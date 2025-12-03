#GenteAsí ¬ Ideas millonarias: Karla Berman propone que jóvenes paguen por trabajar

Blanca Juárez

03/12/2025 - 4:02 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

México reducirá la semana laboral a 40 horas. ¿Cómo y cuándo? ¿Qué beneficios tiene?

La marcha "Gen Z 2.0" fracasa: Nadie va a CU y sólo un puñado se para en El Ángel

Jóvenes Construyendo el Futuro abre postulaciones. ¿Cómo registrarte? Aquí te decimos

Karla Berman sugirió que hay que “pagar por trabajar”. Su declaración reaviva el debate sobre explotación laboral, precariedad juvenil, primer empleo, salarios bajos y desigualdad en México.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- "Cuando empiezas a trabajar, deberías pagarle tú a la empresa", dijo Karla Berman. Luego se disculpó y aseguró que lo dijo como una metáfora (una metáfora es cuando comparas algo con otra cosa para que se entienda mejor, como que exageras para que se comprenda, como cuando dices tiene corazón de piedra). Uf, qué bueno que era metáfora, porque en una de esas hasta nos iba a querer cobrar por escucharla.

Quizá algunas personas la conocen por el programa Shark Tank México. Para quienes no: Karla Berman, quien se define como inversionista, es hija del empresario Jorge Berman y de Shanik Berman, una conductora de programas que tratan de la vida privada de gente de la farándula.

Bueno, pues Karla Berman acudió a un podcast para hablar de “lecciones de dinero, emprendimiento y negocios”. Y en su calidad de supuesta experta dijo semejante “metáfora”.

Lo que no es una metáfora y es real es el gran privilegio y la gran ignorancia desde donde Karla Berman propone tal cosa, así como los riesgos que ello implica. El mundo del trabajo en México sigue siendo muy desigual y el planteamiento de que hay que pagar por trabajar, al menos en el primer empleo, le da impulso a quienes piensan igual o a una que otra persona confundida y que ahora quedó peor.

¿Y así quiere la derecha ganarse la simpatía de sectores juveniles como la Generación Z? Esta propuesta es justamente lo contrario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde la juventud recibe una beca mientras se capacita.

Porque en México, la gran mayoría de las personas, sobre todo al inicio de su vida laboral, no cuenta con redes de contactos, respaldo familiar o social y recursos económicos suficientes para pagar por trabajar. O sea, es que de plano eso es absurdo.

Ideas como las que Karla Berman ayuda a propagar intentan legitimar la explotación laboral como parte del proceso de aprendizaje. Por eso, lo que dijo va más allá de ser una frase impopular.

Iniciar una carrera laboral en México implica, por lo general, enfrentar un mercado saturado, violento, con condiciones que precarizan, bajos salarios, incertidumbre, contratos temporales, subcontrataciones. Así que, sugerir que los jóvenes deberían pagar por trabajar no solo es insensible, sino una afrenta contra sus derechos laborales y su dignidad.

Miren, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), hay más 12.3 millones de jóvenes de entre 20 y 29 años trabajando. Y de esa población, más de 4.8 millones no ganan ni siquiera un salario mínimo. Es decir, casi el 40 por ciento. Y apenas unos 49 mil jóvenes perciben los salarios más altos. Pero esa cantidad representa el .4 por ciento de los y las jóvenes de entre 20 y 29 años que trabajan.

Esa misma encuesta nos da otros muy buenos datos. Resulta que de los más de 4.8 millones de jóvenes de entre 20 y 29 años de edad que no ganan ni un salario mínimo, el 70 por ciento trabaja más de 35 horas a la semana. De hecho, una muy buena parte labora más de las 48 horas semanales que indica la ley. Pero aún así no ganan ni siquiera lo mínimo. O sea, trabajan de más… para ganar de menos.

No contamos con datos para saber más de quiénes son ese tipo de personas. Pero en sociedades como la mexicana, las desigualdades laborales tienen que ver también con el género, la racialización y la etnicidad. O sea: si son mujeres, o quizá hombres o mujeres morenas y empobrecidas, personas de los pueblos originarios o afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad o de la población LGBT+.

Cuando una figura pública y con poder, como Karla Berman, sale a defender la brillante idea de “pagar por trabajar”, borra de un plumazo la realidad de miles de jóvenes en la precariedad. Pero siempre hay gente así, que defiende la explotación como un modelo de negocio y espera que hasta se le agradezca por ello.

Blanca Juárez

Blanca Juárez

Periodista egresada de la UNAM. Cubre temas políticos, laborales, sociales y culturales con perspectiva feminista.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Esclavitud con rostro digital

"Así como se enseña a cruzar la calle, se debe enseñar a navegar la red. En el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La paz de la tiranía a nadie sirve

"La herencia de López Obrador, de sostenerse atizando al fuego de la caldera polarizadora y explícitamente colocarse...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

+ Sección

Galileo

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Paciente con Alzheimer del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El PRI es expulsado de la Internacional Socialista
1

La Internacional Socialista expulsa al PRI, partido volcado hacia la extrema derecha

Ernestina Godoy en el Senado.
2

El Senado avala a Godoy como titular de la FGR; "no fabricaremos culpables", afirma

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México reducirá gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.
3

México reducirá la semana laboral a 40 horas. ¿Cómo y cuándo? ¿Qué beneficios tiene?

