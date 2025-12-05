Villancicos, Jack Skellington y teatro en el primer fin de semana del mes en la CdMx

Si te gusta la Navidad, este fin de semana tiene opciones con todo el espíritu de la temporada.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Llegó el primer fin de semana de diciembre y ya trae todo el espíritu navideño, así que aquí te dejamos algunas opciones para disfrutar estos días de villancicos, teatro y cine.

Concierto Navideño en la Catedral Metropolitana

Este 6 de diciembre a las 19:00 horas, se realizará un Concierto Navideño en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). El programa incluirá villancicos clásicos y algunas piezas latinoamericanas.

En el concierto participarán cerca de cien artistas entre ellos miembros de la Orquesta Sinfónica de la UDLAP, Coro de Cámara y el Ballet Folklórico Zentzontle.

¿Dónde? Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06000, Ciudad de México).

¿Cuánto? Sin costo.

Concierto Navideño de la Orquesta Sinfónica Nacional

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) presenta su Concierto Navideño, bajo la dirección artística de Ludwig Carrasco y con la participación especial de Solistas Ensamble de Bellas Artes, dirigidos por Christian Gohmer. Este concierto realizará un recorrido musical que involucra alegría y devoción, un mosaico sonoro con una selección de obras de Handel, Bach, Miguel Bernal Jiménez, Vaughan Williams y Chaikovski, quienes han ofrecido visiones distintas de la celebración navideña.

Las funciones se realizarán en la Sala Principal del Palacio de Bellas, en los siguientes horarios: viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas y domingo 7 de diciembre a las 12:15 horas.

¿Dónde? Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico, C.P. 06050, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México).

¿Cuánto? Luneta 1 tiene un costo de 300 pesos; anfiteatro bajo 250 pesos; anfiteatro altos 150 pesos y galería 150 pesos.

El otro Cascanueces

El director artístico y coreógrafo Diego Vázquez presenta una reinterpretación del clásico de Tchaikovsky, que cruza ballet contemporáneo con hip hop, voguing y danza aérea. Con humor y potencia visual, la compañía Laleget Danza integra la participación de niñas, niños y jóvenes de academias de la Ciudad de México.

Las funciones serán del viernes 5 al domingo 14 de diciembre (excepto viernes 12), los jueves y viernes a las 20 horas; sábados y domingos a las 16 horas y 19 horas.

La función del 5 de diciembre a las 11 am será Función relajada para personas con autismo y neurodivergentes; sólo para esta función el acceso es gratuito con previa reservación a: [email protected]

¿Dónde? Teatro de las Artes del CENART (Av. Río Churubusco 79, Churubusco Country Club, Coyoacán, 04210 Ciudad de México).

¿Cuánto? El acceso tiene un costo de 250 pesos. Los boletos se pueden comprar dando clic aquí.

Todo está bien en el CENART

La obra Todo está bien toma el escenario del Foro de las Artes del CENART, la obra que cuenta con la dirección de Angélica Rogel; nos revela lo más absurdo de la vida laboral contemporánea tras un fallido intento de suicidio y un laberinto burocrático.

Las funciones se realizan los jueves y viernes a las 19:30 horas; sábados 19:00 horas y domingos 18:00 horas. SE presentará hasta el 14 de diciembre 2025 (excepto viernes 12 de diciembre) en el Foro de las Artes. La obra es para mayores de 15 años.

¿Dónde? Foro de las Artes del CENART (Av. Río Churubusco 79, Churubusco Country Club, Coyoacán, 04210 Ciudad de México).

¿Cuánto? El acceso tiene un costo de 250 pesos. Los boletos se pueden comprar dando clic aquí. Los miércoles hay 2×1 en línea, jueves 50 pesos en línea y en taquilla, viernes 2×1 en taquilla.

El Extraño Mundo de Jack en el Auditorio Nacional

Este 7 de diciembre, la película El Extraño Mundo de Jack se proyectará acompañada por música en vivo interpretada por la Orquesta Sinfónica de Minería, a través de su proyecto Minería Pops. La cinta es ya un clásico que encanta tanto a niños como a adultos. Un dato importante es que la película se proyectará en inglés con subtítulos en español.

¿Dónde? Auditorio Nacional (Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco, V Sección, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México).

¿Cuánto? Van de los 380 a los 2 mil pesos (más cargos).