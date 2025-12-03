Guerrerenses marchan por Lucio Cabañas; exigen disculpa por homenaje a Rubén Figueroa

Guerrerenses homenajearon al maestro y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos; repudiaron el homenaje a exgobernador Rubén Figueroa Figueroa por violaciones a DH.

Los manifestantes repudiaron la actitud de las autoridades de Guerrero al homenajear al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, señalado como el responsable del asesinato del maestro rebelde Lucio Cabañas Barrientos, así como de múltiples violaciones a los derechos humanos.

Chilpancingo, 3 de diciembre (ElSur).- En el tercer día de homenajes al maestro y dirigente del guerrillero Partido de los Pobres (Pdlp), Lucio Cabañas Barrientos, y a sus compañeros de armas, Lino Rosas Pérez y Esteban Mesino Martínez, marcharon en esta ciudad cerca de mil activistas, maestros, exguerrilleros, sobrevivientes a la violencia del Estado, familiares de desaparecidos, familiares de asesinados, estudiantes, pintores, escritores y músicos.

Sus demandas fueron: un acto oficial de disculpa pública del Gobierno del estado “por el agravio a los sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos, a sus familiares y al pueblo de Guerrero en conjunto” debido al homenaje que se le rindió al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, responsable de cientos de asesinatos y desapariciones.

“La destitución inmediata de la Secretaria de cultura del Gobierno de Guerrero (Aída Melina Martínez Rebolledo), por haber realizado un homenaje a un represor y asesino”, la “creación de un mecanismo especial que investigue y judicialice los crímenes de Estado cometidos no sólo durante el periodo del terrorismo de Estado, sino que extienda su mandato temporal a la investigación de hechos violatorios de derechos humanos cometidos hasta el 2018”.

Las organizaciones y activistas, además, convocan, “ante la actitud indolente del Gobierno de Guerrero de no reconocer la ofensa cometida a la sociedad y con la creación de una comisión de revisión del calendario de efemérides oficiales a espaldas del pueblo y las víctimas, convocamos a la creación de un Calendario de las Luchas de Resistencia del Pueblo de Guerrero, alternativo al oficial, que recupere los nombres y acciones de hombres y mujeres que han dado su vida por una sociedad más justa”.

Y en el documento leído por la hija del maestro y líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas Ayala, señalan la más reciente
pifia de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “vale aclarar que la fecha del natalicio del profesor Lucio Cabañas es el 15 de diciembre. Esto en referencia al homenaje que la Gobernadora anunció el día de ayer que realizará al profesor Lucio Cabañas el 12 de diciembre. La ignorancia los sigue exhibiendo”.

Organizaciones sociales, activistas, dirigentes de izquierda, familiares de desaparecidos, la comunidad cultural de Acapulco….

La marcha de ayer en esta ciudad salió de la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en la carretera federal a unos 600 metros del arco de bienvenida de la ciudad de Atoyac y a dos kilómetros del Zócalo.

Al frente iba Micaela Cabañas coreando la frase célebre del líder guerrillero “ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo”.

Se comentaba entre los asistentes que es una frase célebre y generó una amplia discusión, porque se le toma como una filosofía de vida, “significa que tienes que ser congruente con lo que haces y con lo que dices”, argumentó un profesor en una charla durante la marcha.

El intenso sol parecía del verano más caliente que hubiera sentido la ciudad, decían los locales mientras veían derretirse a activistas de zonas
frías del estado y del país, que soportaron hasta tomar la palabra en el obelisco a Lucio, rindieron homenaje y agradecieron la invitación.

Guerrerenses homenajearon al maestro y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos; repudiaron el homenaje a exgobernador Rubén Figueroa Figueroa por violaciones a DH.
Micaela Cabañas Ayala, hija del líder del Partido de los Pobres encabezó la marcha que recorrió las principales calles de Atoyac culminando en la plaza cívica. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro

Entrando a la ciudad el contingente se transformó, primero en lo ancho y largo. También cambió el número de asistentes, un taquero pidió
permiso a su pareja para integrarse, al tener la aprobación se quitó el mandil, se juntó a los manifestantes y coreó, “Lucio vive y vive”. Antes de entrar al Zócalo se podían contar más de 700 personas.

