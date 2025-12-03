ENTREVISTA ¬ Titular de la Conagua explica qué sí y qué no cambia con reforma al agua

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

02/12/2025 - 9:27 pm

Efraín Morales, Conagua

Efraín Morales López, titular de la Conagua, explicó a “Los Periodistas” que el objetivo central de la nueva reforma al agua es restituir la rectoría del Estado sobre este recurso, reconocerlo como un derecho humano y eliminar su mercantilización, priorizando el consumo humano y la producción de alimentos.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), expuso en entrevista con “Los Periodistas” los ejes centrales de la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la cual busca revertir el carácter de "mercancía" que adquirió el recurso hídrico tras la ley salinista de 1992.

Morales López abordó en el programa de SinEmbargo Al Aire los señalamientos de los opositores y las críticas de los productores, aclarando qué aspectos fundamentales serán modificados y cuáles son las desinformaciones que circulan sobre el tema.

El director de la Conagua señaló que la iniciativa de ley se centra en restituir el derecho al pueblo de México. En ese sentido enfatizó:

"El centro de la iniciativa es revertir [esto]: con esta nueva ley, restituirle sus derechos al pueblo de México y que el agua deje de verse como una mercancía y que se reconozca y se facilite el acceso para el consumo humano de todas y de todos”.

Efraín Morales indicó que el principal cambio estructural de la reforma radica en eliminar la capacidad de los particulares para negociar títulos de concesión entre ellos, recuperando el Estado la rectoría total sobre el recurso.

"Lo que nosotros estamos estableciendo como principal cambio en la ley es que ya no se pueda realizar una compraventa de concesiones entre particulares", detalló Morales López. "Que sea el Estado mexicano, bajo una visión estratégica, el único encargado para poder llevar a cabo la entrega de agua a través de títulos de concesión".

El funcionario federal dijo que esta nueva rectoría estatal garantizará el consumo humano; asegurará el agua suficiente para la producción de alimentos, y garantizará el agua para proyectos que impulsen el desarrollo nacional.

El director de Conagua aclaró de igual forma las "inquietudes" y la "mucha desinformación" que se ha generado en torno a la propuesta, particularmente entre los productores agrícolas.

Sostuvo que es totalmente falso que un productor no pueda heredar su tierra o que no pueda venderla conservando el título de concesión para el nuevo propietario. Morales López aclaró que "la sociedad de la tierra y el agua es una sociedad indivisible" y que los aspectos sobre herencia han sido "totalmente puntualizados para dar total certeza, sobre todo a productores agrícolas”.

Respecto a las acusaciones de que el dictamen promueve la privatización de obras hidráulicas o del sistema de agua y saneamiento, el funcionario puntualizó: "Eso es totalmente falso. Nosotros no incluimos ningún capítulo que tenga que ver con la privatización. En ningún lugar de la ley dice eso".

Al ser cuestionado sobre quiénes son los grandes beneficiarios de la ley neoliberal de 1992 que ahora se oponen a la reforma, el director de la Conagua identificó a los "acaparadores".

"Son estos mismos que al amparo del poder público y del poder político llevaron a cabo el acaparamiento de agua e hicieron del agua un negocio particular en contra de las mayorías", afirmó. Como ejemplos de quienes están defendiendo "el abuso, el privilegio y la ventaja en la que se lograron colocar durante el sistema neoliberal", mencionó el caso del exgobernador de Chihuahua César Duarte y las familias como los LeBarón.

El dictamen de la nueva ley, producto de más de 500 reuniones y foros de diálogo, ya está siendo discutido en comisiones de la Cámara de Diputados. Se espera una aprobación rápida, para que posteriormente llegue al Senado donde tendrá que ser discutida y votada.

"Esperamos que en un par de días pueda ser discutido en el pleno y se pueda aprobar", indicó Morales López, señalando que la idea es que la iniciativa sea aprobada en este periodo de sesiones para que la Presidenta Claudia Sheinbaum pueda promulgarla y el país "contemos con nueva ley para empezar el año".

