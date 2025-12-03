Putin afirma que "si Europa quiere entrar en guerra, estamos preparados ahora mismo"

Redacción/SinEmbargo

03/12/2025 - 3:03 am

Vladimir Putin explicó que Europa se excluyó a sí misma del proceso de paz con Ucrania.

Putin explicó que Europa aún tiene "ilusiones" de que Rusia sufra una derrota frente a Ucrania, por lo que se excluyó a sí misma del proceso de paz con EU. "Están del lado de la guerra", precisó.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, explicó el martes que Europa se ha mantenido fuera de las negociaciones de paz para poner fin al conflicto con Ucrania. En este sentido, dijo que su país no tiene intención de entrar en guerra con las potencias de dicho continente, "pero si Europa de repente quiere entrar en guerra con nosotros y lo hace, estamos preparados ahora mismo".

En conferencia de prensa, el mandatario ruso detalló que Europa se excluyó a sí mismo del proceso de paz con Ucrania, ya que las potencias de dicho continente mantienen las "ilusiones" de infligir una derrota estratégica a Rusia. "Confundieron lo deseado con lo real. No pueden admitirlo ante sí mismos", declaró.

En este sentido, Putin señaló que debido a la insatisfacción de los resultados del diálogo de paz, Europa comenzó a "obstaculizar" al gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para "alcanzar la paz mediante negociaciones", por lo que consideró que dicho bloque no cuenta con "una agenda pacífica".

"Están del lado de la guerra e, incluso cuando intentan introducir supuestamente algunos cambios en las propuestas de Trump, vemos claramente que todos estos cambios tienen un único objetivo: bloquear todo el proceso de paz y plantear exigencias que son absolutamente inaceptables para Rusia", comentó.

Dado lo anterior, el mandatario explicó que si Europa decide entrar en guerra con Rusia, "Moscú no tendrá con quién negociar".

"No vamos a entrar en guerra con Europa, ya lo he dicho cien veces. Pero si Europa de repente quiere entrar en guerra con nosotros y lo hace, estamos preparados ahora mismo", sostuvo Putin.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, se reunió el martes con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar el plan de paz de la administración de Donald Trump, ante lo cual, un periodista le preguntó al representante de Moscú si, tras las negociaciones, se está más cerca o más lejos de la paz con Ucrania, y Ushakov respondió: "No más lejos, eso es seguro".

El asesor presidencial ruso consideró que la reunión con el enviado especial de la Casa Blanca fue "muy útil, constructiva y bastante sustanciosa", pero reconoció que aún queda "mucho trabajo por hacer, tanto en Washington como en Moscú".

"Lo más importante es que se celebró un debate muy útil y que las partes manifestaron su disposición a continuar trabajando conjuntamente para lograr una solución pacífica a largo plazo en Ucrania", afirmó Ushakov.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Esclavitud con rostro digital

"Así como se enseña a cruzar la calle, se debe enseñar a navegar la red. En el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La paz de la tiranía a nadie sirve

"La herencia de López Obrador, de sostenerse atizando al fuego de la caldera polarizadora y explícitamente colocarse...
Por Jaime García Chávez
Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

Por Ana Lilia Pérez
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Por Héctor Alejandro Quintanar
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Oncología

Nuevas tecnologías permiten detección precoz del cáncer y estudio de primeras fases

Las más leídas
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
1

La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

Mike Vigil, exjefe de Operaciones de la DEA, afirmó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que recibió el indulto por parte del Gobierno de Donald Trump, es un capo de la droga mas grande incluso que personajes como Joaquín Guzmán Loera o el mismo Pablo Escobar, debido a que contaba con todo el control del Gobierno para operar de manera libre.

