GenteAsí ¬ Ideas millonarias: Karla Berman propone que jóvenes paguen por trabajar

Karla Berman sugirió que hay que “pagar por trabajar”. Su declaración reaviva el debate sobre explotación laboral, precariedad juvenil, primer empleo, salarios bajos y desigualdad en México.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- "Cuando empiezas a trabajar, deberías pagarle tú a la empresa", dijo Karla Berman. Luego se disculpó y aseguró que lo dijo como una metáfora (una metáfora es cuando comparas algo con otra cosa para que se entienda mejor, como que exageras para que se comprenda, como cuando dices tiene corazón de piedra). Uf, qué bueno que era metáfora, porque en una de esas hasta nos iba a querer cobrar por escucharla.

Quizá algunas personas la conocen por el programa Shark Tank México. Para quienes no: Karla Berman, quien se define como inversionista, es hija del empresario Jorge Berman y de Shanik Berman, una conductora de programas que tratan de la vida privada de gente de la farándula.

Bueno, pues Karla Berman acudió a un podcast para hablar de “lecciones de dinero, emprendimiento y negocios”. Y en su calidad de supuesta experta dijo semejante “metáfora”.

Lo que no es una metáfora y es real es el gran privilegio y la gran ignorancia desde donde Karla Berman propone tal cosa, así como los riesgos que ello implica. El mundo del trabajo en México sigue siendo muy desigual y el planteamiento de que hay que pagar por trabajar, al menos en el primer empleo, le da impulso a quienes piensan igual o a una que otra persona confundida y que ahora quedó peor.

¿Y así quiere la derecha ganarse la simpatía de sectores juveniles como la Generación Z? Esta propuesta es justamente lo contrario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde la juventud recibe una beca mientras se capacita.

Porque en México, la gran mayoría de las personas, sobre todo al inicio de su vida laboral, no cuenta con redes de contactos, respaldo familiar o social y recursos económicos suficientes para pagar por trabajar. O sea, es que de plano eso es absurdo.

Ideas como las que Karla Berman ayuda a propagar intentan legitimar la explotación laboral como parte del proceso de aprendizaje. Por eso, lo que dijo va más allá de ser una frase impopular.

🚨 NO, no es Broma La Prianista Karla Berman, hija de Shanik Berman, dice que los primeros años de trabajo deberíamos de pagar por todos lo que aprendemos. Malditas Drogas... pic.twitter.com/be6FJS5tzA — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 25, 2025

Iniciar una carrera laboral en México implica, por lo general, enfrentar un mercado saturado, violento, con condiciones que precarizan, bajos salarios, incertidumbre, contratos temporales, subcontrataciones. Así que, sugerir que los jóvenes deberían pagar por trabajar no solo es insensible, sino una afrenta contra sus derechos laborales y su dignidad.

Miren, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), hay más 12.3 millones de jóvenes de entre 20 y 29 años trabajando. Y de esa población, más de 4.8 millones no ganan ni siquiera un salario mínimo. Es decir, casi el 40 por ciento. Y apenas unos 49 mil jóvenes perciben los salarios más altos. Pero esa cantidad representa el .4 por ciento de los y las jóvenes de entre 20 y 29 años que trabajan.

Esa misma encuesta nos da otros muy buenos datos. Resulta que de los más de 4.8 millones de jóvenes de entre 20 y 29 años de edad que no ganan ni un salario mínimo, el 70 por ciento trabaja más de 35 horas a la semana. De hecho, una muy buena parte labora más de las 48 horas semanales que indica la ley. Pero aún así no ganan ni siquiera lo mínimo. O sea, trabajan de más… para ganar de menos.

No contamos con datos para saber más de quiénes son ese tipo de personas. Pero en sociedades como la mexicana, las desigualdades laborales tienen que ver también con el género, la racialización y la etnicidad. O sea: si son mujeres, o quizá hombres o mujeres morenas y empobrecidas, personas de los pueblos originarios o afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad o de la población LGBT+.

Cuando una figura pública y con poder, como Karla Berman, sale a defender la brillante idea de “pagar por trabajar”, borra de un plumazo la realidad de miles de jóvenes en la precariedad. Pero siempre hay gente así, que defiende la explotación como un modelo de negocio y espera que hasta se le agradezca por ello.