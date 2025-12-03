El tesoro del asombro

I

En ese lugar

donde el mar se detiene

y la montaña respira,

se inclina el cielo

a venerar la tierra.

Nuestro olvido ha sido tal

que las lluvias de estrellas,

no han sido suficiente.

II

Para algunos,

la infancia fue una piedra,

o un río,

un árbol,

o una escalera,

una silla,

una calle,

un sótano.

III

La sombra como el recuerdo

es el soplo del desprendimiento.

IV

Despertar sin hacer ruido

y en la distancia advertir:

el vacío de la posesión,

su continuo reclamo,

en su drama

de insatisfacción permanente.

Los rostros del desprecio

en la inequidad revelada.

V

Recuperar la presencia en cada quien,

es la tarea.

Poder nombrar así un despertar:

el origen de la palabra: oración.

VI

La chispa divina del ser humano,

a ras de suelo,

sin potestades,

ni posesiones.

La gracia de la distancia de sí mismo,

recuerda la pureza innata

que nos asiste e interroga

¿hasta dónde, hasta dónde?

VII

El limbo es una antesala

que habita el pensamiento.

Nuestro mayor gozo,

saberse un pestañeo del infinito

y habitar su ritmo.

Es el ángulo

donde el tiempo no prosigue,

y levantamos

el altar.

Rendija.

La fractura de la elite económica y política, y del sistema de partidos e instituciones, la simbiosis del crimen y los grupos de poder a lo largo y ancho de las localidades y regiones del país; la narco cultura permeando desde las infancias; los medios digitales entre la falsedad, las verdades a medias, la polarización esculpidas en insultos donde nadie se salva. En esta atmósfera con discursos ideológicos ya fuera de tiempo y excluyentes... cómo gobernar, cómo representar a una Nación de 130 millones de habitantes. Y, además, las redefiniciones de los poderes en el ámbito internacional que afectan directamente a nuestro país, que en los últimos años extravió la brújula, por decir lo menos.