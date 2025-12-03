RESEÑA ¬ Sola: una historia sobre una adolescente que sobrevive a la desolación

Redacción/SinEmbargo

03/12/2025 - 4:00 pm

Megan E. Freeman narra en Sola la historia de una adolescente abandonada en un pequeño pueblo vacío, Maddie debe enfrentar la realidad de estar completamente sola, con la única compañía de su perro.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– Un día Maddie despierta para darse cuenta que todo el mundo ha desaparecido. Sus padres, hermanos y amigas han dejado su ciudad ante una “amenaza inminente” que la mantendrá incomunicada y enfrentada a sus mayores temores. Acompañada solo de George, un rottweiler adulto, tendrá que enfrentar la desolación que reina en las calles.

La historia la narra Megan E. Freeman en Sola —editada en México por VR Editoras—, una novela escrita en verso que permitirá al lector experimentar lo que ocurre desde la perspectiva interior de la protagonista, conocer sus pensamientos, sus temores y sobre todo, sus esperanzas en medio de una situación que la llevará al límite.

La novela de Freeman ahonda en una serie de temas que cruzan la condición humana: desde la empatía, el miedo, la memoria y el valor hasta la esperanza y la misma existencia de Dios. Sin duda se trata de una historia con una fuerte narrativa que pondrá al lector en los pies de esta valiente adolescente que descubre de la manera más complicada el lugar del ser humano en medio del mundo natural.

Sola de Megan E. Freeman se sumerge en un mundo desierto mediante un tono íntimo que se alimenta en cada verso de una tensión constante para narrar la historia de esta adolescente que despierta y descubre que no hay nadie a su alrededor.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

