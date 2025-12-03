Autoridades detienen a "Cali", jefe de Los Cromos y generador de violencia en Oaxaca

"Cali” fue aprehendido durante un cateo en Juchitán, donde aseguraron armas, equipo táctico y droga. El detenido fue trasladado a Oaxaca para definir su situación jurídica.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- Las fuerzas federales y estatales detuvieron este martes a Carlos "N", alias “Cali”, durante un cateo realizado en el Rancho El Llano, ubicado en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, tras ser señalado como jefe de plaza de la célula delictiva conocida como Los Cromo, a la cual proveía de armamento.

"El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC, la cual ejecutó vigilancias en distintos puntos del Istmo de Tehuantepec para desarticular estructuras criminales vinculadas a esa organización", indicó la SSPC en un comunicado

Derivado de trabajos de investigación e inteligencia en el estado, las autoridades localizaron un inmueble en el Rancho El Llano, que presuntamente funcionaba como punto de operación de la célula criminal.

En una acción encabezada por @SEMAR_mx, en coordinación con el Gabinete de Seguridad y la @FISCALIA_GobOax, fue detenido en Juchitán, Oaxaca, Carlos “N”, alias “Cali”, jefe de plaza de la célula delictiva “Los Cromo”. Es considerado generador de violencia y se le relaciona con… pic.twitter.com/FMRL2d9mCq — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 2, 2025

Durante la intervención, los elementos de seguriodad aseguraron seis armas largas, 27 cargadores, 760 cartuchos útiles, 13 chalecos balísticos, 19 cascos tácticos, 14 pares de botas, equipo operativo diverso y 54 dosis de metanfetamina, además de otros objetos relacionados con actividades ilícitas.

En tanto, las autoridades informaron a el "Cali" sus derechos de Ley, para luego trasladarlo junto con lo asegurado a la ciudad de Oaxaca para continuar las diligencias ministeriales correspondientes.

La Fiscalía estatal indicó que las acciones forman parte de la estrategia conjunta implementada entre 2024 y 2025, periodo en el que la Marina desplegó la Operación Sable, mediante la cual han sido arrestados 58 presuntos integrantes de redes criminales en la región.

Finalmente, las instituciones de seguridad reafirmaron que mantendrán los trabajos de investigación e inteligencia para reforzar la procuración de justicia y combatir las actividades delictivas en las ocho regiones del estado.