Trump desliza que dejará morir el TMEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

Si Estados Unidos decide no renovar el T-MEC, este concluiría en 2036, según estipula el acuerdo comercial. De lograr la renovación, el tratado tendría vida hasta 2046.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump sugirió este miércoles que en 2026 su Administración puede tomar la decisión de no renovar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en su actual forma, por lo que este expiraría en 2036. El magnate republicano dejó la puerta abierta para renegociar un acuerdo diferente con sus socios.

"Esto es algo que está en curso. [El acuerdo] expira en aproximadamente un año, y lo dejaremos expirar o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá", explicó Trump refiriéndose al proceso de revisión en 2026.

"México y Canadá se han aprovechado de Estados Unidos, como casi todos los demás países. Siendo justos, si no son ellos, no los culpo, sino todos los países, porque teníamos gente estúpida al mando", volvió a acusar el republicano.