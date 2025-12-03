Senado recibe terna de Claudia para titular de FGR; propone a Godoy, Zarza y Bojorges

Sheinbaum anunció que eligió una terna de tres mujeres para encabezar la FGR: definirá el Senado. La favorita es la encargada del despacho: Ernestina Godoy.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció esta mañana que envió al Senado de la República la terna para definir a quién ocupara la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR): se trata de tres mujeres: Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.

"Sí, ya envié la terna. Son tres mujeres", reveló este miércoles Sheinbaum en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

–¿Por qué consideró únicamente a tres mujeres?—cuestionó la prensa.

—Porque es tiempo de mujeres—respondió la Presidenta.

Nos han hecho llegar por parte de la presidenta @Claudiashein el oficio mediante el cual nos remite las tres candidatas a ocupar la Fiscalía General de la República, integrada por:

🔸Ernestina Godoy Ramos

🔸Luz María Zarza Delgado

🔸Maribel Bojorges Beltrán pic.twitter.com/AeyX8QWolM — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) December 3, 2025

Más tarde, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, dio a conocer los nombres de la terna, encabezada por Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de Presidencia, encargada provisional del despacho de la FGR y la favorita; así como Luz María Zarza y Maribel Bojorges Beltrán.

De la terna elegida por la Presidenta Sheinbaum saldrá el nombre de la mujer que ocupará la titularidad de la FGR por un periodo de nueve años.

Cuando asuma la mujer elegida, que se prevé sea Ernestina Godoy, México contará con una mujer Presidenta, así como presidentas en la Cámara de Diputados –la opositora Kenia López Rabadán– y el Senado –la propia Laura Itzel Castillo Juárez–. La Secretaría de Gobernación también la encabeza una mujer: Rosa Icela Rodríguez.

¿Qué sigue en el proceso?

Ahora, el Senado elegirá a una de las tres mujeres. Se necesita una votación con mayoría calificada, es decir, de al menos dos terceras partes del pleno, que se espera que Morena y sus aliados consigan con sus propios votos. La votación será con cédula, es decir, en secreto, pero no se prevén dificultades.

Las aspirantes que conformen la terna comparecerán ante el pleno del Senado para exponer su proyecto de trabajo y responder a las preguntas de las y los senadores. Este paso será clave para definir el perfil que encabezará la FGR en un momento de alta expectativa sobre su papel en el combate a la corrupción, la seguridad y la procuración de justicia.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, el morenista Adán Augusto López Hernández, adelantó que el proceso de designación de la próxima titular de la FGR podría concluir este miércoles. Con ello, señaló que, de cumplirse los plazos, hoy mismo se llevaría a cabo la toma de protesta de la mujer elegida.

Según la normativa vigente, los candidatos deben cumplir ciertos requisitos: ser mexicanos por nacimiento, contar con al menos 35 años de edad, tener título profesional en Derecho con al menos 10 años de experiencia, gozar de buena reputación y no tener condenas por delitos dolosos.