Los vecinos salían de sus casas y negocios, sonreían, tomaban fotos, videos, algunos coreaban las consignas haciendo una pausa al trajín cotidiano.

En la calle principal los autos tocaban sus claxon en señal de apoyo, mientras los manifestantes exigían justicia para el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui asesinado en este Gobierno en abril de este año, para los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el de Ángel Aguirre Rivero, para Ranferi Hernández, para Arturo Hernández Cardona, para Rocío Mesino.

Parecía una fiesta, si no fuera por lo que convocó a los que marcharon, un crimen de Estado, el repudio al terrorismo de Estado que “sigue vigente”, dijeron después Tita Radilla Martínez y Micaela.

Se entiende, pues en el municipio de Atoyac “no hay una sola comunidad que no haya sufrido la represión del Ejército”, relató el maestro de
ceremonias Carlos Mesino, ya en el Zócalo.

Guerrerenses homenajearon al maestro y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos; repudiaron el homenaje a exgobernador Rubén Figueroa Figueroa por violaciones a DH.
Estatua en homenaje al profesor y fundador del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas Barrientos. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro

La lista de personajes y de organizaciones es amplia: Hilario Mesino, Ángeles Santiago Dionicio, Estela Arroyo Castro, 20 integrantes de colectivos culturales de Acapulco, madres buscadoras del colectivo Lupita Narciso, una visitadora de la Comisión de derechos humanos (Codehum), Rogelio Ortega, Nicolás Chávez, Martha Obezo, Emperatriz Basilio, Cuauhtémoc Contreras Javier, la hermana del joven detenido-desaparecido Marcelo Serafín, Antonia Morales, Javier Vásquez García, Nicomedes Fuentes, Itzel Hernández, pescadores en resistencia en contra de la Marina de Puerto Vicente Guerrero, Elvira Veleses, Eloy Cisneros Guillén, Efrén Cortés, Tony Pérez, Guillermo Sotelo Raviela, Raymundo Díaz Taboada, y más, muchos más.

Desde hace cinco años Micaela y su equipo entregan una estatuilla de plata a un personaje destacado por su labor social, este año la entregaron al luchador social Eloy Cisneros Guillén, quien exigió la presentación de los desaparecidos.

Como ha sucedido desde el domingo cuando comenzaron las actividades para honrar a los tres guerrilleros del Partido de los Pobres, es tema en cada conversación el homenaje del Gobierno del estado a Figueroa Figueroa, hay sobrevivientes a los que se les encienden los ojos de rabia al hablar al respecto, una de esas sobrevivientes es Micaela Cabañas.

A 51 años, rebeldía viva

La hija del maestro y guerrillero, Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas Ayala leyó al pie del monumento erigido a su padre en el Zócalo
de Atoyac un posicionamiento de las organizaciones sociales, titulado 51 años de rebeldía viva: Por la memoria y la justicia.

“A 51 años de la caída en combate del profesor y comandante Lucio Cabañas Barrientos, Lino Rosas Pérez, Esteban Mesino Martínez y la desaparición forzada de Marcelo Serafín Juárez, las organizaciones sociales convocantes de la jornada conmemorativa, declaramos: Como cada año, aquí estamos presentes para honrar la memoria de la lucha del profesor Lucio Cabañas Barrientos y del Partido de los Pobres. El 2 de diciembre no marcó el fin de su lucha, sino que es una fecha que nos convoca a mantener viva su memoria y honrarla a través de la continuación de la resistencia popular”.

“Los compañeros caídos en El Otatal no han muerto: viven en cada acto de dignidad, en la esperanza de justicia y en la indignación ante la
violencia que late en cada sobreviviente y en las nuevas generaciones que retoman la causa de los pobres”.

“El pasado 9 de noviembre, el Gobierno de Guerrero rindió un homenaje oficial”, dijo ya con la voz quebrada, mientras algunos asistentes gritaban “duro, duro, duro”, intentó continuar, ya llorando “a uno de los mayores perpetradores de violaciones graves de derechos humanos en la historia de México”, y se escucharon las voces de apoyo al unísono, “no estás sola”, dos segundos después recuperó el habla y siguió, “a un genocida que ordenó asesinar, torturar y masacrar a campesinos, estudiantes, maestros, mujeres, niñas, niños y pueblos enteros”.

