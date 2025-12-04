Autoridades detienen a "El Balú", integrante de "La Chokiza", en Ecatepec, Edomex

"El Balú" es considerado por las autoridades como un objetivo prioritario por su probable participación en delitos como extorsión, despojo, homicidio, tráfico de armas, narcomenudeo y cobro de piso.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal detuvo este miércoles a Aldo “N”, alias "El Balú", presunto integrante del grupo criminal "La Chokiza" y señalado por los delitos de extorsión, homicidio y despojo en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Las autoridades detallaron que tras una serie de detonaciones de arma de fuego en el tianguis navideño del fraccionamiento La Guadalupana, se desplegaron elementos del grupo especial de la Policía Metropolitana junto a la Secretaría de Marina (Semar).

Los vecinos de la unidad habitacional denunciaron los disparos y reportaron que un grupo de personas se encontraban alterando el orden y la paz pública. Ante la denuncia, las fuerzas del orden intervinieron para evitar que la situación se agravara.

Al ver el operativo policiaco "El Balú" intentó huir y fue auxiliado por los comerciantes que intentaron evitar su captura interceptando a los agentes de seguridad. Aunque los vendedores logaron bloquear la acción policial de manera momentánea, los oficiales lograron aprehender al sujeto.

Al momento de ser detenido, Aldo "N" portaba un arma de fuego tipo escuadra calibre 32, con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles.

Durante su aprehensión, el sujeto alegó ser parte de "La Chokiza", grupo criminal que opera en el Estado de México y que está relacionado con extorsión mediante préstamos "gota a gota" con la cual delincuentes prestan dinero a personas con intereses sumamente altos.

"El Balú" fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para definir su situación legal.

El pasado 27 de septiembre Zulema "N", alias "La Güera", presunta lideresa del grupo criminal "La Chokiza", fue detenida en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía municipal.

La mujer de origen colombiano fue arrestada junto con un hombre de la misma nacionalidad, identificado como Carlos Andrés "N"; ambos son señalados por las autoridades de estar vinculados con dicha organización delictiva relacionada con extorsión y otros delitos, la cual opera en municipios del oriente de la entidad mexiquense.