Paisajes montañosos y actividades familiares para relajarse en el Nevado de Colima

Sus rutas, el ambiente natural y la combinación de aventura con la paz del entorno lo convierten en un destino icónico para disfrutar durante las fechas decembrinas.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- Para quienes disfrutan del clima frío, los paisajes de montaña y la aventura al aire libre, el Nevado de Colima es uno de los destinos más especiales para visitar durante las vacaciones decembrinas. Aunque geográficamente una parte de este volcán se encuentra en Jalisco, es un espacio natural compartido con Colima y representa una de las experiencias invernales más accesibles y sorprendentes del occidente del país. Además, brinda la oportunidad de conocer otros atractivos colimenses aledaños como el Pueblo Mágico de Comala.

Ubicado dentro del Parque Nacional Volcán Nevado de Colima (PNVNC) -Área Natural Protegida federal que resguarda el Complejo Volcánico de Colima, conformado por el Volcán de Fuego y el Nevado- este sitio abarca más de 6 mil 500 hectáreas de ecosistemas de montaña.

Temporada navideña

Durante los meses de diciembre, enero y febrero, el clima es frío y propio de zonas de alta montaña; en ocasiones, especialmente entre enero y febrero, las cumbres pueden cubrirse de nieve, creando un escenario mágico que contrasta con el clima cálido característico de la región del Pacífico mexicano.

En la temporada navideña, los visitantes pueden disfrutar de panorámicas montañosas, caminatas, y actividades como senderismo, exploración fotográfica y ascenso hacia zonas autorizadas.

El parque cuenta con miradores, áreas recreativas y espacios de acampado equipados con asadores, lo que lo convierte en un destino ideal tanto para viajeros aventureros como para familias que buscan pasar unos días diferentes y unidos.

Al planear la visita es importante consultar previamente las condiciones climatológicas para saber si existe la posibilidad de nevada y asegurarse de que el clima es óptimo. También es recomendable utilizar ropa térmica y equipo adecuado para bajas temperaturas. Asimismo, se invita a seguir en todo momento las indicaciones del personal del Área Natural Protegida, respetar la flora y fauna del lugar y cumplir con los reglamentos establecidos para garantizar una experiencia segura y respetuosa con el entorno.