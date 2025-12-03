Putin afirma que "si Europa quiere entrar en guerra, estamos preparados ahora mismo"

Putin explicó que Europa aún tiene "ilusiones" de que Rusia sufra una derrota frente a Ucrania, por lo que se excluyó a sí misma del proceso de paz con EU. "Están del lado de la guerra", precisó.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, explicó el martes que Europa se ha mantenido fuera de las negociaciones de paz para poner fin al conflicto con Ucrania. En este sentido, dijo que su país no tiene intención de entrar en guerra con las potencias de dicho continente, "pero si Europa de repente quiere entrar en guerra con nosotros y lo hace, estamos preparados ahora mismo".

En conferencia de prensa, el mandatario ruso detalló que Europa se excluyó a sí mismo del proceso de paz con Ucrania, ya que las potencias de dicho continente mantienen las "ilusiones" de infligir una derrota estratégica a Rusia. "Confundieron lo deseado con lo real. No pueden admitirlo ante sí mismos", declaró.

En este sentido, Putin señaló que debido a la insatisfacción de los resultados del diálogo de paz, Europa comenzó a "obstaculizar" al gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para "alcanzar la paz mediante negociaciones", por lo que consideró que dicho bloque no cuenta con "una agenda pacífica".

"Están del lado de la guerra e, incluso cuando intentan introducir supuestamente algunos cambios en las propuestas de Trump, vemos claramente que todos estos cambios tienen un único objetivo: bloquear todo el proceso de paz y plantear exigencias que son absolutamente inaceptables para Rusia", comentó.

Dado lo anterior, el mandatario explicó que si Europa decide entrar en guerra con Rusia, "Moscú no tendrá con quién negociar".

"No vamos a entrar en guerra con Europa, ya lo he dicho cien veces. Pero si Europa de repente quiere entrar en guerra con nosotros y lo hace, estamos preparados ahora mismo", sostuvo Putin.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, se reunió el martes con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar el plan de paz de la administración de Donald Trump, ante lo cual, un periodista le preguntó al representante de Moscú si, tras las negociaciones, se está más cerca o más lejos de la paz con Ucrania, y Ushakov respondió: "No más lejos, eso es seguro".

El asesor presidencial ruso consideró que la reunión con el enviado especial de la Casa Blanca fue "muy útil, constructiva y bastante sustanciosa", pero reconoció que aún queda "mucho trabajo por hacer, tanto en Washington como en Moscú".