VIDEO ¬ Ambulancia del IMSS es utilizada para cargar una loseta en Cuautitlán Izcalli

Redacción/SinEmbargo

03/12/2025 - 12:33 am

Ambulancia del IMSS es captada con material de construcción.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ Ambulancia vuelca en Eje Central, en la CdMx, y deja a 3 paramédicos heridos

VIDEO ¬ Médicas del IMSS se burlan de lamentos de paciente; instituto ya investiga

#GenteAsí ¬ Doctora del IMSS agrede a una familia y deja en mal al sistema de salud

La ambulancia del IMSS fue captada en video transportando una loseta en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Las autoridades sanitarias no se han pronunciado por este caso.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- En redes sociales circuló un video el martes que mostró el uso de una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para transportar material de construcción, lo cual fue captado por una cámara de seguridad en el Estado de México.

El video con duración de un minuto y medio, que también fue difundido en distintos medios de comunicación, mostró el momento en el que tres personas llegaron a bordo de la ambulancia del IMSS a la colonia Sección Parques, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, para luego aproximarse a la reja de un domicilio.

Posteriormente, dos de los hombres que bajaron del vehículo regresaron al mismo para llevar a cabo el flete de una serie de cajas de una loseta, situación que requirió del apoyo de otro hombre que también fue captado en el video de una cámara de seguridad perteneciente al domicilio de uno de los vecinos de la colonia Sección Parques.

Apenas el 24 de noviembre, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, dio a conocer en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum que, desde el inicio de la estrategia de distribución de medicamentos llamada "Rutas de la salud", se han entregado más de 70 millones de medicinas a todos los centros de salud y hospitales del IMSS-Bienestar, cuyo programa da atención a más de 50 millones de personas que no cuentan con seguridad social.

"Con esta entrega confirmamos que el país ya cuenta con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos", indicó el funcionario en Palacio Nacional.

El funcionario explicó que el 28 de noviembre concluyó la tercera entrega de medicamentos en todas las clínicas de este sistema de salud, el cual opera únicamente en las 24 entidades gobernadas por administraciones emanadas de Morena y partidos aliados.

“El país ya cuenta con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos”, afirmó Alejandro Svarch.

Al margen de lo anterior, ninguna autoridad sanitaria se ha pronunciado por el caso de la ambulancia del IMSS que fue utilizada para funciones ajenas al transporte de medicamentos en el territorio nacional.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Esclavitud con rostro digital

"Así como se enseña a cruzar la calle, se debe enseñar a navegar la red. En el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La paz de la tiranía a nadie sirve

"La herencia de López Obrador, de sostenerse atizando al fuego de la caldera polarizadora y explícitamente colocarse...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

+ Sección

Galileo

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Oncología

Nuevas tecnologías permiten detección precoz del cáncer y estudio de primeras fases

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Pedro Haces
1

Pedro Haces recibe a rabino israelí en San Lázaro y desata choque entre morenistas

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
2

La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

¿Por qué reaparece López Obrador?
3

¿Por qué reaparece López Obrador?

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este domingo que sólo hay tres razones por las que volvería a luchar en las calles de México.
4

RADICALES ¬ La reaparición de AMLO saca lo peor de la oposición: odio, ira y espuma

El Senado aprueba la lista de 10 aspirantes a la FGR; pasa a manos de la Presidenta
5

El Senado aprueba la lista de 10 aspirantes a la FGR; pasa a manos de la Presidenta

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre
6

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

IPN suspende a Secretario de Administración por presunto desvío; denuncian a director
7

IPN suspende a Secretario de Administración por presunto desvío; denuncian a director

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
8

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
9

Trump amenaza con bombardear países con narcos... después de liberar a un súper narco

En las Farmacias del Bienestar las personas beneficiarias del programa Salud Casa por Casa podrán obtener sus medicamentos de forma gratuita.
10

Farmacias del Bienestar: Conoce cómo operarán, a quiénes beneficiarán y dónde estarán

Trump denunció un supuesto intento de “alterar los resultados” de las elecciones presidenciales de Honduras. Por otra parte, la oposición acusó posible fraude.
11

Oposición acusa posible fraude y Trump amenaza a Honduras con “consecuencias graves”

La cantante y modelo albanesa, británica y kosovar, Dua Lipa, abrió una taquería temática por tiempo limitado en la Ciudad de México (CdMx) que generó furor.
12

Taquería temporal de Dua Lipa por su gira "Radical Optimism" genera furor en la CdMx

Noem dijo que, tras una reunión con Trump, recomendó una prohibición total de viajes a los países que, según ella, envían migrantes peligrosos a EU.
13

Noem propone a Trump prohibir viajes de "invasores" a EU tras tiroteo en Washington

Video Diputado del PT
14

VIDEO ¬ Diputado del PT, Wblester Santiago, agrede a guardias en Metepec, Edomex

Juan Orlando Hernández, el Presidente de Honduras que inundó de droga a EU y que liberado por Trump pese a haber pactado con "El Chapo".
15

Inundó los barrios de EU con coca. Narco en serio. Y ahora (tómala), Trump lo libera

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Ambulancia del IMSS es captada con material de construcción.
1

VIDEO ¬ Ambulancia del IMSS es utilizada para cargar una loseta en Cuautitlán Izcalli

Mike Vigil, exjefe de Operaciones de la DEA, afirmó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que recibió el indulto por parte del Gobierno de Donald Trump, es un capo de la droga mas grande incluso que personajes como Joaquín Guzmán Loera o el mismo Pablo Escobar, debido a que contaba con todo el control del Gobierno para operar de manera libre.
2

ENTREVISTA ¬ Expresidente liberado por Trump supera al "Chapo" o Escobar: Mike Vigil

Autoridades detienen a Roberto "N", alias "02" y generador de violencia en Chihuahua
3

Autoridades detienen al "02" y otros 10 generadores de violencia en Aldama, Chihuahua

Pedro Haces
4

Pedro Haces recibe a rabino israelí en San Lázaro y desata choque entre morenistas

Para mejorar su desempeño, también se necesita que las fiscalías estatales diseñen y apliquen métodos de análisis y clasificación de información que permitan la investigación, persecución y esclarecimiento de hechos delictivos.
5

#PuntosyComas ¬ Las fiscalías estatales son foco de corrupción e ineficiencia

Efraín Morales, Conagua
6

ENTREVISTA ¬ Titular de la Conagua explica qué sí y qué no cambia con reforma al agua

7

Autoridades detienen a "Cali", jefe de Los Cromos y generador de violencia en Oaxaca

IPN suspende a Secretario de Administración por presunto desvío; denuncian a director
8

IPN suspende a Secretario de Administración por presunto desvío; denuncian a director

Lula y Trump hablan
9

Lula y Trump suavizan relación: pactan combatir al narco y avanzar en área comercial

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este domingo que sólo hay tres razones por las que volvería a luchar en las calles de México.
10

RADICALES ¬ La reaparición de AMLO saca lo peor de la oposición: odio, ira y espuma

Video Diputado del PT
11

VIDEO ¬ Diputado del PT, Wblester Santiago, agrede a guardias en Metepec, Edomex

Ovidio y Joaquín Guzmán López están bajo custodia de EU. Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar siguen, libres, en México.
12

"Van dos, nos faltan otros dos", dice EU a "Chapitos" tras declaratoria de "El Güero"