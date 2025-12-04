Profeco alerta por estafas en compraventa de autos y da consejos para evitarlas

El Registro Público Vehicular identificó más de dos mil delitos y fraudes diversos relacionados con vehículos en México, de los cuales más del 90 por ciento fueron reportados entre 2017 y 2022.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- ¿Estás pensando en comprar un auto seminuevo para este cierre de año? ¡Cuidado! Hay varios aspectos que debes revisar. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de fraude al adquirir un nuevo vehículo.

La Procuraduría, en colaboración con Kavak, alertó este miércoles sobre estafas en la compra de autos seminuevos en esta época del año, pues "muchas personas consideran usar su aguinaldo para adquirir un vehículo, pero hasta 40 por ciento de las transacciones entre particulares presenta riesgos", advirtió la dependencia en su cuenta oficial de X.

¿Cuáles son los fraudes más comunes en la compra de autos seminuevos?

La institución destacó los posibles riesgos a los que se enfrentan los compradores al adquirir un vehículo como son: los cheques sin fondo, las transferencias falsas o los asaltos en las citas para la compra.

Además, indicó que "uno de los métodos más comunes se da en redes sociales, donde supuestas personas vendedoras publican vehículos a precios por debajo del mercado para atraer la atención. Una vez que logran captar el interés de quien pretende comprar, solicitan depósitos anticipados y luego desaparecen sin entregar el automóvil".

Las autoridades han emitido alertas constantes sobre estos riesgos. La Guardia Nacional, a través del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional (CERT-MX), ha advertido sobre sitios web falsos dedicados a estafar y exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la promoción de automóviles.

¿Cómo evitar ser estafado en la compra de un auto usado o seminuevo?

Para evitar este tipo de fraudes la Profeco pidió tener en cuenta tener las siguientes recomendaciones:

Verificar que la documentación sea original: identidad del vendedor, factura y tarjeta de circulación oficial y vigente.

Verificar el historial del vehículo en el Registro Público Vehicular (Repuve) para confirmar que no tenga reporte de robo ni adeudos.

Evitar dar anticipos del pago sin cerciorarse de la existencia del auto y de su estado físico y legal.

Evitar los pagos en efectivo y optar por las transferencias bancarias que se puedan verificar de inmediato.

Realizar citas en lugares seguros donde haya vigilancia o en zonas públicas concurridas.

Desconfiar de precios demasiado bajos, ofertas urgentes o condiciones de pago poco claras.

Antes de correr a gastar tu aguinaldo, compara precios con calma.

La dependencia enfatizó en que es "importante poner atención y tomar las precauciones necesarias para evitar fraudes o estafas, por lo que la recomendación final es optar por distribuidores reconocidos o plataformas con procesos de validación".