ENTREVISTA ¬ Expresidente liberado por Trump supera al "Chapo" o Escobar: Mike Vigil
2

ENTREVISTA ¬ Expresidente liberado por Trump supera al "Chapo" o Escobar: Mike Vigil

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
3

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Huelga de capital
4

Huelga de capital

Ambulancia del IMSS es captada con material de construcción.
5

VIDEO ¬ Ambulancia del IMSS es utilizada para cargar una loseta en Cuautitlán Izcalli

IPN suspende a Secretario de Administración por presunto desvío; denuncian a director
6

IPN suspende a Secretario de Administración por presunto desvío; denuncian a director

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
7

Trump amenaza con bombardear países con narcos... después de liberar a un súper narco

El Senado aprueba la lista de 10 aspirantes a la FGR; pasa a manos de la Presidenta
8

El Senado aprueba la lista de 10 aspirantes a la FGR; pasa a manos de la Presidenta

Pedro Haces
9

Pedro Haces recibe a rabino israelí en San Lázaro y desata choque entre morenistas

¿Por qué reaparece López Obrador?
10

¿Por qué reaparece López Obrador?

Ernestina Godoy, fiscal
11

Acabar con la impunidad

Autoridades detienen a Roberto "N", alias "02" y generador de violencia en Chihuahua
12

Autoridades detienen al "02" y otros 10 generadores de violencia en Aldama, Chihuahua

13

Homicidas de pareja en Álvaro Obregón son sentenciados

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este domingo que sólo hay tres razones por las que volvería a luchar en las calles de México.
14

RADICALES ¬ La reaparición de AMLO saca lo peor de la oposición: odio, ira y espuma

Efraín Morales, Conagua
15

ENTREVISTA ¬ Titular de la Conagua explica qué sí y qué no cambia con reforma al agua

Ambulancia del IMSS es captada con material de construcción.
1

VIDEO ¬ Ambulancia del IMSS es utilizada para cargar una loseta en Cuautitlán Izcalli

Mike Vigil, exjefe de Operaciones de la DEA, afirmó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que recibió el indulto por parte del Gobierno de Donald Trump, es un capo de la droga mas grande incluso que personajes como Joaquín Guzmán Loera o el mismo Pablo Escobar, debido a que contaba con todo el control del Gobierno para operar de manera libre.

ENTREVISTA ¬ Expresidente liberado por Trump supera al "Chapo" o Escobar: Mike Vigil
2

ENTREVISTA ¬ Expresidente liberado por Trump supera al "Chapo" o Escobar: Mike Vigil

Autoridades detienen a Roberto "N", alias "02" y generador de violencia en Chihuahua
3

Autoridades detienen al "02" y otros 10 generadores de violencia en Aldama, Chihuahua

Pedro Haces
4

Pedro Haces recibe a rabino israelí en San Lázaro y desata choque entre morenistas

Para mejorar su desempeño, también se necesita que las fiscalías estatales diseñen y apliquen métodos de análisis y clasificación de información que permitan la investigación, persecución y esclarecimiento de hechos delictivos.

#PuntosyComas ¬ Las fiscalías estatales son foco de corrupción e ineficiencia
5

#PuntosyComas ¬ Las fiscalías estatales son foco de corrupción e ineficiencia

Efraín Morales, Conagua
6

ENTREVISTA ¬ Titular de la Conagua explica qué sí y qué no cambia con reforma al agua

7

Autoridades detienen a "Cali", jefe de Los Cromos y generador de violencia en Oaxaca

IPN suspende a Secretario de Administración por presunto desvío; denuncian a director
8

IPN suspende a Secretario de Administración por presunto desvío; denuncian a director

Lula y Trump hablan
9

Lula y Trump suavizan relación: pactan combatir al narco y avanzar en área comercial

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este domingo que sólo hay tres razones por las que volvería a luchar en las calles de México.
10

RADICALES ¬ La reaparición de AMLO saca lo peor de la oposición: odio, ira y espuma

Video Diputado del PT
11

VIDEO ¬ Diputado del PT, Wblester Santiago, agrede a guardias en Metepec, Edomex

Ovidio y Joaquín Guzmán López están bajo custodia de EU. Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar siguen, libres, en México.
12

"Van dos, nos faltan otros dos", dice EU a "Chapitos" tras declaratoria de "El Güero"