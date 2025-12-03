La Corte invalida disposiciones legales que obstruían el acceso al aborto en Tlaxcala

Redacción/SinEmbargo

03/12/2025 - 12:59 pm

La Suprema Corte reforzó la protección del derecho a la salud sexual y reproductiva en Tlaxcala al invalidar disposiciones legales que obstaculizaban el aborto.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La marea verde tiñe las calles de la CdMx: miles marchan por el aborto legal y seguro

El Congreso de Yucatán aprueba la despenalización del aborto hasta las 12 semanas

El Congreso de Michoacán avala despenalización de la interrupción legal del embarazo

La decisión de la Corte garantiza el acceso inmediato a servicios médicos, a la anticoncepción de emergencia y a la interrupción legal del embarazo, sin requisitos jurídicos ni autorizaciones.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reforzó el martes la protección del derecho a la salud sexual y reproductiva al invalidar diversas disposiciones legales que obstaculizaban el acceso a atención médica y al aborto en Tlaxcala.

En sesión una sesión del pleno, la Corte resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 89/2024, presentada contra la Ley de Salud y el Código Penal del Estado, que condicionaban la atención de víctimas de violencia familiar o sexual al inicio de una investigación ministerial o proceso jurisdiccional.

El máximo tribunal concluyó que tales requisitos "desconocen la urgencia real de la atención en estos casos e ignora las barreras que enfrentan las víctimas para denunciar, como el miedo, la estigmatización y la presión o las amenazas, lo que genera una desigualdad injustificada en el acceso efectivo al derecho a la salud".

Asimismo, se invalidó la disposición que exigía autorización del Ministerio Público para que instituciones públicas de salud pudieran proceder, de manera gratuita y con calidad, a la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual y en los supuestos permitidos por el Código Penal local. La Corte reconoció que esta exigencia vulneraba la autonomía, y el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes.

“La SCJN reconoció que subordinar este servicio a la autorización del Ministerio Público vulnera el derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, al afectar directamente su autonomía, libertad, desarrollo de la personalidad y salud en igualdad y sin discriminación”, menciona el comunicado.

Otro punto relevante fue la eliminación de la norma que requería el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad o representación legal para que niñas y adolescentes pudieran acceder a la anticoncepción de emergencia.

El pleno sostuvo que esta exigencia constituía una barrera significativa para el ejercicio de sus derechos reproductivos y podía disuadirlas de buscar atención médica oportuna.

La decisión no elimina mecanismos de protección, pues la propia norma obliga a informar a las instancias de procuración de justicia y al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF) en casos de violencia.

"Dicha decisión no elimina los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes, pues la SCJN concluyó que la propia norma establece que, en los casos en los que ellos sean víctimas de violencia familiar o sexual, la institución de salud debe informar a la instancia de procuración de justicia que corresponda, así como al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, para que intervengan conforme a sus atribuciones".

De manera excepcional, la SCJN también invalidó artículos del Código Penal de Tlaxcala que criminalizaban de manera absoluta la interrupción del embarazo, reiterando que esta decisión constituye un componente esencial de la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a decidir.

Finalmente, el pleno declaró inválida la porción normativa que limitaba la obligación de atender a mujeres y personas gestantes únicamente en casos urgentes, al restringir la objeción de conciencia. Con ello, se asegura que el acceso a la interrupción legal del embarazo no dependa de condicionamientos indebidos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Esclavitud con rostro digital

"Así como se enseña a cruzar la calle, se debe enseñar a navegar la red. En el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La paz de la tiranía a nadie sirve

"La herencia de López Obrador, de sostenerse atizando al fuego de la caldera polarizadora y explícitamente colocarse...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

+ Sección

Galileo

Paciente con Alzheimer del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
1

La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México reducirá gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.
2

México reducirá la semana laboral a 40 horas. ¿Cómo y cuándo? ¿Qué beneficios tiene?

