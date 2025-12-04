Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la arbitrariedad del poder y un instrumento para resolver pacíficamente las controversias, el poder en México seguirá sin ser efectivamente democrático".

Jorge Javier Romero Vadillo

04/12/2025 - 12:01 am

Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.

En los días posteriores a la conversación sobre la transición española con Otto Granados, Raymundo Rivapalacio y Ricardo Becerra, continué la discusión con el siempre agudo Becerra, quien me reclama que critique a la transición mexicana por lo que no fue y no la enaltezca por lo que realmente fue, como si el análisis de las concreciones de la realidad no pudiera incluir los fallos como hechos. Después vino la renuncia del Fiscal General de la República, cuyo nombre debe ser archivado en los anales de la ignominia nacional, ya de por sí repletos de personajes inefables acumulados desde los orígenes de la siempre truculenta política mexicana. A partir de esos dos hechos, sin conexión aparente entre sí —una transición democrática fallida y una renuncia ilegal de un funcionario supuestamente autónomo y con responsabilidad ante el Senado— me puse a reflexionar sobre un tema que se suele soslayar: la incapacidad del Estado mexicano para construir un orden jurídico eficaz, ejecutado de manera obligatoria y de carácter universal.

Empiezo por el primer tema: la transición a la democracia fue un fracaso porque sólo extendió el orden jurídico a ciertos temas, y la protección de la ley sólo llegó a aquellos grupos de élite con capacidad económica y política para litigar sus asuntos. Por supuesto, fue exitosa en lo que toca a la capacidad de la ciudadanía para castigar con su voto a los malos gobiernos, pero no fue suficiente para dar el paso al cambio profundo de orden social.

En México la ley nunca ha sido el marco efectivo de reglas del juego. Su obediencia siempre ha sido negociable, su aplicación arbitraria y muy endeble por un Estado débil, sin medios efectivos para garantizar su cumplimiento y con nula legitimidad social, pues todos sabemos que buena parte de las normas no son más que papel mojado (ahora vemos cotidianamente a miles de personas violar la Constitución cada vez que “vapean”, por poner solo un ejemplo de la estulticia legislativa reciente), o que se puede no obedecer una ley si se tiene suficiente dinero, influencias o capacidad de movilización política de clientelas.

La transición democrática generó un marco jurídico eficaz, con instrumentos de cumplimiento efectivo, en el terreno electoral. También la reforma al Poder Judicial Federal generó un marco de certidumbre jurídica, ahora perdido, para las élites políticas y económicas y sectores de la sociedad civil. Los órganos autónomos fueron surgiendo como islotes de legalidad en ciertos temas: política monetaria, transparencia y acceso a la información y otros, aunque de manera tardía, como la competencia económica, la regulación de las telecomunicaciones o la energía, pero en la inmensa mayoría del océano social la ley siguió siendo una entelequia carente de cualquier respeto por parte de las autoridades o de la sociedad misma.

Es más: el crecimiento de las organizaciones especializadas en mercados clandestinos, capaces no sólo de hacer evidente el despropósito de la prohibición de las drogas, sino de controlar la extracción de rentas de casi cualquier mercado productivo, ha contribuido como nunca a dejar en evidencia a un Estado siempre enclenque, que reducía la violencia dando amplio margen a sus agentes para vender protecciones particulares y gestionar la aplicación de la ley en su beneficio personal.

Sí, tiene razón Becerra: muchas cosas cambiaron con la democracia. Hubo pluralidad y debate en el Congreso, los presidentes no pudieron hacer su voluntad como antes, cuando ejercían el poder de manera arbitraria, la Corte los contuvo, los presupuestos fueron negociados —aunque no siempre con los mejores métodos–, hubo competencia local. Pero fueron más las que no cambiaron, y la principal fue que la ley no se convirtió en un marco institucional efectivo y reconocido por todos los actores sociales como el instrumento para hacer avanzar sus intereses, garantizar sus derechos y resolver sus controversias con los otros y con los gobiernos.

Incluso leyes surgidas durante el período democrático nacieron con excepciones para hacerlas nugatorias, como la fallida Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, que incluyó un artículo que permitió que el sistema de botín en el reparto del empleo público se mantuviera intacto.

Pero lo realmente serio es que todos los gobiernos, en todas sus instancias, siguieron actuando con los mecanismos heredados de la trayectoria institucional del país desde su fundación estatal: arbitrariedad, clientelismo, venta de protección, concesiones de contratos a los amigos, apropiación patrimonial de los recursos del erario.

Y a las personas comunes y corrientes el acceso a la justicia les siguió quedando tan lejano como siempre. Entrar a una oficina de los ministerios públicos locales podía ser una experiencia terrorífica, una pesadilla kafkiana, con horas de espera en bancas herrumbrosas frente a ventanillas vacías y escritorios con pilas de papeles acumulados, tan sólo para presentar una denuncia que, lo más probable, nunca llegaría a ningún lado. Ser acusado por el ministerio público siguió siendo casi siempre garantía de culpabilidad.

La reforma constitucional para hacer autónomas a las fiscalías llegó tarde y fue una tomadura de pelo. Ningún gobernador quiso perder el control político de la pomposamente llamada procuración de justicia, cuando no era más que una expresión más de la arbitrariedad del poder. Y ni Peña Nieto ni López Obrador quisieron cumplir con el mandato constitucional. Peña quiso dejar a un válido; López Obrador nombró a un infame al que lo unían intereses indecibles. Por supuesto, ninguna procuraduría se reformó para convertirse en fiscalía autónoma y profesional, con los recursos necesarios para cumplir su papel y armar casos sólidos frente a los jueces, a los que López Obrador acabó por echarles toda la culpa de la ineficacia de quienes debieron convertirse en investigadores convincentes y abogados capaces de argumentar sólidamente ante los tribunales.

