¡Cuidado al hacer retiros! SSPC alerta de fraudes en cajeros. ¿Cómo puedes evitarlos?

La SSPC emitió nuevas recomendaciones ante prácticas de fraude que se incrementan en cajeros automáticos durante el cierre de año.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- Las semanas de pago de aguinaldos y prestaciones mantienen una alta demanda en cajeros automáticos en todo el país, lo cual llevó a las autoridades federales a encender una alerta ante prácticas que suelen aprovechar justamente este periodo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió recomendaciones para prevenir fraudes y robos vinculados con el uso de cajeros.

En un comunicado, la dependencia federal compartió que esta temporada ha identificado la colocación de dispositivos externos para clonar tarjetas, cámaras ocultas, trampas físicas para retener efectivo y paneles falsos que suplantan piezas del cajero.

¿Cómo evitar fraudes en el cajero automático?

Por lo anterior, la SSPC hace las siguientes recomendaciones:

Evitar usar cajeros automáticos en lugares solitarios y con poca iluminación.

Antes de iniciar la operación, realizar una inspección general del cajero, y verificar que el dispensador y la ranura para la tarjeta estén libres de objetos extraños. Si se detecta algo inusual, evitar utilizarlo.

Cubrir el teclado al ingresar el NIP y rechazar cualquier ofrecimiento de ayuda por parte de desconocidos.

Si el cajero presenta fallas, retiene la tarjeta o no entrega el efectivo, comunicarse de inmediato a los números de atención del banco.

Revisar el saldo y movimientos con frecuencia para asegurarse de que no existan cargos no reconocidos.

Cambiar el NIP con regularidad y evitar utilizar combinaciones obvias o fáciles de adivinar.

No compartir el NIP ni los datos de tu tarjeta por teléfono, correo electrónico o mensajes.

Reportar inmediatamente cualquier irregularidad al banco.

La #SSPC emite recomendaciones preventivas para evitar fraudes en cajeros automáticos. https://t.co/jeFjSLOk9f pic.twitter.com/SlejUhISyA — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 1, 2025

Si se requiere orientación, se puede consultar la Ciberguía a través de la liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es.

Con estas acciones, las autoridades federales refrendaron su compromiso con la ciberseguridad de los consumidores y de la población en general.