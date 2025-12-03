¡Cuidado al hacer retiros! SSPC alerta de fraudes en cajeros. ¿Cómo puedes evitarlos?

Redacción/SinEmbargo

03/12/2025 - 2:37 pm

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió recomendaciones para prevenir fraudes y robos vinculados con el uso de cajeros automáticos.

La SSPC emitió nuevas recomendaciones ante prácticas de fraude que se incrementan en cajeros automáticos durante el cierre de año.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- Las semanas de pago de aguinaldos y prestaciones mantienen una alta demanda en cajeros automáticos en todo el país, lo cual llevó a las autoridades federales a encender una alerta ante prácticas que suelen aprovechar justamente este periodo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió recomendaciones para prevenir fraudes y robos vinculados con el uso de cajeros.

En un comunicado, la dependencia federal compartió que esta temporada ha identificado la colocación de dispositivos externos para clonar tarjetas, cámaras ocultas, trampas físicas para retener efectivo y paneles falsos que suplantan piezas del cajero.

Tips contra fraudes de la SSPC por temporada decembrina.
La SSPC reportó dispositivos externos usados para clonar tarjetas, junto con cámaras ocultas y trampas físicas instaladas en cajeros automáticos. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo evitar fraudes en el cajero automático?

Por lo anterior, la SSPC hace las siguientes recomendaciones:

  • Evitar usar cajeros automáticos en lugares solitarios y con poca iluminación.
  • Antes de iniciar la operación, realizar una inspección general del cajero, y verificar que el dispensador y la ranura para la tarjeta estén libres de objetos extraños. Si se detecta algo inusual, evitar utilizarlo.
  • Cubrir el teclado al ingresar el NIP y rechazar cualquier ofrecimiento de ayuda por parte de desconocidos.
  • Si el cajero presenta fallas, retiene la tarjeta o no entrega el efectivo, comunicarse de inmediato a los números de atención del banco.
  • Revisar el saldo y movimientos con frecuencia para asegurarse de que no existan cargos no reconocidos.
  • Cambiar el NIP con regularidad y evitar utilizar combinaciones obvias o fáciles de adivinar.
  • No compartir el NIP ni los datos de tu tarjeta por teléfono, correo electrónico o mensajes.
  • Reportar inmediatamente cualquier irregularidad al banco.

Si se requiere orientación, se puede consultar la Ciberguía a través de la liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es.

Con estas acciones, las autoridades federales refrendaron su compromiso con la ciberseguridad de los consumidores y de la población en general.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Esclavitud con rostro digital

"Así como se enseña a cruzar la calle, se debe enseñar a navegar la red. En el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La paz de la tiranía a nadie sirve

"La herencia de López Obrador, de sostenerse atizando al fuego de la caldera polarizadora y explícitamente colocarse...
Por Jaime García Chávez
Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

Paciente con Alzheimer del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

