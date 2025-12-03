VIDEO ¬ Ambulancia del IMSS es utilizada para cargar una loseta en Cuautitlán Izcalli

La ambulancia del IMSS fue captada en video transportando una loseta en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Las autoridades sanitarias no se han pronunciado por este caso.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- En redes sociales circuló un video el martes que mostró el uso de una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para transportar material de construcción, lo cual fue captado por una cámara de seguridad en el Estado de México.

El video con duración de un minuto y medio, que también fue difundido en distintos medios de comunicación, mostró el momento en el que tres personas llegaron a bordo de la ambulancia del IMSS a la colonia Sección Parques, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, para luego aproximarse a la reja de un domicilio.

Posteriormente, dos de los hombres que bajaron del vehículo regresaron al mismo para llevar a cabo el flete de una serie de cajas de una loseta, situación que requirió del apoyo de otro hombre que también fue captado en el video de una cámara de seguridad perteneciente al domicilio de uno de los vecinos de la colonia Sección Parques.

🚑🚨‼USAN AMBULANCIA DEL #IMSS PARA FLETE EN #CuautitlanIzcalli @Edomex⁉️🤔😳 🤳#DenunciaCiudadana 🗣Así fue captada esta #ambulancia del #IMSS, la cual utilizaron para un flete de loseta, mientras los pacientes sufren por la mala atención de la que tiene fama el Seguro… pic.twitter.com/axy2XCYJMg — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) December 2, 2025

Apenas el 24 de noviembre, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, dio a conocer en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum que, desde el inicio de la estrategia de distribución de medicamentos llamada "Rutas de la salud", se han entregado más de 70 millones de medicinas a todos los centros de salud y hospitales del IMSS-Bienestar, cuyo programa da atención a más de 50 millones de personas que no cuentan con seguridad social.

"Con esta entrega confirmamos que el país ya cuenta con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos", indicó el funcionario en Palacio Nacional.

El funcionario explicó que el 28 de noviembre concluyó la tercera entrega de medicamentos en todas las clínicas de este sistema de salud, el cual opera únicamente en las 24 entidades gobernadas por administraciones emanadas de Morena y partidos aliados.

“El país ya cuenta con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos”, afirmó Alejandro Svarch.

Al margen de lo anterior, ninguna autoridad sanitaria se ha pronunciado por el caso de la ambulancia del IMSS que fue utilizada para funciones ajenas al transporte de medicamentos en el territorio nacional.