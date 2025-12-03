Autoridades detienen al "02" y otros 10 generadores de violencia en Aldama, Chihuahua

Las autoridades detallaron que Roberto "N", alias "02", enfrenta una orden de extradición a Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades criminales.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- El Gabinete de Seguridad confirmó este martes la detención de 11 personas relacionadas con una célula delictiva que operaba en Chihuahua, entre ellas se encuentra Roberto "N", alias "02" y principal generador de violencia en la entidad.

Por medio de un comunicado, la dependencia detalló que la detención se llevó a cabo durante un operativo conjunto realizado en el municipio de Aldama por elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante la intervención, los agentes aseguraron 11 armas largas, dos ametralladoras, dos fusiles Barret, varios vehículos, artefactos explosivos y un dron, equipo que fue puesto bajo resguardo para su análisis.

El Gabinete señaló que la operación derivó de trabajos con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes integraron esfuerzos en la zona.

La dependencia explicó que los efectivos patrullaban la comunidad de El Pueblito, en Aldama, cuando fueron atacados con armas de fuego. Sin embargo, repelieron la agresión y restablecieron el control en el área sin que se registraran más incidentes.

A la par indicaron que Roberto "N" es considerado presunto generador de violencia en Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, además de ser señalado como probable responsable de enfrentamientos ocurridos en Ojinaga entre grupos antagónicos.

También precisó que la célula detenida mantenía disputas con otras organizaciones delictivas que operan en zonas fronterizas, donde se han registrado confrontaciones por el control territorial y actividades ilícitas.

Los 11 detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público Federal, instancia que definirá su situación jurídica y continuará con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.