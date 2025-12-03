"El Tavo", ligado a los Beltrán Leyva, y otros 4 caen durante un operativo en Tijuana

Gustavo “N” es señalado como líder de una célula delictiva afín a los Beltrán Leyva, con vínculos al Cártel del Pacífico.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) capturaron en Tijuana, Baja California (BC), a Gustavo “N”, alias "El Tavo", objetivo prioritario y presunto líder de una célula ligada a los Beltrán Leyva, con cargos en Estados Unidos (EU) por trasiego de drogas.

La detención fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en su cuenta de X, donde reportó un total de cinco personas detenidas como parte del operativo en Tijuana.

En su publicación, informó que en estas acciones se aseguraron nueve kilogramos y 330 pastillas con las características del fentanilo; así como armas, cartuchos y dos inmuebles.

En acciones realizadas por @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en Tijuana fueron detenidas cinco personas vinculadas con grupos delictivos, entre ellas Gustavo “N” quien cuenta con cargos judiciales ante las autoridades de EU por trasiego de drogas. Se aseguraron 9 kg de fentanilo,… pic.twitter.com/JOCFbsbIi1 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 3, 2025

Según el comunicado, la operación fue ejecutada por efectivos de la Defensa y de la GN, en coordinación con la SSPC, la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), derivado de trabajos de inteligencia y seguimiento a organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas en el norte del país.

De acuerdo con información difundida previamente por el Ejército mexicano, Gustavo “N” también está relacionado con personas vinculadas al Cártel del Pacífico, por lo que su arresto representa "un avance significativo dentro de la estrategia contra los grupos criminales que operan en la región fronteriza".

Los detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados ante el Ministerio Público Federal (MPF), que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Autoridades federales detienen objetivo prioritario y generador de violencia en #BajaCalifornia. https://t.co/qB5NvRIAK6 pic.twitter.com/bOtaqAFNJ2 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 3, 2025

Segundo operativo: caen 11 en Chihuahua

De manera paralela, en Aldama, Chihuahua, se ejecutaron acciones que derivaron en la captura de 11 personas, entre ellas Roberto “N”, alias “02”, señalado como “generador de violencia” y quien cuenta con una orden de extradición vigente hacia Estados Unidos. Durante esta intervención se aseguraron 15 armas, explosivos y equipo táctico.

El Gabinete de Seguridad reiteró que estas operaciones forman parte de una coordinación interinstitucional para fortalecer las acciones contra grupos delictivos y mantener un despliegue operativo en estricto apego a los derechos humanos.