“Este homenaje es una ofensa a la dignidad de cientos de familias que aún buscan a sus desaparecidos, a los hijos que perdieron a sus padres, a los pueblos masacrados por el terrorismo de Estado, a quienes siguen esperando que llegue la justicia”.

Guerrerenses homenajearon al maestro y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos; repudiaron el homenaje a exgobernador Rubén Figueroa Figueroa por violaciones a DH.
Los ciudadanos protestaron por el reciente homenaje que realizo el Gobierno del Estado exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, represor de movimientos sociales en la década de los setentas y exigieron una disculpa pública además de la renuncia de Aida Melina Martínez, Secretaria de cultura del Gobierno estatal. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro

Advirtió que “las causas de la lucha, compañeros, compañeras, siguen vigentes, Lucio Cabañas tomó las armas porque las condiciones de vida en los pueblos de Guerrero eran insoportables y porque el Estado respondía con balas a cada demanda de justicia, muchos de los que están aquí fueron testigos de eso”.

“Luchó porque los campesinos eran objeto de abuso por parte de los caciques acaparadores. Luchó porque las comunidades no tenían agua, electricidad, escuelas ni salud. Luchó porque quien se atrevía a organizarse era reprimido, torturado, desaparecido”, agregó.

“Cincuenta y un años después, esas mismas injusticias persisten. Guerrero sigue siendo uno de los estados más pobres del país. Las comunidades donde se extendió el Partido de los Pobres continúan abandonadas. Los cacicazgos siguen controlando los territorios. El terrorismo de Estado nunca cesó. Se actualizó con nuevos nombres, pero las mismas violencias e injusticias persisten”.

“Por lo anterior, se vuelve necesario romper la inercia de violencia e impunidad de un sistema de poder que se sostiene a base de aterrorizar y matar al pueblo”.

“Más allá de indemnizaciones y medidas de simulación, es urgente la transformación auténtica de las estructuras que nos oprimen, para materializar la justicia social y abolir efectivamente los cacicazgos”.

“Por lo anterior, demandamos la realización de un acto oficial de disculpa pública ofrecida por el Gobierno del Estado por el agravio a los sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos, a sus familiares y al pueblo de Guerrero en conjunto”.

“La destitución inmediata de la Secretaria de cultura del Gobierno de Guerrero, por haber realizado un homenaje a un represor y asesino. El retiro del nombre de perpetradores de violaciones graves de derechos humanos de todo espacio público en el estado de Guerrero, sean escuelas, calles, avenidas, parques, o cualquier otro, en cumplimiento de la Recomendación 98VG/2023 de la CNDH”.

“Creación de un mecanismo especial que investigue y judicialice los crímenes de Estado cometidos no sólo durante el periodo del terrorismo de Estado, sino que extienda su mandato temporal a la investigación de hechos violatorios de derechos humanos cometidos hasta el 2018”.

Además, “convocamos ante la actitud indolente del Gobierno de Guerrero de no reconocer la ofensa cometida a la sociedad y con la creación de una comisión de revisión del calendario de efemérides oficiales a espaldas del pueblo y las víctimas, convocamos a la creación de un Calendario de las Luchas de Resistencia del Pueblo de Guerrero, alternativo al oficial, que recupere los nombres y acciones de hombres y mujeres que han dado su vida por una sociedad más justa. Vale aclarar que la fecha del natalicio del profesor Lucio Cabañas es el 15 de diciembre, esto, en referencia al homenaje que la Gobernadora anunció el día de ayer que realizará al profesor Lucio Cabañas el 12 de diciembre”.

“A continuar la construcción de sitios de memoria que honren las luchas populares y dignifiquen a las y los luchadores sociales asesinados por el Estado”, dijo e invitó a seguir luchando por la justicia y cerró, “Lucio, caíste, pero nunca te rendiste”, consigna que corearon los presentes.

 ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR DE ACAPULCO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