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
4

La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

Un mapache se coló en una licorería de Virginia, en Estados Unidos (EU), y se emborrachó con distintas botellas; la Policía lo halló desmayado en el abaño.
5

FOTO ¬ Mapache entra a licorería de EU y se emborracha; termina desmayado en el baño

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió recomendaciones para prevenir fraudes y robos vinculados con el uso de cajeros automáticos.
6

¡Cuidado al hacer retiros! SSPC alerta de fraudes en cajeros. ¿Cómo puedes evitarlos?

Foto: Especial
7

#GenteAsí ¬ Ideas millonarias: Karla Berman propone que jóvenes paguen por trabajar

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), calificó a los migrantes somalíes de “basura” y dijo que deberían ser enviados de regreso a casa.
8

Trump ataca a somalíes: los llama “basura” y amenaza con plan migratorio en su contra

El directivo de Miss Universo demandó por difamación a la mexicana Fátima Bosch; antes pedía disculpas y lloraba ante los micrófonos, ahora la acusa de mentir.
9

"No le dije tonta": Directivo de Miss Universo demanda a Fátima Bosch por difamación

Ambulancia del IMSS es captada con material de construcción.
10

VIDEO ¬ Ambulancia del IMSS es utilizada para cargar una loseta en Cuautitlán Izcalli

Mike Vigil, exjefe de Operaciones de la DEA, afirmó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que recibió el indulto por parte del Gobierno de Donald Trump, es un capo de la droga mas grande incluso que personajes como Joaquín Guzmán Loera o el mismo Pablo Escobar, debido a que contaba con todo el control del Gobierno para operar de manera libre.
11

ENTREVISTA ¬ Expresidente liberado por Trump supera al "Chapo" o Escobar: Mike Vigil

Vladimir Putin explicó que Europa se excluyó a sí misma del proceso de paz con Ucrania.
12

Putin afirma que "si Europa quiere entrar en guerra, estamos preparados ahora mismo"

La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) marca el cierre de un periodo que dejó profundas interrogantes.
13

CLOSE UP ¬ Salvo con su fortuna, Gertz ha fallado por décadas en todos sus encargos

Pedro Haces
14

Pedro Haces recibe a rabino israelí en San Lázaro y desata choque entre morenistas

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.
15

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El directivo de Miss Universo demandó por difamación a la mexicana Fátima Bosch; antes pedía disculpas y lloraba ante los micrófonos, ahora la acusa de mentir.
1

"No le dije tonta": Directivo de Miss Universo demanda a Fátima Bosch por difamación

Ernestina Godoy en el Senado.
2

El Senado avala a Godoy como titular de la FGR; "no fabricaremos culpables", afirma

Un mapache se coló en una licorería de Virginia, en Estados Unidos (EU), y se emborrachó con distintas botellas; la Policía lo halló desmayado en el abaño.
3

FOTO ¬ Mapache entra a licorería de EU y se emborracha; termina desmayado en el baño

Foto: Especial
4

#GenteAsí ¬ Ideas millonarias: Karla Berman propone que jóvenes paguen por trabajar

El PRI es expulsado de la Internacional Socialista
5

La Internacional Socialista expulsa al PRI, partido volcado hacia la extrema derecha

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió recomendaciones para prevenir fraudes y robos vinculados con el uso de cajeros automáticos.
6

¡Cuidado al hacer retiros! SSPC alerta de fraudes en cajeros. ¿Cómo puedes evitarlos?

Las autoridades detuvieron a Gustavo “N”, alias "El Tavo", objetivo prioritario y presunto líder de una célula de los Beltrán Leyva; tiene cargos en EU.
7

"El Tavo", ligado a los Beltrán Leyva, y otros 4 caen durante un operativo en Tijuana

La Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó a productores agrícolas de Puebla, Veracruz y Tlaxcala a evitar bloqueos carreteros y a permitir el libre tránsito.
8

Segob pide a productores agrícolas evitar bloqueo; caravana de tractores llega a CdMx

La Suprema Corte reforzó la protección del derecho a la salud sexual y reproductiva en Tlaxcala al invalidar disposiciones legales que obstaculizaban el aborto.
9

La Corte invalida disposiciones legales que obstruían el acceso al aborto en Tlaxcala

La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) marca el cierre de un periodo que dejó profundas interrogantes.
10

CLOSE UP ¬ Salvo con su fortuna, Gertz ha fallado por décadas en todos sus encargos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México reducirá gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.
11

México reducirá la semana laboral a 40 horas. ¿Cómo y cuándo? ¿Qué beneficios tiene?

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 se realizará el 5 de diciembre a las 11:00 horas, y podría contar con la presencia de Claudia Sheinbaum y Donald Trump.
12

Sheinbaum prevé viajar a EU para sorteo del Mundial 2026; podría reunirse con Trump