Sheinbaum prevé viajar a EU para sorteo del Mundial 2026; podría reunirse con Trump

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 se realizará este 5 de diciembre a las 11:00 horas y contará con la presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense Donald Trump.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este miércoles su participación en el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, previsto para este viernes 5 de diciembre en Washington D. C., Estados Unidos, y en el que espera ser recibida por su homólogo Donald Trump.

"Yo creo que sí voy a ir. Mañana les platicamos cómo va a estar. Es un evento muy corto. Ayer hablé con el presidente de la FIFA y también la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento, a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que por supuesto que estoy invitada y que estaría contento el Presidente [Donald] Trump de recibirnos allá", destacó en "la mañanera del pueblo" desde Palacio Nacional.

La ceremonia, donde se revelará el futuro de las 48 selecciones nacionales que participarán en el evento deportivo, está programada para llevarse a cabo en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México), y podría contar también con la presencia de Mark Carney, Primer Ministro de Canadá.