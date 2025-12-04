La Cámara de Diputados aprueba la Ley de Aguas; se castigarán "delitos hídricos"

La nueva Ley General de Aguas señala que toda persona gozará del derecho humano al agua e indica que el Estado Mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al acceso a dicho recurso hídrico.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– La reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la cual busca revertir el carácter de "mercancía" que adquirió el recurso hídrico tras la ley salinista de 1992, y una Ley General de Aguas, fue aprobada en lo general por el pleno de la Cámara de Diputados este miércoles, con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, en medio de la presencia de campesinos y representantes que siguieron la votación en el interior de San Lázaro, quienes hace unas horas retiraron los bloqueos que manenían el exterior del recinto.

Por la tarde presidenta de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Kenia López Rabadán, se declaró contra el trámite en “fast-track” del dictamen, pero la mayoría morenista y sus aliados avalaron discutirlo con dispensa de todos los trámites.

Entre las modificaciones aprobadas, se incorporó una adición para establecer el derecho de los productores agrícolas a vender o heredar sus concesiones de agua, previo aval de la autoridad en la materia. Asimismo, añadió un nuevo capítulo para que delitos contra las aguas nacionales sean perseguidos de oficio.

Por la mañana, la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados avaló las reformas con 28 votos a favor, de Morena y sus aliados, y 10 en contra, del PRIAN. Dos votos de Movimiento Ciudadano se abstuvieron.

Se trata de una iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua y devolver este recurso a la Nación como bien estratégico.

Por un lado la Ley General de Aguas que establece las bases para la reglamentación del artículo cuarto constitucional; y por otro lado, la reforma a la Ley de Aguas que es reglamentaria del artículo 27. La segunda es la que sienta las bases para que el Estado mexicano recupere la rectoría sobre el manejo de nuestras aguas nacionales en favor del pueblo de México

El principal cambio de la propuesta de Sheinbaum es que el agua deje de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho humano y un bien estratégico para el desarrollo del país. El principal cambio es que el Gobierno de México es el único facultado para poder llevar a cabo el otorgamiento de concesiones. No será posible ya transmitir títulos de concesión entre particulares porque está generando "fuertes afectaciones".

Otro aspecto que esta reforma se apresta a modificar tiene que ver con los cambios de uso de las concesiones, pues esto ha llevado a "que se otorgan concesiones para uso agrícola que terminan siendo utilizadas en parques industriales, que terminan siendo utilizadas en campos de golf, o que incluso se llevan a desarrollos inmobiliarios sin que exista un control del Estado".

Durante la discusión en comisiones hubo presencia de campesinos y representantes del campo mexicano, que bloquearon algunos accesos a la Cámara de Diputados e incluso presenciaron en San Lázaro la discusión en comisiones. Los bloqueos se han extendido en diversas partes del país en días y semanas previas.

Diputados adelantan discusión

"No estoy de acuerdo en este fast-track, no estoy de acuerdo en esta modificación; por supuesto, respeto nuestros ordenamientos internos, lo pondremos a consideración del Pleno y si el Pleno en su mayoría resuelve que esta orden del día se modifique y se adelante esta discusión, evidentemente llevaré la discusión con honorabilidad y con ética", declaró la presidenta del Senado, Kenia López Rabadán, por la tarde.

"No es ilegal lo que estamos haciendo. Está dentro del procedimiento legislativo", reviró Ricardo Monreal, el líder de la bancada morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados. "Hemos estado varios días escuchando por horas a los productores de este país. Lamentablemente hay mucha desinformación sobre el contenido del dictamen que se aprobó en comisiones", añadió.

Monreal pidió entonces que comenzara el debate y la propuesta de modificaciones a la reforma. "Para demostrarle al pueblo de México que nunca vamos a actuar contra productores, pequeños propietarios ejidatarios, comuneros, y que no hay una sola disposición o artículo que afecta a las comunidades. Al contrario, reforzamos sus derechos", argumentó. "Eso sí: vamos a denunciar a los acaparadores".

Conagua explica qué sí y qué no cambia con reforma al agua

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), expuso en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite por el canal de SinEmbargo Al Aire en YouTube, los ejes centrales de la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

"El centro de la iniciativa es revertir [esto]: con esta nueva ley, restituirle sus derechos al pueblo de México y que el agua deje de verse como una mercancía y que se reconozca y se facilite el acceso para el consumo humano de todas y de todos”.

Efraín Morales indicó que el principal cambio estructural de la reforma radica en eliminar la capacidad de los particulares para negociar títulos de concesión entre ellos, recuperando el Estado la rectoría total sobre el recurso.

desinformación" que se ha generado en torno a la propuesta, particularmente entre los productores agrícolas. Sostuvo que es totalmente falso que un productor no pueda heredar su tierra o que no pueda venderla conservando el título de concesión para el nuevo propietario. Morales López aclaró que "la sociedad de la tierra y el agua es una sociedad indivisible" y que los aspectos sobre herencia han sido "totalmente puntualizados para dar total certeza, sobre todo a productores agrícolas”.

Respecto a las acusaciones de que el dictamen promueve la privatización de obras hidráulicas o del sistema de agua y saneamiento, el funcionario puntualizó: "Eso es totalmente falso. Nosotros no incluimos ningún capítulo que tenga que ver con la privatización. En ningún lugar de la ley dice eso".

Al ser cuestionado sobre quiénes son los grandes beneficiarios de la ley neoliberal de 1992 que ahora se oponen a la reforma, el director de la Conagua identificó a los "acaparadores".

"Son estos mismos que al amparo del poder público y del poder político llevaron a cabo el acaparamiento de agua e hicieron del agua un negocio particular en contra de las mayorías", afirmó. Como ejemplos de quienes están defendiendo "el abuso, el privilegio y la ventaja en la que se lograron colocar durante el sistema neoliberal", mencionó el caso del exgobernador de Chihuahua César Duarte y las familias como los LeBarón.

El dictamen de la nueva ley, producto de más de 500 reuniones y foros de diálogo, ya está siendo discutido en San Lázaro. Se espera una aprobación rápida, para que posteriormente llegue al Senado donde tendrá que ser discutida y votada.