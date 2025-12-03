FOTO ¬ Mapache entra a licorería de EU y se emborracha; termina desmayado en el baño

Un mapache se coló en una tienda de vinos y licores en Virginia, EU, y se emborrachó con distintas botellas; la Policía lo halló desmayado en el baño.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– Las promociones del llamado Black Friday, relacionadas con el fin de semana largo por de Acción de Gracias en Estados Unidos (EU), dejaron una víctima y un sospechoso inusual capturado en el condado de Hanover, estado de Virginia, en la región sur del país: se trata de un mapache que entró a una licorería, y acabó ebrio y desmayado en el baño del local.

La licorería ABC de Ashland, una pequeña localidad de unos siete mil habitantes, reportó un día después que alguien había ingresado al local y había dejado botellas rotas a su paso.

El sábado por la mañana, la Oficial Samantha Martin respondió a esta llamada inusual. Al llegar, descubrió que el "sospechoso" había entrado a la fuerza, saqueado varios estantes y luego... se había desmayado en el baño.

¿El sospechoso? Un mapache muy ebrio.

Martin, del Departamento de Protección y Refugio de Animales del condado de Hanover, "aseguró a nuestro bandido enmascarado y lo transportó de vuelta al refugio para que se despejara antes de interrogarlo", señaló con un toque de ironía la dependencia en sus redes sociales.

"Después de unas horas de sueño y sin signos de lesión [excepto quizás una resaca y malas decisiones], fue liberado sano y salvo, con la esperanza de haber aprendido que el allanamiento no es la solución", detalló.

Las fotos del mapache desmayado en el baño de la licorería, completamente borracho, y el destrozo que causó a su paso por la vinatería, dejando botellas rotas, se hicieron virales en los últimos días en redes sociales.

El Departamento reconoció a Martin "por manejar esta escena caótica con profesionalismo y buen humor", asegurando con entusiasmo que fue "un día más en la vida de Protección Animal de Hanover".

Entrevistada luego por The Associated Press, Martin contó que "personalmente me gustan los mapaches". "Son bichitos muy graciosos. Se cayó por una de las tejas del techo y se puso furioso, bebiéndoselo todo", señaló con humor.

Con humor se lo tomó incluso la dependencia del condado, que tituló su mensaje en redes sociales, donde acompañó su informe con las fotos virales: "Sospechoso Aprehendido Tras un Desenfreno Inducido por el Alcohol".

Según Martin, el mapache tenía gustos refinados: tomó whisky en su aventura en la licorería. En redes sociales, los comentarios graciosos no se hicieron esperar. "Me dicen que el Señor Mapache se acaba de divorciar, lo entendemos", escribió un usuario. "Desmayarse cerca del inodoro es, honestamente, algo que haría un borracho", escribió alguien más.