La renuncia irregular del Fiscal General no es más que otra muestra del nulo valor que sigue teniendo la ley en México: la más grande ficción aceptada de nuestra sociedad. Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la arbitrariedad del poder y un instrumento para resolver pacíficamente las controversias, el poder en México seguirá sin ser efectivamente democrático. El nuevo régimen, por supuesto, va caminando en sentido contrario a esa utopía.

Jorge Javier Romero Vadillo

Jorge Javier Romero Vadillo

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Esclavitud con rostro digital

"Así como se enseña a cruzar la calle, se debe enseñar a navegar la red. En el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

+ Sección

Galileo

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El PRI es expulsado de la Internacional Socialista
1

La Internacional Socialista expulsa al PRI, partido volcado hacia la extrema derecha

PRI niega haber sido expulsado de la Internacional Socialista.
2

Mentira, nosotros dejamos la Internacional Socialista, no nos echaron, dice el PRI

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México reducirá gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.
3

México reducirá la semana laboral a 40 horas. ¿Cómo y cuándo? ¿Qué beneficios tiene?

EU eleva a cinco millones de dólares la recompensa por el líder del Tren de Aragua.
4

EU ofrece 5 mdd por el líder del Tren de Aragua y además sanciona a modelo venezolana

Guatemala autoriza a México aumentar cargos contra Javier Duarte.
5

Guatemala autoriza a México formular nuevas imputaciones contra Javier Duarte

Un comité del Congreso de EU reveló fotos y videos inéditos de la isla del pedófilo Jeffrey Epstein.
6

Demócratas difunden FOTOS y VIDEOS inéditos de la isla privada del pedófilo Epstein

Diputados aprueban Ley de Aguas.
7

Cámara de Diputados aprueba en lo general reforma a Ley de Aguas; acusan "fast-track

Foto: Especial
8

#GenteAsí ¬ Ideas millonarias: Karla Berman propone que jóvenes paguen por trabajar

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
9

La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

El ejército estadounidense habría llevado a cabo un segundo ataque que causó la muerte de sobrevivientes en una embarcación que ya había sido atacada.
10

Familia de pescador colombiano asesinado en bombardeos de Trump acusa a EU en la CIDH

México escala al sexto lugar en salario mínimo de Latinoamérica tras aumento del 12 por ciento.
11

ENTREVISTA ¬ El alza al salario mínimo ayudará a 8.5 millones de mexicanos: Conasami

Donald Trump ordenó enviar a elementos de Guardia Nacional a Luisiana y dieron inicio los operativos dirigidos a detener a migrantes carentes de estatus legal.
12

Administración Trump lanza operativos en Nueva Orleans y Minneapolis contra migrantes

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.
13

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal detuvo este miércoles en el municipio de Ecatepec, Estado de México, a Aldo “N”, alias "El Balú".
14

Autoridades detienen a "El Balú", integrante de "La Chokiza", en Ecatepec, Edomex

Un video mostró el uso de una ambulancia del IMSS para transportar material de construcción. El caso fue captado por una cámara en el Estado de México (Edomex).
15

VIDEO ¬ Ambulancia del IMSS es utilizada para cargar una loseta en Cuautitlán Izcalli

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, rechazó las recientes declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López.
1

Los 10 pendientes que hereda Ernestina: "Alito", Peña, "El Mayo", La Barredora…

Guatemala autoriza a México aumentar cargos contra Javier Duarte.
2

Guatemala autoriza a México formular nuevas imputaciones contra Javier Duarte

México escala al sexto lugar en salario mínimo de Latinoamérica tras aumento del 12 por ciento.
3

ENTREVISTA ¬ El alza al salario mínimo ayudará a 8.5 millones de mexicanos: Conasami

EU eleva a cinco millones de dólares la recompensa por el líder del Tren de Aragua.
4

EU ofrece 5 mdd por el líder del Tren de Aragua y además sanciona a modelo venezolana

Marath Bolaños
5

ENTREVISTA ¬ México está en la primavera de los derechos laborales: Marath Bolaños

Un comité del Congreso de EU reveló fotos y videos inéditos de la isla del pedófilo Jeffrey Epstein.
6

Demócratas difunden FOTOS y VIDEOS inéditos de la isla privada del pedófilo Epstein

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.
7

#PuntosyComas ¬ En 2028 podría haber revocación de mandato en la Ciudad de México

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal detuvo este miércoles en el municipio de Ecatepec, Estado de México, a Aldo “N”, alias "El Balú".
8

Autoridades detienen a "El Balú", integrante de "La Chokiza", en Ecatepec, Edomex

PRI niega haber sido expulsado de la Internacional Socialista.
9

Mentira, nosotros dejamos la Internacional Socialista, no nos echaron, dice el PRI

Diputados aprueban Ley de Aguas.
10

Cámara de Diputados aprueba en lo general reforma a Ley de Aguas; acusan "fast-track

El ejército estadounidense habría llevado a cabo un segundo ataque que causó la muerte de sobrevivientes en una embarcación que ya había sido atacada.
11

Familia de pescador colombiano asesinado en bombardeos de Trump acusa a EU en la CIDH

La Procuraduría, en colaboración con Kovak, alertó este miércoles sobre estafas en la compra de autos seminuevos en esta época del año.
12

Profeco alerta por estafas en compraventa de autos y da consejos para evitarlas