la máxima del buen mexicano. Un mexicano jamás lee un instructivo antes de echar a andar el juguete nuevo.
4

Cuando todo falle, consulte el instructivo

El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de EU, arribó al Caribe para unirse al combate contra barcos que trafican drogas desde Venezuela.
5

“¡Mátalos a todos!” Hegseth es acusado de pedir ejecuciones extrajudiciales en el mar

SCJN
6

El amparo resiste, pero la amenaza sigue

Isla Epstein
7

FOTOS y VIDEOS ¬ Exhiben por dentro la isla de Epstein, donde niñas fueron violadas

salario mínimo
8

El espejismo del Salario Mínimo

Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes para presentar su nuevo libro “Grandeza”, editado por Grupo Planeta.
9

AMLO refuta sacrificios en México prehispánico y llama a Cortés "político siniestro"

Pedro Haces
10

ENTREVISTA ¬ Diputado de Morena alerta que hay trasfondo en la relación Haces-Israel

Digamos lo obvio: ni en ese momento de 2021, ni en ningún momento en la historia mexicana, hubo jamás indicio alguno de que López Obrador se quisiera reelegir.
11

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, rechazó las recientes declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López.
12

Los 10 pendientes que hereda Ernestina: "Alito", Peña, "El Mayo", La Barredora…

Alito
13

ENTREVISTA ¬ El PRI representaba muy poco para la Internacional Socialista: Illades

El Congreso de Guanajuato aprueba, al fin, el matrimonio igualitario; rechaza aborto
14

Guanajuato sorprende: Avala el matrimonio igualitario e impide terapias de conversión

El Tren Maya presentó su nueva oferta de paquetes turísticos de invierno, disponibles del 2 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.
15

Tren Maya lanza paquetes turísticos de invierno: checa fechas, precios y recorridos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
¿Qué hacer en la CdMx?
1

Villancicos, Jack Skellington y teatro en el primer fin de semana del mes en la CdMx

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?
2

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

La UIF congela las cuentas de Raúl Rocha Cantú.
3

La UIF congela cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo

Ley de Aguas Senado
4

Ya es oficial: Senado avala Ley de Aguas de CSP por 85 votos a favor y 36 en contra

5

Gertz no cultivó solo el jardín de la impunidad: Colmenares (ASF) es otro jardinero

Antonio del Valle Perochena, presidente de Grupo Kaluz y del Consejo de Administración de Grupo Financiero Ve por Más, recibió a Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, en el Museo Kaluz para sostener una reunión con empresarias y empresarios del Consejo Mexicano de Negocios
6

EL CMN presenta a Sheinbaum 38 proyectos de inversión en 2026... pero exige seguridad

Alito
7

ENTREVISTA ¬ El PRI representaba muy poco para la Internacional Socialista: Illades

El Congreso de Guanajuato aprueba, al fin, el matrimonio igualitario; rechaza aborto
8

Guanajuato sorprende: Avala el matrimonio igualitario e impide terapias de conversión

El gobierno de Estados Unidos publicó este jueves un video de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental.
9

EU mata a otros 4 tripulantes de "narcolancha" entre la controversia internacional

Pedro Haces
10

ENTREVISTA ¬ Diputado de Morena alerta que hay trasfondo en la relación Haces-Israel

La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la iniciativa que propone adelantar la consulta de revocación de mandato para las elecciones del 2027.
11

#PuntosyComas ¬ Jalisco y Morelos también podrían ir a Revocación de Mandato en 2028

Asfura, candidato respaldado por Trump, aventaja a Nasrall en elección de Honduras
12

Asfura, candidato respaldado por Trump, aventaja a Nasralla en elección de Honduras