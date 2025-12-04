Sismo de magnitud 5.2 se registra en Crucecita, Oaxaca; hubo otro en Puerto Escondido

Además del sismo en Crucecita, Oaxaca, el Servicio Sismológico Nacional reportó otro temblor en el municipio de Puerto Escondido. Ambos ocurrieron durante la noche del miércoles.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Protección Civil informó el miércoles que se registró un sismo con una magnitud de 5.2 que tuvo epicentro al sureste de la localidad de Crucecita, en el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca.

Los reportes de las autoridades se dieron a conocer mediante publicaciones de redes sociales poco antes de las 22:00 horas. No obstante, los mismos informes precisaron que el temblor ocurrió a las 21:45 horas del 3 de diciembre, situación que fue confirmada en X por algunas personas.

"En Huatulco lo sentimos muy fuerte, por la cercanía con el epicentro y por ser poco profundo. Todos bien", escribió un usuario de redes sociales en la cuenta del Servicio Sismológico Nacional (SMN), casi una hora después del sismo que sorprendió al estado de Oaxaca.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 48 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 03/12/25 21:45:03 Lat 15.62 Lon -95.71 Pf 9 km pic.twitter.com/5LBe85FoQL — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 4, 2025

Posteriormente, las mismas autoridades dieron a conocer en otra publicación de X que, hasta este momento, no se reportan afectaciones en la zona donde ocurrió el sismo y tampoco se han registrado personas lesionadas a causa del siniestro. No obstante, se explicó que aún se mantienen labores de monitoreo por lo sucedido.

En total, el Servicio Sismológico Nacional realizó cinco publicaciones alusivas al temblor en Crucecita, Oaxaca. La primera de ellas, a las 21:49 horas, indicó que el temblor fue de una magnitud de 5.6, y tuvo epicentro a 40 kilómetros de la localidad antes mencionada, en el municipio de Santa María Huatulco.

Al primer reporte de la dependencia del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), le siguieron dos publicaciones más en las que se reiteró que el sismo fue de magnitud de 5.6, pero minutos más tarde el SMN precisó que el temblor de 5.2 y tuvo epicentro a 48 kilómetros de Crucecita.

El mismo día, el Servicio Sismológico Nacional informó sobre otro sismo con una magnitud de 4.3 que tuvo epicentro a 33 kilómetros del municipio de Puerto Escondido, Oaxaca, el cual se registró a las 19:02 horas.

De la misma manera que por el temblor en Curcecita, Oaxaca, las autoridades no reportaron afectaciones en esta zona a causa del siniestro y tampoco informaron sobre personas lesionadas.