Senado recibe terna de tres mujeres enviada por Sheinbaum para encabezar la FGR.
3

Senado recibe terna de Claudia para titular de FGR; propone a Godoy, Zarza y Bojorges

Ambulancia del IMSS es captada con material de construcción.
4

VIDEO ¬ Ambulancia del IMSS es utilizada para cargar una loseta en Cuautitlán Izcalli

Mike Vigil, exjefe de Operaciones de la DEA, afirmó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que recibió el indulto por parte del Gobierno de Donald Trump, es un capo de la droga mas grande incluso que personajes como Joaquín Guzmán Loera o el mismo Pablo Escobar, debido a que contaba con todo el control del Gobierno para operar de manera libre.
5

ENTREVISTA ¬ Expresidente liberado por Trump supera al "Chapo" o Escobar: Mike Vigil

La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) marca el cierre de un periodo que dejó profundas interrogantes.
6

CLOSE UP ¬ Salvo con su fortuna, Gertz ha fallado por décadas en todos sus encargos

Las autoridades y los patrones acordaron un incremento de 13% al salario mínimo general, así como un aumento de 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).
7

Autoridades y patrones acuerdan 13% de aumento al mínimo; 5% en zona libre fronteriza

Pedro Haces
8

Pedro Haces recibe a rabino israelí en San Lázaro y desata choque entre morenistas

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este domingo que sólo hay tres razones por las que volvería a luchar en las calles de México.
9

RADICALES ¬ La reaparición de AMLO saca lo peor de la oposición: odio, ira y espuma

Vladimir Putin explicó que Europa se excluyó a sí misma del proceso de paz con Ucrania.
10

Putin afirma que "si Europa quiere entrar en guerra, estamos preparados ahora mismo"

Huelga de capital
11

Huelga de capital

Sheinbaum prevé viajar a EU para sorteo del Mundial 2026; podría reunirse con Trump
12

Sheinbaum prevé viajar a EU para sorteo del Mundial 2026; podría reunirse con Trump

La Suprema Corte reforzó la protección del derecho a la salud sexual y reproductiva en Tlaxcala al invalidar disposiciones legales que obstaculizaban el aborto.
13

La Corte invalida disposiciones legales que obstruían el acceso al aborto en Tlaxcala

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
14

Trump amenaza con bombardear países con narcos... después de liberar a un súper narco

El Kremlin desmintió que el Presidente ruso, Vladímir Putin, rechazara la propuesta de paz de la administración de Donald Trump para Ucrania.
15

El portavoz del Kremlin niega que Putin rechazara propuesta de paz de EU para Ucrania

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó a productores agrícolas de Puebla, Veracruz y Tlaxcala a evitar bloqueos carreteros y a permitir el libre tránsito.
1

Segob pide a productores agrícolas evitar bloqueo; caravana de tractores llega a CdMx

La Suprema Corte reforzó la protección del derecho a la salud sexual y reproductiva en Tlaxcala al invalidar disposiciones legales que obstaculizaban el aborto.
2

La Corte invalida disposiciones legales que obstruían el acceso al aborto en Tlaxcala

La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) marca el cierre de un periodo que dejó profundas interrogantes.
3

CLOSE UP ¬ Salvo con su fortuna, Gertz ha fallado por décadas en todos sus encargos

Senado recibe terna de tres mujeres enviada por Sheinbaum para encabezar la FGR.
4

Senado recibe terna de Claudia para titular de FGR; propone a Godoy, Zarza y Bojorges

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México reducirá gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.
5

México reducirá la semana laboral a 40 horas. ¿Cómo y cuándo? ¿Qué beneficios tiene?

Sheinbaum prevé viajar a EU para sorteo del Mundial 2026; podría reunirse con Trump
6

Sheinbaum prevé viajar a EU para sorteo del Mundial 2026; podría reunirse con Trump

Las autoridades y los patrones acordaron un incremento de 13% al salario mínimo general, así como un aumento de 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).
7

Autoridades y patrones acuerdan 13% de aumento al mínimo; 5% en zona libre fronteriza

Vladimir Putin explicó que Europa se excluyó a sí misma del proceso de paz con Ucrania.
8

Putin afirma que "si Europa quiere entrar en guerra, estamos preparados ahora mismo"

Ambulancia del IMSS es captada con material de construcción.
9

VIDEO ¬ Ambulancia del IMSS es utilizada para cargar una loseta en Cuautitlán Izcalli

Mike Vigil, exjefe de Operaciones de la DEA, afirmó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que recibió el indulto por parte del Gobierno de Donald Trump, es un capo de la droga mas grande incluso que personajes como Joaquín Guzmán Loera o el mismo Pablo Escobar, debido a que contaba con todo el control del Gobierno para operar de manera libre.
10

ENTREVISTA ¬ Expresidente liberado por Trump supera al "Chapo" o Escobar: Mike Vigil

Autoridades detienen a Roberto "N", alias "02" y generador de violencia en Chihuahua
11

Autoridades detienen al "02" y otros 10 generadores de violencia en Aldama, Chihuahua

Pedro Haces
12

Pedro Haces recibe a rabino israelí en San Lázaro y desata choque entre morenistas