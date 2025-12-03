El portavoz del Kremlin niega que Putin rechazara propuesta de paz de EU para Ucrania

El Kremlin aclaró que no rechazó la propuesta de paz presentada por enviados de Estados Unidos, esto pese a que algunos puntos siguen siendo inaceptables para Moscú.

MADRID, 3 dic. (EUROPA PRESS).- El Kremlin desmintió este miércoles que el Presidente ruso, Vladímir Putin, rechazara la propuesta de paz de la administración de Donald Trump para Ucrania, después de la reunión que tuvo lugar en la víspera en Moscú con los enviados especiales de Washington Steve Witko y Jared Kushner.

"No es correcto", dijo el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien explicó que si bien algunos puntos se han aceptado, otros son "inaceptables" para Moscú. No obstante, señaló que se trata de "un proceso de trabajo normal para llegar a un acuerdo", según señaló la agencia TASS.

Peskov destacó que la reunión del martes, que se prolongó durante unas cinco horas, fue la "primera vez" que se producía "un intercambio de opiniones tan directo" desde que comenzaron las negociaciones para poner fin a la guerra.

Las declaraciones de Peskov están en línea con las utilizadas en las últimas horas por el asesor del Presidente Putin, Yuri Ushakov, quien valoró algunas de las propuestas estadounidenses como "más o menos aceptables", mientras que otras, en cambio, "son inaceptables".

Por su parte, desde Washington mencionaron que si bien se lograron "algunos avances" en estas últimas conversaciones celebradas en Moscú, la situación sigue estando en manos del Presidente Putin.