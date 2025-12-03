"No le dije tonta": Directivo de Miss Universo demanda a Fátima Bosch por difamación

El directivo de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil, demandó por difamación a la mexicana Fátima Bosch; antes pedía disculpas y lloraba ante los micrófonos, pero ahora la acusó de mentir y negó haberla llamado "tonta".

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– Nawat Itsaragrisil, el directivo de Miss Universo y presidente del evento en Tailandia, demandó a la mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición 2025, por difamación: asegura que nunca la llamó "tonta", como ella había denunciado, en un caso que encontró eco mundial por el machismo exhibido y por el que la originaria de Tabasco recibió apoyos de sus propias compañeras, de la organización e incluso de figuras ajenas al entretenimiento, como la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Deseamos reafirmar que el señor Nawat Itsaragrisil nunca llamó ‘tonta’ a la señora Fátima Bosch. Lo que dijo fue ‘daño’, lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas", aseguró la Miss Grand International Public Company Limited, de la que el directivo tailandés es presidente.

De acuerdo con el comunicado, publicado por la página oficial de Miss Universo Tailandia, que controla Nawat Itsaragrisil, la frase que dijo fue: "Si sigues la orden de tu director nacional, eres un daño; si no, puedes hacerlo. Yo contento (sic) y un buen informe se enviará a la organización...".

En inglés, argumenta, Nawat dijo damage (daño) y no dumbhead (tonta), como señaló Fátima Bosch.

"Sin embargo, cuando Fátima Bosch Fernández salió de la sala, inmediatamente hizo una falsa acusación ante los medios al afirmar públicamente lo contrario. Incluso después de conocer los hechos, no se disculpó con Nawat Itsaragrisil. En cambio, continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio propio y para justificarse durante la competencia, tras lo cual finalmente fue coronada Miss Universo, como todos saben", acusó.

Nawat y su organización aseguran que Fátima Bosch "ha seguido concediendo entrevistas que tergiversan el incidente y difaman repetidamente [al directivo] en diversos medios de comunicación".

Por ello, anunció, Nawat Itsaragrisil "presentó formalmente una denuncia penal contra Fátima Bosch Fernández en Tailandia el 12 de noviembre de 2025. Si se descubren más acciones difamatorias, se emprenderán acciones legales adicionales con todo el rigor de la Ley".

Por último, solicitó a todos los medios de comunicación "que tengan cautela al informar sobre este asunto" y pidió que se abstengan de "cooperar con las falsas acusaciones o de amplificarlas", supuestamente. "De no hacerlo, podrían emprenderse acciones legales contra dichos medios de comunicación por ser cómplices de la difamación", subrayó.

La denuncia de Fátima Bosch

Fátima Bosch denunció que, en las reuniones previas al Miss Universo 2025, que se realizó en Bangkok, Tailandia, el directivo local, Nawat Itsaragrisil, la insultó y la llamó "tonta" por supuestamente negarse a promocionar al país anfitrión. La mexicana fue respaldada por una buena parte de sus compañeras de concurso, incluida la ganadora del 2024, todas presentes en la sala donde ocurrió el incidente, e incluso del público tailandés, que ha aplaudido que haya alzado la voz por las mujeres.

"Me llamó ‘tonta’ porque tiene problemas con la organización y no creo que sea justo. Yo estoy aquí, hago bien todo, no me meto con nadie, trato de dar lo mejor de mí, de ser amable. Y él me calló. Me dijo ‘cállate’ y muchas cosas más", relató la originaria de Tabasco. "El mundo necesita ver esto, porque estamos empoderando a las mujeres y esta es una plataforma para nuestra voz, y nadie puede callar nuestra voz, y nadie lo hará conmigo".

La mexicana estuvo acompañada por la representante de Irán, Hanin Al Qoreishy, pero varias de sus compañeras se retiraron de la reunión tras el altercado en solidaridad con Fátima Bosch. "No tengo problema con ninguno de ustedes, tienen mi respeto y amo su país, pero cómo me trató, sin razón, sólo por tener sus problemas, no está bien. No se trata de tener una corona, si te quitan tu dignidad, te tienes que ir", cerró la tabasqueña ante el aplauso de los fanáticos tailandeses presentes en el hotel del evento.

Horas más tarde, el video del altercado se filtró y se hizo viral en redes sociales. Ahí se puede ver cómo Nawat Itsaragrisil, el presidente del Miss Grand International, otro concurso de belleza ubicado en Tailandia, y director ejecutivo de Miss Universo, señala directamente a Fátima Bosch:

"¿Cuántos países no trabajan conmigo? Cuando te pidió que promocionaras un video esta mañana, dijiste que no. Levanta la mano, por favor, tengo tu lista (sic), ¿de qué país?", le increpa el directivo tailandés, frente a un auditorio lleno de representantes de todo el mundo.

El video de Nawat Itsaragrisil, director del concurso MGI, en donde trata de manera irrespetuosa a la concursante mexicana anda dando vuelta en las redes. Varias delegadas se fueron en solidaridad con la mexicana Fátima Bosch. pic.twitter.com/usIWFfyeFs — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) November 4, 2025

"No es sobre ti", dice Itsaragrisil cuando Bosch le responde desde su asiento. "Déjame hablar", dice en un tono molesto. "Sigo hablando, escucha, ¿por qué te paras a hablar conmigo? Tienes voz, pero por qué te levantas, seguridad", llama el directivo.

En el video, la mexicana no aparece, pero se puede escuchar en el fondo del auditorio su voz: "Como mujeres merecemos respeto, represento a un país, no es mi problema que tengas problemas con la organización", reitera Bosch. Entonces, la mayoría de las mujeres se levantó de sus asientos.

"Escúchame, paren, paren, ¡seguridad! Esperen, no se levanten, siéntense", ordena Itsaragrisil. "Si quieren continuar en el concurso, siéntense, si se levantan… las mujeres que se queden continuarán", dice. En otro fragmento del video, las compañeras de Fátima Bosch le indican al directivo que pueden ir y hablar con ella. "Ven, esa única chica, es el problema", insiste el directivo.

Ahora denuncia, antes lloraba y pedía disculpas

Sin embargo, los videos de la polémica abundan en redes sociales. Incluso antes de que Miss Universo anunciara sanciones en su contra para evitar prácticamente cualquier participación en el Miss Universo de este año, Nawat Itsaragrisil publicó un video en sus redes sociales donde, con los brazos cruzados y apoyados en una mesa, pidió disculpas a Fátima Bosch y al resto de participantes del evento, muchas de las cuales apoyaron a la mexicana.

Lágrimas de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo que insultó a Fátima Bosch. https://t.co/a7JyUmvaCH pic.twitter.com/zzYCikqMpe — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) November 5, 2025

“Me disculpo con todos ustedes si alguien se sintió mal, incómodo o afectado. Ya he hablado y me he disculpado con las 75 chicas”, dijo, argumentando que pidió el apoyo de la seguridad del recinto para sentirse seguro.

Luego, en una rueda de prensa de bienvenida, el directivo tailandés incluso lloró ante los micrófonos de los medios para mostrar su arrepentimiento. "Quiero aprovechar esta oportunidad para decir algo, soy humano, y como algunos sabrán han sido días de mucha presión y me gustaría volver a decirlo otra vez, pero ya pasó", dijo.